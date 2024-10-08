Боевые отравляющие вещества кожно-нарывного действия

Соединения иприта вызывают интенсивные и усиливающиеся болевые ощущения кожных покровов, эритему и образование волдырей после латентного периода. Латентный период обратно зависит от дозы, но обычно он составляет не менее нескольких часов (до 36 часов). Волдыри, вызванные поражением сернистым ипритом, иногда напоминают нитку жемчуга вокруг центральной области, которая кажется незатронутой, но на самом деле слишком повреждена, чтобы образовывать волдыри; для волдырей, вызванных воздействием азотистого иприта, гораздо реже наблюдается подобный клинический паттерн. Волдыри могут увеличиваться в размерах и обвисать. Болезненный химический конъюнктивит вызывает рефлективное закрытие века, развивающееся ранее появления кожных симптомов, но так же спустя несколько часов. При этом наблюдается помутнение роговицы. Респираторные проявления включают кашель, ларингоспазм, осиплость голоса, свистящее дыхание и инспираторный стридор; они также являются типичными признаками и симптомами воздействия легочных агентов 1-го типа и, как и повреждения кожи, возникают после латентного периода, который обратно пропорционален дозе, но обычно составляет не менее нескольких часов. При высокодозовых воздействиях проявляются стеснение в груди и одышка. Тошнота может появляться после действия средних или высоких доз.

Люизит вызывает болевые ощущения в момент его попадания, или непосредственно после попадания на кожу. Эритема часто развивается в пределах 15-30 минут, а появление волдырей отмечают спустя несколько часов. Волдыри обычно образуются по центру эритематозной области и распространяются к периферии. Болевые ощущения обычно не настолько серьезны, как вызванные воздействием иприта и начинают уменьшаться после формирования волдырей. Раздражение слизистых оболочек и крупных дыхательных путей происходит вскоре после вдыхания отравляющего агента и приводит к появлению кашля, чихания и хрипов. Спустя несколько часов, развиваются симптомы, характерные для действия агентов типа 2 (чувство стеснения в груди и затрудненное дыхание).

Контакт кожи с оксимом фосгена вызывает интенсивную "крапивную" боль и побледнение в течение 5-20 секунд. Пораженные участки кожи имеют бледно-серый цвет с эритематозной границей. Отек, развивающийся спустя 5-30 минут после воздействия, приводит к образованию волдырей (крапивница). В течение следующих 7 дней кожа приобретает темно-коричневый, впоследствии черный, цвет, обусловленный некрозом кожи, подкожной клетчатки и мышечных тканей. При отсутствии хирургического вмешательства, поражение может сохраняться на протяжении более 6 месяцев. Воздействие оксима фосгена на дыхательные пути вызывает отек легких даже при низких дозах.