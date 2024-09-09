Отравление дымом

Уровни карбоксигемоглобина (COHb)

Бронхоскопия

Рентгенография органов грудной клетки

Вдыхание дыма подозревается у пациентов с респираторными симптомами, данными о пребывании в горящем помещении или мокротой, содержащей углерод. Околоротовые ожоги и опаленные волоски в носу также могут быть ключевыми признаками. Осмотр ротоглотки с внимательным осмотром задней стенки глотки может выявить отек, который потребует оперативной ранней профилактической интубации. При отсутствии отека задней части глотки через 2–6 часов после травмы, значительное повреждение верхних дыхательных путей маловероятно.

Повреждение верхних дыхательных путей диагностируют с помощью эндоскопии (ларингоскопии или бронхоскопии), позволяющей осмотреть верхние дыхательные пути и трахею и выявить отек, повреждение тканей или копоть в дыхательных путях; однако изредка в ранние сроки при обследовании поражения не выявляют, а впоследствии развивается поражение. Эндоскопию проводят как можно скорее (обычно гибким волоконным эндоскопом) одновременно с или после проведения эндотрахеальной интубации при выраженных поражениях.

Для диагностики поражения нижних дыхательных путей проводят рентгенографию органов грудной клетки и оксиметрию или определение газов артериальной крови; патологические изменения могут развиться как в ранние сроки, так и через несколько дней. Следует рассмотреть отравление цианидом и угарным газом; у больных с длительным вдыханием дыма определяются уровни COHb.

Токсичные продукты сгорания, за исключением угарного газа, могут изначально не быть выявленными, особенно у пациентов с сильными ожогами и очевидным поражением дыхательных путей. Наличие цианида может быть заподозрено среди пациентов, которые кажутся более заторможенными, чем предполагалось из-за уровня карбоксигемоглобина, или которые не реагируют быстро на лечение кислородом; целесообразные тесты в таких случаях включают в себя исследования с поиском снижения артериовенозной разницы по кислороду (в связи с более высоким, чем в норме, венозным содержанием кислорода) и ацидемию с увеличенной анионной разницей при повышенном уровне лактата.