Наложение U-образной шины на голень

U-образные шины на лодыжках – жесткие приспособления, которые фиксируют и поддерживают стабильность голеностопного сустава.
Жесткие ортезы для голеностопа, также называемые U-образными шинами, обычно используются при травмах, при которых необходима иммобилизация, но не требуется наложение гипса. В качестве альтернативы могут использоваться такие коммерческие иммобилайзеры как надувные стремена или ботинки с иммобилизатором. В отличие от ботинок, большинство задних шин для иммобилизации голеностопного сустава не предназначены для того, чтобы нести нагрузку или для того, чтобы их снимали и снова одевали (например, для купания).
Показания к наложению U-образной шины
Растяжение связок голеностопного сустава, при котором невозможно наступить на ногу и которое требует иммобилизации
Стабильные переломы дистального отдела большеберцовой или малоберцовой костей (например, минимально смещенные переломы дистального отдела большеберцовой и/или малоберцовой костей)
Вывихи голеностопного сустава (для постредукционной стабилизации)
Отдельные переломы стопы
Противопоказания к наложению U-образной шины на голеностопный сустав
Абсолютные противопоказания
Нет
Относительные противопоказания
Травмы (например, определенные легкие растяжения), при которых желательно сразу не ограничивать диапазон движений и нагружать сустав
Травмы, при которых наложение иммобилизирующей повязки является предпочтительным*
*Показания для наложения U-образная шины и иммобилизирующей повязки совпадают. (См. также Обзор переломов). Даже если гипсование является окончательным лечением, при некоторых травмах часто рекомендуется предварительное шинирование, пока не исчезнет отек. Можно отдать предпочтение гипсовой повязке в ситуациях, когда разрешено нагружать ногу и когда голеностопный сустав точно должен быть иммобилизованным в течение > 1–2 недели. И наоборот, иммобилизационные ботинки могут быть предпочтительнее, когда не требуется постоянная иммобилизация.
Осложнения при наложении шины U-образной шины
Термическая травма (вызванная экзотермической реакцией затвердевания гипса и стекловолокна)
Чрезмерное давление, вызывающее повреждения кожи и/или ишемическое повреждение
Оборудование для наложения U-образной шины
Стокинет (достаточная для охвата области от головки малоберцовой кости до середины стопы)
Рулонная подкладка (например, хлопковый рулон) шириной 10 см (4 дюйма)
Пластырь или фиберглассовый материал для шинирования* шириной от 10 до 15 см (4–6 дюймов) (достаточно широкий, чтобы охватывать участок от пяточной кости до головок плюсневых костей на подошвенной поверхности и достаточно длинный, чтобы перейти с одной стороны на другую, проходя ниже головки малоберцовой кости вокруг пяточной кости).
Эластичный бинт, обычно шириной 10 см (4 дюйма)
Умеренно теплая вода и ведро или другая емкость для воды
Нестерильные перчатки
* Стекловолокно и гипс, как правило, поставляются в виде однослойных рулонов, но есть также коммерчески доступные рулоны готовых шин, которые включают в себя несколько слоев стеклопластика/гипса, а также набивку.
Дополнительные рекомендации по наложению U-образной шины
Так как она охватывает обе лодыжки, U-образная шина может лучше ограничивать пронацию и супинацию, чем просто задняя шина.
U-образная шина может предотвратить подошвенное сгибание более эффективно, чем задняя шина.
При нестабильных травмах голеностопного сустава наложение U-образной шины вместе с задней шиной на голеностоп может повысить стабильность иммобилизации.
Соответствующая анатомия для наложения U-образной шины
Латеральная лодыжка
Медиальная лодыжка
Пяточная кость
Кости лодыжки и стопы
Положение пациента при наложении U-образной шины на голеностоп
Пациент должен лежать на животе с согнутым коленом или сидеть, при этом нижняя нога должна свисать с края кровати.
Держите лодыжку в согнутом положении под углом 90°.
Пошаговое описание процедуры наложения U-образной шины
Наденьте нестерильные перчатки.
Обеспечьте пациенту надлежащее обезболивание.
Наденьте трикотажную подкладку-чулок так, чтобы он покрывал область от малоберцовой кости до середины стопы.
Измерьте материал для шинирования, чтобы он простирался от латерального отдела голени чуть ниже головки малоберцовой кости до и вокруг подошвенной поверхности стопы, а затем назад к медиальной части голени, чтобы сформировать U-образную шину.
Наложите бинтовую повязку от середины стопы до середины голени, немного выходя за пределы области, на которую должна быть наложена шиной, каждым витком бинта перекрывайте половину ширины предыдущего витка и периодически проверяйте накладываемую повязку по всей ее ширине для снижения риска сдавливания тканей.
При необходимости можете разгладить повязку.
Рассмотрите возможность дополнительной прокладки на костных выступах (например, на медиальных и латеральных лодыжки).
Часть материала шины укладывают так, чтобы она располагалась от латеральной части середины икры до (и вокруг) подошвенной поверхности стопы, а затем поворачивала назад до середины голени, формируя таким образом шину U-образной формы — она должна быть немного короче, чем бинтуемая область.
Разверните дополнительный шинный материал, укладывая его назад и вперед по первой длине, пока не будет 6–8 слоев (при использовании однослойных рулонов).
Погрузите шинирующий материал в теплую воду.
Выдавите излишки воды из шинирующего материала (не выкручивайте гипсовую повязку).
Наложите материал шины на боковую часть ноги в области середины голени, оберните вокруг подошвенной поверхности стопы, а затем вернитесь назад на медиальную часть голени.
Разгладьте шинирующий материал, используя ладони, а не кончики пальцев, для того чтобы повторить контуры голени и лодыжки и заполнить пустоты в гипсе.
Оберните эластичную пленку поверх шинирующего материала, начиная с дистального края и двигаясь проксимально, перекрывая каждый предыдущий оборот на половину ширины эластичной пленки.
Подложите дополнительную трикотажную подкладку-чулок и слой ваты по необработанным краям шинирующего материала.
Удерживайте лодыжку согнутой на 90°, пока наложенная шина не затвердеет.
Необходимо проверить дистальный нейроваскулярный статус (например, наполнение капилляров, дистальную чувствительность, сгибание и разгибание пальцев).
Ведение пациента после наложения U-образной шины
Обеспечьте пациента костылями и обучите его ими пользоваться.
Проконсультируйте пациента о необходимости сохранения шины сухой.
Назначьте или рекомендуйте последующее врачебное наблюдение.
Попросите пациента поднять поврежденную конечность выше уровня сердца в положении сидя или в положении покоя.
Проинструктируйте пациента о необходимости обратиться за дальнейшей помощью, если боль не удается купировать пероральными препаратами в домашних условиях.
Проинформируйте пациента о симптомах компартмент-синдрома.
Предостережения и распространенные ошибки при наложении U-образной шины
Не накладывайте прокладочную повязку или эластичный бинт слишком туго (т.е., они не должны вызывать вмятин на коже).
Убедитесь в том, что голеностопный сустав не расслаблен и в нем сохраняется угол сгибания 90° до тех пор пока шина не затвердела.
Избегайте неровных контуров и потенциальных мест сдавливания, используя для разглаживания шинирующего материала ладони, а не кончики пальцев.
Советы и рекомендации при наложении U-образной шины на голеностопный сустав
При использовании гипсовых шин теплая вода ускоряет схватывание гипса, поэтому, если вы не знакомы с их наложением, используйте более прохладную воду, чтобы увеличить время работы.
Поскольку при экзотермической реакции между стекловолокном и водой производится больше тепла, чем между гипсом и водой, для стекловолокна предпочтительна теплая вода.