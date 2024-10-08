Антихолинергические боевые отравляющие вещества

Антихолинергические препараты использовались в качестве боевых отравляющих веществ (БОВ) (1). Они классифицируются как инкапаситанты, т.е. предназначены не для того, чтобы причинить серьезные телесные повреждения или смерть, а скорее для того, чтобы вызвать достаточную дезориентацию, препятствующую выполнению военнослужащими своих задач. Одним из антихолинергических боевых биологических средств является хинуклидил-3-бензилат, код организации Североатлантического договора (НАТО): BZ.

BZ является твердым веществом, которое может распространяться посредством теплогенерирующих артиллерийских выстрелов без инактивации. Этот агент может сохраняться в окружающей среде от 3 до 4 недель. Массовая гибель людей вследствие воздействия BZ чаще всего происходит при вдыхании аэрозоля BZ, хотя соединение также может быть растворено в растворителе и распылено в окружающую среду, откуда оно может абсорбироваться кожей после непосредственного контакта.

(См. также Обзор боевых химических веществ.)

Общие справочные материалы 1. Emetarom C, Barrueto F, Nelson LS. Antimuscarinic Agent Attack. In Ciottone's Disaster Medicine 2024 Jan 1 (pp. 705-707). Elsevier.

Патофизиология поражений, вызванных антихолинергическими боевыми отравляющими веществами BZ связывается с мускариновыми холинергическими рецепторами центральной нервной системы (ЦНС), гладких мышц и экзокринных желез и блокирует ацетилхолин (АХ) на этих участках. Снижение холинергической стимуляции приводит к развитию антихолинергического токсидрома (см. таблицу Общие токсические синдромы).

Симптомы и признаки поражений, вызванных антихолинергическими боевыми отравляющими веществами У пациентов наблюдается сухость во рту, сухость кожи, расширение зрачков (приводящее к нечеткости зрения), обычно тахикардия, также может развиться гипертермия. Холинергическая блокада ЦНС изначально вызывает заторможенность, впоследствии сопровождающуюся возникновением антихолинергических иллюзий и галлюцинаций; галлюцинации могут носить визуальный или звуковой характер и обычно бывают конкретными и легко описываются пациентами (например, голоса знакомых людей, воображаемые телевизионные передачи, обмен мнимыми сигаретами, предметы странной формы), в отличие от психоделических галлюцинаций, являющихся абстрактными, геометрическими, и сложно объясняемыми. Антихолинергические зрительные галлюцинации могут быть также микроптическими (или лилипутовыми; предметы при таких галлюцинациях уменьшаются в размерах в течение долгого времени, например, корова превращается в собаку, а затем в мышь или бабочку). Речь может становиться невнятной, и пациенты демонстрируют стереотипные пощипывания или теребящие движения (рассеянность) и могут бесцельно фантазировать. Ступор и кома могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, с постепенным восстановлением.

Диагностика поражений, вызванных антихолинергическими боевыми отравляющими веществами Клиническая оценка

Диагностика с применением физостигмина иногда затруднена Постановка диагноза осуществляется на основании идентификации типичного антихолинергического токсикоза. Отсутствуют общепринятые лабораторные тесты для обнаружения воздействия BZ. Несмотря на то, что многие препараты и растения обладают антихолинергическим эффектом (см. таблицу Общие токсические синдромы), одновременное появление антихолинергического токсикоза у многих людей, не употреблявших антихолинергические препараты или растения, предполагает наличие преднамеренных действий или воздействие ХО. Холинергический препарат физостигмин может использоваться в целях диагностики; снижение антихолинергических проявлений после применения физостигмина четко свидетельствует о наличии антихолинергических соединений. Сортировка Большинство пациентов с поражениями BZ могут быть отсортированы как не нуждающиеся в применении неотложной терапии.