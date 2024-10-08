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Зажигательные боевые химическые веществаи фтороводород (HF)

Авторы:James M. Madsen, MD, MPH, University of Florida
Проверено/пересмотрено окт. 2024

Военные зажигательные вещества предназначены для освещения поля боя, создания пожаров, создания дымовых завес для маскировки местности и персонала, или для комбинации этих эффектов. В число зажигательных веществ входят загущенный бензин (напалм), термит (TH), белый фосфор (WP) и магний. Они оказывают физическое воздействие (например, ожоги), а не преимущественно химическое воздействие, как боевые отравляющие средства.

Плавиковую кислоту (HF), используемую в промышленности и для других целей, часто принимают за соляную кислоту; по этой причине рекомендуется маркировать ее как HF. Применение любого из этих соединений может привести к массовым человеческим жертвам.

Напалм имеет желеобразную консистенцию; другие зажигательные средства,обычно применяемые в качестве оружия, имеют порошкообразный вид. HF в условиях комнатной температуры имеет вид жидкости или пара. Наиболее распространенными путями воздействия являются чрескожный, глазной и ингаляционный пути.

Патофизиология

Зажигательные вещества вызывают термический ожог. Некоторые из них могут использоваться при взрывах снарядов, приводящих к образованию осколков, которые могут попадать в ткани. Белый фосфор может продолжать гореть при попадании на кожу или одежду, до тех пор, пока для него существует доступ воздуха; по той причине, что магний способен гореть под водой, он будет также продолжать гореть, попав в ткани. Белый фосфор ядовит и может вызвать системные эффекты, вызывая разобщение процессов окислительного фосфорилирования в гепатоцитах, гиперфосфатемию, гипокальциемию (по причине связывания кальция с фосфором), повреждения почек и гиперкалиемию (по причине гипокальциемии или поражения почек).

HF проникает глубоко и быстро в незащищенные ткани, но относительно медленно генерирует ионы гидроксония. Фторид, выделяющийся при диссоциации фтористого водорода, интенсивно связывается с кальцием и магнием. Такая связь, особенно связь с кальцием, может вызывать острые локальные боли и привести к развитию системных эффектов по причине гипокальциемии, гипомагниемии и гиперкалиемии; также могут возникать коагулопатия и смертельная аритмия сердца.

Клинические проявления

Термические ожоги, вызванные воздействием зажигательных веществ, имеют симптоматику, аналогичную другим термическим ожогам.

Наступление боли после поражения HF зависит от концентрации HF; болевые ощущения могут появиться в течение часа, но обычно развиваются спустя 2-3 часа после поражения. Однако, когда боль возникает, она часто бывает глубокой и интенсивной. Пораженные участки кожи имеют эритематозные проявления, но они не кажутся настолько серьезно поврежденными, чтобы вызывать такую интенсивную боль.

Диагностика

  • Клиническая оценка

Большая часть ожогов, причиненных воздействием зажигательных веществ, имеет четкие визуально заметные проявления. Тем не менее, ожоги при воздействии низких концентраций HF могут иметь обманчиво безопасные проявления; по этой причине следует поддерживать высокий индекс клинического подозрения в случае поражений глубоких тканей и системной токсичности. Ожоги белым фосфором (БФ) могут светиться или дымить при контакте с воздухом.

Сортировка

Сортировку пациентов с ожогами зажигательными веществами следует проводить по такому же принципу, как для пациентов с термическими ожогами.

Пациенты с ожогами HF должны быть отсортированы для применения неотложной терапии в большей степени, чем это может показаться по внешнему виду их ожогов; пациенты с большими площадями поражения должны быть отсортированы немедленно по причине опасности системной токсичности.

Лечение

  • Лечение проводится как в случае термических ожогов

  • При поражениях HF, местных и в некоторых случаях системных, применяют препараты кальция

См. Ожоги для стандартного лечения термических ожогов.

Пр ожогах белым фосфором (БФ) пораженные зоны тела необходимо погрузить в воду, или иным способом прекратить доступ воздуха к пораженной зоне (1). Частицы БФ удаляют механическим путем (часто они сильно прилипают к коже) и помещают в емкость с водой. Дымовые следы могут быть хорошими индикаторами места расположения мелких частиц. Можно применять раствор бикарбоната для промывания ожогов и смачивания ожоговых повязок, но применение сульфата меди (CuSO4) более не рекомендуется для таких ожогов.

Магний реагирует с водой с образованием легковоспламеняющегося газа и двуокиси углерода с получением оксида магния и углерода. Горящие или дымящиеся частицы магния в коже или подкожной клетчатке следует удалить как можно быстрее. Если не все частицы могут быть удалены за один раз (например, из-за количества ран), можно использовать мазь для покрытия ран, пока такое удаление не будет выполнено окончательно.

Пациенты, подвергшиеся воздействию ФВ (фтороводород), нуждаются в немедленной дезактивации путем обильного промывания водой. Тем не менее, по причине быстрого проникновения HF, значительные местные и системные эффекты могут возникать даже после проведения тщательной дезактивации. На локальные ожоги наносится паста глюконата или карбоната кальция. Иногда также применяют местные инъекции 10% глюконатом кальция; некоторые клиницисты назначают внутриартериальное введение глюконата кальция. Пациентов со значительными поражениями госпитализируют для прохождения мониторинга сердечной деятельности и лечения хлоридом кальция (CaCl) или глюконатом кальция (см. таблицу Симптомы и лечение от специфических ядов (отравлений)) (2).

Справочные материалы по лечению

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