Применение шины-иммобилизатора коленного сустава

Иммобилайзеры коленного сустава – это съемные устройства, поддерживающие стабильность коленного сустава.
Иммобилизаторы коленного сустава, как правило, используются при травмах, на которые благоприятно действует иммобилизация, но которые могут переноситься на короткие периоды и без иммобилизации и, таким образом, не требуют наложения гипса.
Показания к иммобилизации коленного сустава
Некоторые переломы плато большеберцовой кости
Переломы коленного сустава и травмы связок, которые требуют иммобилизации во время ожидания немедленного оперативного вмешательства или гипсования
Некоторые повреждения связок, которые не требуют вмешательства (в качестве основного метода лечения)
Поражение сухожилия надколенника
Некоторые вывихи надколенника (например, те, которые имеют ограниченную амплитуду движений, демонстрируют нестабильность и/или при которых после вправления не наблюдается возврат к прежнему механизму разгибания)
Поражение сухожилия четырехглавой мышцы
Противопоказания к наложению иммобилизатора коленного сустава
Абсолютные противопоказания
Нет
Относительные противопоказания
Открытые переломы
Осложнения после наложения иммобилизатора коленного сустава
Тазовая конечность тромбоз глубоких вен
Скованность сустава
Оборудование для фиксации коленного сустава
Коммерчески доступный коленный иммобилизатор*
* Существуют различные торговые марки, но все они, как правило, состоят из плотной пены/тканевой повязки, которая накладывается от середины голени до середины бедра. Повязка удерживается на месте несколькими ремешками и обеспечивает поддержку своим объемом. Дополнительная стабильность достигается за счет съемных жестких полос, которые накладываются на медиальную и боковую стороны устройства и удерживаются на месте с помощью липучек.
Дополнительные рекомендации при применении иммобилизатора коленного сустава
Перед использованием коленного иммобилизатора следует соответствующим образом обработать и перевязать любые открытые раны.
Редко требуется анальгезия.
Соответствующая анатомия для установки иммобилизатора коленного сустава
При травмах связочного аппарата колена могут поражаться медиальная коллатеральная, передняя крестообразная, латеральная коллатеральная и/или задняя крестообразная связки.
Позиция пациента при наложении иммобилизатора коленного сустава
Положите пациента на спину, так, чтобы нога лежала на опоре, а колено находилось в выпрямленном состоянии.
Пошаговое описание процедуры наложения иммобилизирующего устройства на коленный сустав
Следуйте всем доступным для конкретного продукта инструкциям и рекомендациям.
Подготовьте иммобилайзер для коленного сустава и ремни.
Поместите иммобилизатор позади ноги и отцентрируйте его за коленом вертикально и латерально.
Если в иммобилайзере есть вырез для надколенника, совместите его с надколенником.
Если иммобилайзер имеет съемные или регулируемые стабилизаторы, расположите их медиально и латерально вдоль длинной оси ноги.
Закрепите стабилизаторы и иммобилайзер с помощью крепежных ремней (например, крючка и петли) выше и ниже колена (обычно 2 выше и 2 ниже колена).
Проверьте чувствительность дистальной части и наполнение капилляров.
Последующий уход за иммобилизатором коленного сустава
При необходимости назначьте костыли и проинструктируйте пациентов по их использованию.
Назначьте или рекомендуйте последующее врачебное наблюдение.
Рекомендуйте пациентам быть бдительными касательно симптомов тромбоза глубоких вен и немедленно вернуться для осмотра, если они возникнут.
Сказать пациентам вернуться, если боль не будет купироваться с помощью пероральных препаратов (что указывает на необходимость оценки для исключения компартмент-синдрома).
Предостережения и распространенные ошибки при использовании иммобилизатора коленного сустава
Не накладывайте иммобилизатор слишком низко на ногу, потому что это неэффективно иммобилизирует коленный сустав.
Если стабилизаторы прикреплены к иммобилизирующему аппарату уже в упаковке, они вряд ли будут находиться в нужном месте и должны быть перемещены.
Если ноги значительно сужаются к низу (т.е., бедра очень большие по сравнению с остальной частью ноги), стабилизирующая шина может соскальзывать вниз; это можно не заметить, пока пациент не будет стоять.
Советы и рекомендации по иммобилизации коленного сустава
Назначьте пациенту костыли, если вы не можете убедиться, что пациент способен ходить без них.