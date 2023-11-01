Наложение тракционной шины на бедро

Тракционные шины используют для временной стабилизации бедренной кости и, зачастую, репозиции осколков при переломах диафиза бедренной кости.

Тракционные шины для бедренной кости спроектированы таким образом, чтобы применять тракцию к нижней часть ноги, дистальнее места перелома, как правило, путем оттягивания голеностопного сустава от стабилизированного таза. Имеется много доступных коммерческих брендов, которые немного различаются по своему дизайну и инструкциям и, таким образом, требуют индивидуального ознакомления с ними для правильного использования.

Тракционные шины также могут ослаблять и/или уменьшать боль и кровотечение при переломах бедренной кости, особенно таких, которые укорачивают конечность.

Показания к наложению тракционной шины на бедро Перелом диафиза бедренной кости Тракционные шины на бедренную кость используются для стабилизации переломов бедренной кости до окончательного лечения (например, оперативной фиксации).

Противопоказания к наложению тракционной шине на бедро Перелом таза

Односторонний(ие) перелом(ы) лодыжки, стопы и/или голени

Ипсилатеральная травма колена Хотя тракция полезна при переломах бедренной кости, она может быть опасной при переломах или повреждении связок дистальнее места перелома.

Осложнения при наложении тракционной шины на бедро Сосудистые или нервные тракционные поражения

Оборудование для наложения тракционной шины на бедро Коммерчески доступный набор для тракционной шины (например, Hare®, Sager®, Ferno-trac) TM , Кендрик TM )

Медицинские препараты для обезболивания/седации (например, фентанил, морфин, пропофол)

Дополнительные рекомендации при наложении тракционной шины на бедро При переломах проксимального отдела бедренной кости тракционные шины могут быть менее эффективны.

Соответствующая анатомия, которую необходимо знать при наложения тракционной шины на бедро Диафиз бедренной кости не включает частей бедренной кости в которых часто возникают переломы, например, перелом шейки бедра и надмыщелковый перелом.

Позиция пациента при наложении тракционной шины на бедро Уложите пациента на спину, с поддержкой поврежденной нижней конечности.

Пошаговое описание наложения тракционной шины на бедро Следуйте инструкциям и рекомендациям для конкретного продукта, используемого в данный момент.

Убедитесь, что носилки или стол достаточно длинные, чтобы поддерживать дистальный конец устройства (например, на 20 см [8 дюймов] длиннее ипсилатеральной стопы). Используйте неповрежденную ногу в качестве ориентира, если поврежденная нога укорочена.

Обеспечьте пациенту надлежащее обезболивание.

Стабилизируйте устройство в области таза и лодыжки, как указано в инструкции по применению, включая соответствующую последовательность этих шагов.

Зафиксируйте лодыжку.

Используйте любые медицинские бандажи для ног согласно указаниям (например, 2 штуки выше колена и 2 штуки ниже колена).

Чтобы выпрямить и удлинить укороченную ногу до длины противоположной, потяните голеностопный сустав по продольной оси конечности. Применяйте нагрузку, соответствующую приблизительно 10% массы тела пациента или до 7 кг примерно (15 фунтов).

Зафиксируйте устройство на месте, как указано.

Необходимо проверить дистальный нейроваскулярный статус (например, наполнение капилляров, дистальную чувствительность, сгибание и разгибание пальцев).

Послеоперационный уход после наложения тракционной шины на бедро Когда будет доступен окончательный уход, снимите тракционную шину как можно скорее.

Предостережения и распространенные ошибки при наложении тракционной шины на бедро Оценивайте частоту пульса на дистальных участках как до, так и после наложения шины.

Обеспечьте адекватную прилагаемую тягу, используя шкалу тракции, если такая есть на специальных устройствах.

Необходимо обеспечить адекватное вытяжение, часто оценивая степень облегчения боли и длину конечности по сравнению с неповрежденной стороной.