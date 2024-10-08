Зажигательные боевые химическые веществаи фтороводород (HF)

Военные зажигательные вещества предназначены для освещения поля боя, создания пожаров, создания дымовых завес для маскировки местности и персонала, или для комбинации этих эффектов. В число зажигательных веществ входят загущенный бензин (напалм), термит (TH), белый фосфор (WP) и магний. Они оказывают физическое воздействие (например, ожоги), а не преимущественно химическое воздействие, как боевые отравляющие средства.

Плавиковую кислоту (HF), используемую в промышленности и для других целей, часто принимают за соляную кислоту; по этой причине рекомендуется маркировать ее как HF. Применение любого из этих соединений может привести к массовым человеческим жертвам.

Напалм имеет желеобразную консистенцию; другие зажигательные средства,обычно применяемые в качестве оружия, имеют порошкообразный вид. HF в условиях комнатной температуры имеет вид жидкости или пара. Наиболее распространенными путями воздействия являются чрескожный, глазной и ингаляционный пути.

Патофизиология Зажигательные вещества вызывают термический ожог. Некоторые из них могут использоваться при взрывах снарядов, приводящих к образованию осколков, которые могут попадать в ткани. Белый фосфор может продолжать гореть при попадании на кожу или одежду, до тех пор, пока для него существует доступ воздуха; по той причине, что магний способен гореть под водой, он будет также продолжать гореть, попав в ткани. Белый фосфор ядовит и может вызвать системные эффекты, вызывая разобщение процессов окислительного фосфорилирования в гепатоцитах, гиперфосфатемию, гипокальциемию (по причине связывания кальция с фосфором), повреждения почек и гиперкалиемию (по причине гипокальциемии или поражения почек). HF проникает глубоко и быстро в незащищенные ткани, но относительно медленно генерирует ионы гидроксония. Фторид, выделяющийся при диссоциации фтористого водорода, интенсивно связывается с кальцием и магнием. Такая связь, особенно связь с кальцием, может вызывать острые локальные боли и привести к развитию системных эффектов по причине гипокальциемии, гипомагниемии и гиперкалиемии; также могут возникать коагулопатия и смертельная аритмия сердца.

Клинические проявления Термические ожоги, вызванные воздействием зажигательных веществ, имеют симптоматику, аналогичную другим термическим ожогам. Наступление боли после поражения HF зависит от концентрации HF; болевые ощущения могут появиться в течение часа, но обычно развиваются спустя 2-3 часа после поражения. Однако, когда боль возникает, она часто бывает глубокой и интенсивной. Пораженные участки кожи имеют эритематозные проявления, но они не кажутся настолько серьезно поврежденными, чтобы вызывать такую интенсивную боль.

Диагностика Клиническая оценка Большая часть ожогов, причиненных воздействием зажигательных веществ, имеет четкие визуально заметные проявления. Тем не менее, ожоги при воздействии низких концентраций HF могут иметь обманчиво безопасные проявления; по этой причине следует поддерживать высокий индекс клинического подозрения в случае поражений глубоких тканей и системной токсичности. Ожоги белым фосфором (БФ) могут светиться или дымить при контакте с воздухом. Сортировка Сортировку пациентов с ожогами зажигательными веществами следует проводить по такому же принципу, как для пациентов с термическими ожогами. Пациенты с ожогами HF должны быть отсортированы для применения неотложной терапии в большей степени, чем это может показаться по внешнему виду их ожогов; пациенты с большими площадями поражения должны быть отсортированы немедленно по причине опасности системной токсичности.