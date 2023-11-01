Применение шины-иммобилизатора коленного сустава

Коммерчески доступный коленный иммобилизатор*

* Существуют различные торговые марки, но все они, как правило, состоят из плотной пены/тканевой повязки, которая накладывается от середины голени до середины бедра. Повязка удерживается на месте несколькими ремешками и обеспечивает поддержку своим объемом. Дополнительная стабильность достигается за счет съемных жестких полос, которые накладываются на медиальную и боковую стороны устройства и удерживаются на месте с помощью липучек.