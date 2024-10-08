Боевые отравляющие вещества удушающего действия

Токсичные агенты химического оружия, поражающие дыхательные пути, подразделяются на 2 типа в зависимости от того, какую часть дыхательных путей они преимущественно поражают (см. таблицу Агенты 1 и 2 типов и общеядовитые химические вещества, приводящие к острому местному поражению дыхательных путей):

Агенты 1 типа: поражение крупных дыхательных путей

Агенты 2 типа: поражение терминальных и респираторных бронхиол, альвеолярных мешочков и альвеол

Агенты смешанного действия: поражение крупных дыхательных путей и мелких дыхательных путей и альвеол

Агенты 1 типа обычно представляют из себя вдыхаемые частицы (например, дым), которые, как правило, оседают до того, как достигнут альвеол, или химические вещества, обладающие хорошей растворимостью в воде и/или высокой реакционной способностью, растворяющиеся на слизистой оболочке дыхательных путей, не достигая альвеол. Агенты 1 типа вызывают некроз и отторжение эпителия в крупных дыхательных путях, которое может привести к частичной или полной обструкции дыхательных путей. В результате локального поражения агентами 1 типа может развиться химический пневмонит и вторичная бактериальная пневмония. Применение высоких доз агентов 2 типа может вызвать эффекты, похожие на воздействие агентов 1 типа (поражение крупных дыхательных путей), хотя влияние агентов 1 типа, очевидно, является временным.

Агенты 2 типа обычно являются химическими соединениями с более низкой растворимостью и/или меньшей реакционной способностью, которые попадают к альвеолам до растворения. Агенты этого типа повреждают эндотелий легочных капилляров, приводя к скоплению жидкости в межклеточном пространстве и альвеолах; такое поражение может вызвать отек легких. При поражении некоторыми агентами 2 типа (например, окисями азота и металлохлоридным составом [гексахлорэтан плюс окись цинка]), острый отек легких может продолжаться от нескольких дней до недель и сопровождаться прогрессирующим и потенциально необратимым легочным фиброзом. Предположительно, для этого поражения характерен иммунологический механизм. Применение высоких доз агентов 1 типа также может вызвать отек легких.

Агенты смешанного эффекта включают большинство вдыхаемых химикатов с локальным влиянием на дыхательные пути. Агенты смешанного действия расположены в середине ряда растворимости в воде и химической активности и проявляют эффекты как типа 1, так и типа 2. Они действуют как на верхние дыхательные пути, так и на альвеолы, хотя обычно преобладает либо один, либо другой вид воздействия, за исключением высоких доз.