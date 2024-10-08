Зажигательные боевые химическые веществаи фтороводород (HF)

Военные зажигательные вещества предназначены для освещения поля боя, создания пожаров, создания дымовых завес для маскировки местности и персонала, или для комбинации этих эффектов. В число зажигательных веществ входят загущенный бензин (напалм), термит (TH), белый фосфор (WP) и магний. Они оказывают физическое воздействие (например, ожоги), а не преимущественно химическое воздействие, как боевые отравляющие средства.
Плавиковую кислоту (HF), используемую в промышленности и для других целей, часто принимают за соляную кислоту; по этой причине рекомендуется маркировать ее как HF. Применение любого из этих соединений может привести к массовым человеческим жертвам.
Напалм имеет желеобразную консистенцию; другие зажигательные средства,обычно применяемые в качестве оружия, имеют порошкообразный вид. HF в условиях комнатной температуры имеет вид жидкости или пара. Наиболее распространенными путями воздействия являются чрескожный, глазной и ингаляционный пути.
Патофизиология
Зажигательные вещества вызывают термический ожог. Некоторые из них могут использоваться при взрывах снарядов, приводящих к образованию осколков, которые могут попадать в ткани. Белый фосфор может продолжать гореть при попадании на кожу или одежду, до тех пор, пока для него существует доступ воздуха; по той причине, что магний способен гореть под водой, он будет также продолжать гореть, попав в ткани. Белый фосфор ядовит и может вызвать системные эффекты, вызывая разобщение процессов окислительного фосфорилирования в гепатоцитах, гиперфосфатемию, гипокальциемию (по причине связывания кальция с фосфором), повреждения почек и гиперкалиемию (по причине гипокальциемии или поражения почек).
HF проникает глубоко и быстро в незащищенные ткани, но относительно медленно генерирует ионы гидроксония. Фторид, выделяющийся при диссоциации фтористого водорода, интенсивно связывается с кальцием и магнием. Такая связь, особенно связь с кальцием, может вызывать острые локальные боли и привести к развитию системных эффектов по причине гипокальциемии, гипомагниемии и гиперкалиемии; также могут возникать коагулопатия и смертельная аритмия сердца.
Клинические проявления
Термические ожоги, вызванные воздействием зажигательных веществ, имеют симптоматику, аналогичную другим термическим ожогам.
Наступление боли после поражения HF зависит от концентрации HF; болевые ощущения могут появиться в течение часа, но обычно развиваются спустя 2-3 часа после поражения. Однако, когда боль возникает, она часто бывает глубокой и интенсивной. Пораженные участки кожи имеют эритематозные проявления, но они не кажутся настолько серьезно поврежденными, чтобы вызывать такую интенсивную боль.
Диагностика
Клиническая оценка
Большая часть ожогов, причиненных воздействием зажигательных веществ, имеет четкие визуально заметные проявления. Тем не менее, ожоги при воздействии низких концентраций HF могут иметь обманчиво безопасные проявления; по этой причине следует поддерживать высокий индекс клинического подозрения в случае поражений глубоких тканей и системной токсичности. Ожоги белым фосфором (БФ) могут светиться или дымить при контакте с воздухом.
Сортировка
Сортировку пациентов с ожогами зажигательными веществами следует проводить по такому же принципу, как для пациентов с термическими ожогами.
Пациенты с ожогами HF должны быть отсортированы для применения неотложной терапии в большей степени, чем это может показаться по внешнему виду их ожогов; пациенты с большими площадями поражения должны быть отсортированы немедленно по причине опасности системной токсичности.
Лечение
Лечение проводится как в случае термических ожогов
При поражениях HF, местных и в некоторых случаях системных, применяют препараты кальция
См. Ожоги для стандартного лечения термических ожогов.
Пр ожогах белым фосфором (БФ) пораженные зоны тела необходимо погрузить в воду, или иным способом прекратить доступ воздуха к пораженной зоне (1). Частицы БФ удаляют механическим путем (часто они сильно прилипают к коже) и помещают в емкость с водой. Дымовые следы могут быть хорошими индикаторами места расположения мелких частиц. Можно применять раствор бикарбоната для промывания ожогов и смачивания ожоговых повязок, но применение сульфата меди (CuSO4) более не рекомендуется для таких ожогов.
Магний реагирует с водой с образованием легковоспламеняющегося газа и двуокиси углерода с получением оксида магния и углерода. Горящие или дымящиеся частицы магния в коже или подкожной клетчатке следует удалить как можно быстрее. Если не все частицы могут быть удалены за один раз (например, из-за количества ран), можно использовать мазь для покрытия ран, пока такое удаление не будет выполнено окончательно.
Пациенты, подвергшиеся воздействию ФВ (фтороводород), нуждаются в немедленной дезактивации путем обильного промывания водой. Тем не менее, по причине быстрого проникновения HF, значительные местные и системные эффекты могут возникать даже после проведения тщательной дезактивации. На локальные ожоги наносится паста глюконата или карбоната кальция. Иногда также применяют местные инъекции 10% глюконатом кальция; некоторые клиницисты назначают внутриартериальное введение глюконата кальция. Пациентов со значительными поражениями госпитализируют для прохождения мониторинга сердечной деятельности и лечения хлоридом кальция (CaCl) или глюконатом кальция (см. таблицу Симптомы и лечение от специфических ядов (отравлений)) (2).
Справочные материалы по лечению
1. Aviv U, Kornhaber R, Harats M, Haik J. The burning issue of white phosphorus: a case report and review of the literature. Disaster Mil Med. 2017;3:6. Published 2017 Aug 30. doi:10.1186/s40696-017-0034-y
2. Bajraktarova-Valjakova E, Korunoska-Stevkovska V, Georgieva S, et al. Hydrofluoric Acid: Burns and Systemic Toxicity, Protective Measures, Immediate and Hospital Medical Treatment. Open Access Maced J Med Sci. 2018;6(11):2257-2269. Published 2018 Nov 20. doi:10.3889/oamjms.2018.429