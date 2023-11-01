Наложение U-образной шины на голень

Наденьте нестерильные перчатки.

Обеспечьте пациенту надлежащее обезболивание.

Наденьте трикотажную подкладку-чулок так, чтобы он покрывал область от малоберцовой кости до середины стопы.

Измерьте материал для шинирования, чтобы он простирался от латерального отдела голени чуть ниже головки малоберцовой кости до и вокруг подошвенной поверхности стопы, а затем назад к медиальной части голени, чтобы сформировать U-образную шину.

Наложите бинтовую повязку от середины стопы до середины голени, немного выходя за пределы области, на которую должна быть наложена шиной, каждым витком бинта перекрывайте половину ширины предыдущего витка и периодически проверяйте накладываемую повязку по всей ее ширине для снижения риска сдавливания тканей.

При необходимости можете разгладить повязку.

Рассмотрите возможность дополнительной прокладки на костных выступах (например, на медиальных и латеральных лодыжки).

Часть материала шины укладывают так, чтобы она располагалась от латеральной части середины икры до (и вокруг) подошвенной поверхности стопы, а затем поворачивала назад до середины голени, формируя таким образом шину U-образной формы — она должна быть немного короче, чем бинтуемая область.

Разверните дополнительный шинный материал, укладывая его назад и вперед по первой длине, пока не будет 6–8 слоев (при использовании однослойных рулонов).

Погрузите шинирующий материал в теплую воду.

Выдавите излишки воды из шинирующего материала (не выкручивайте гипсовую повязку).

Наложите материал шины на боковую часть ноги в области середины голени, оберните вокруг подошвенной поверхности стопы, а затем вернитесь назад на медиальную часть голени.

Разгладьте шинирующий материал, используя ладони, а не кончики пальцев, для того чтобы повторить контуры голени и лодыжки и заполнить пустоты в гипсе.

Оберните эластичную пленку поверх шинирующего материала, начиная с дистального края и двигаясь проксимально, перекрывая каждый предыдущий оборот на половину ширины эластичной пленки.

Подложите дополнительную трикотажную подкладку-чулок и слой ваты по необработанным краям шинирующего материала.

Удерживайте лодыжку согнутой на 90°, пока наложенная шина не затвердеет.