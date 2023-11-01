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Применение шины-иммобилизатора коленного сустава

Авторы:James Y. McCue, MD, University of Washington
Проверено/пересмотрено нояб. 2023

Иммобилайзеры коленного сустава – это съемные устройства, поддерживающие стабильность коленного сустава.

Иммобилизаторы коленного сустава, как правило, используются при травмах, на которые благоприятно действует иммобилизация, но которые могут переноситься на короткие периоды и без иммобилизации и, таким образом, не требуют наложения гипса.

Показания к иммобилизации коленного сустава

  • Некоторые переломы плато большеберцовой кости

  • Переломы коленного сустава и травмы связок, которые требуют иммобилизации во время ожидания немедленного оперативного вмешательства или гипсования

  • Некоторые повреждения связок, которые не требуют вмешательства (в качестве основного метода лечения)

  • Поражение сухожилия надколенника

  • Некоторые вывихи надколенника (например, те, которые имеют ограниченную амплитуду движений, демонстрируют нестабильность и/или при которых после вправления не наблюдается возврат к прежнему механизму разгибания)

  • Поражение сухожилия четырехглавой мышцы

Противопоказания к наложению иммобилизатора коленного сустава

Абсолютные противопоказания

  • Нет

Относительные противопоказания

  • Открытые переломы

Осложнения после наложения иммобилизатора коленного сустава

Оборудование для фиксации коленного сустава

  • Коммерчески доступный коленный иммобилизатор*

* Существуют различные торговые марки, но все они, как правило, состоят из плотной пены/тканевой повязки, которая накладывается от середины голени до середины бедра. Повязка удерживается на месте несколькими ремешками и обеспечивает поддержку своим объемом. Дополнительная стабильность достигается за счет съемных жестких полос, которые накладываются на медиальную и боковую стороны устройства и удерживаются на месте с помощью липучек.

Дополнительные рекомендации при применении иммобилизатора коленного сустава

  • Перед использованием коленного иммобилизатора следует соответствующим образом обработать и перевязать любые открытые раны.

  • Редко требуется анальгезия.

Соответствующая анатомия для установки иммобилизатора коленного сустава

  • При травмах связочного аппарата колена могут поражаться медиальная коллатеральная, передняя крестообразная, латеральная коллатеральная и/или задняя крестообразная связки.

Позиция пациента при наложении иммобилизатора коленного сустава

  • Положите пациента на спину, так, чтобы нога лежала на опоре, а колено находилось в выпрямленном состоянии.

Пошаговое описание процедуры наложения иммобилизирующего устройства на коленный сустав

Следуйте всем доступным для конкретного продукта инструкциям и рекомендациям.

  • Подготовьте иммобилайзер для коленного сустава и ремни.

  • Поместите иммобилизатор позади ноги и отцентрируйте его за коленом вертикально и латерально.

  • Если в иммобилайзере есть вырез для надколенника, совместите его с надколенником.

  • Если иммобилайзер имеет съемные или регулируемые стабилизаторы, расположите их медиально и латерально вдоль длинной оси ноги.

  • Закрепите стабилизаторы и иммобилайзер с помощью крепежных ремней (например, крючка и петли) выше и ниже колена (обычно 2 выше и 2 ниже колена).

  • Проверьте чувствительность дистальной части и наполнение капилляров.

Последующий уход за иммобилизатором коленного сустава

  • При необходимости назначьте костыли и проинструктируйте пациентов по их использованию.

  • Назначьте или рекомендуйте последующее врачебное наблюдение.

  • Рекомендуйте пациентам быть бдительными касательно симптомов тромбоза глубоких вен и немедленно вернуться для осмотра, если они возникнут.

  • Сказать пациентам вернуться, если боль не будет купироваться с помощью пероральных препаратов (что указывает на необходимость оценки для исключения компартмент-синдрома).

Предостережения и распространенные ошибки при использовании иммобилизатора коленного сустава

  • Не накладывайте иммобилизатор слишком низко на ногу, потому что это неэффективно иммобилизирует коленный сустав.

  • Если стабилизаторы прикреплены к иммобилизирующему аппарату уже в упаковке, они вряд ли будут находиться в нужном месте и должны быть перемещены.

  • Если ноги значительно сужаются к низу (т.е., бедра очень большие по сравнению с остальной частью ноги), стабилизирующая шина может соскальзывать вниз; это можно не заметить, пока пациент не будет стоять.

Советы и рекомендации по иммобилизации коленного сустава

  • Назначьте пациенту костыли, если вы не можете убедиться, что пациент способен ходить без них.

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