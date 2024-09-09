Термические ожоги могут возникнуть в результате воздействий любых наружных источников тепла (пламя, горячая жидкость, горячие твердые объекты или даже газы). Жжение может быть также результатом вдыхания токсичного дыма (см. также Отравление угарным газом).

Здравый смысл и предостережения

Лучевые ожоги наиболее часто возникают в результате длительного воздействия солнечного ультрафиолетового излучения (солнечный ожог) или продолжительного или интенсивного воздействия других источников ультрафиолетового излучения (например, солярий), после рентгеновского облучения либо после другой несолнечной радиации (см. Радиационное поражение и загрязнение).

Химические ожоги могут быть результатом воздействия концентрированных кислот, щелочей (например, щелок, цемент), фенолов, крезолов, горчичного газа, фосфора и некоторых продуктов нефти (например, газолин, растворитель красок). Некроз кожи и более глубоких тканей, вызванный этими продуктами, может прогрессировать в течение нескольких часов.

Электрические ожоги являются результатом воздействия на ткани тепла и электропорации клеточных мембран, что связано с массированнымм потоками электронов. Ожоги током высокого напряжения (> 1000 вольт) часто вызывают обширное поражение глубоких электропроводящих тканей, например, мышц, нервов, кровеносных сосудов, несмотря на минимальное повреждение кожи.

Происшествия, связанные с ожогами (например, прыжок из горящего здания, нахождение под развалинами, автомобильные авария) могут вызвать другие повреждения. У маленьких детей и пожилых людей с ожогами необходимо рассмотреть возможность плохого обращения с ними (см. Плохое обращение с детьми и Жестокое обращение с пожилыми людьми).