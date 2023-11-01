Наложение задней шины на голеностопный сустав

Наденьте нестерильные перчатки.

Обеспечьте пациенту надлежащее обезболивание.

Наденьте трикотажную подкладку-чулок так, чтобы он покрывал область от малоберцовой кости до середины стопы, за пределами головок плюсневых костей.

Накладывайте повязку от головок плюсневых костей до голени, проксимальнее головки малоберцовой кости, немного за пределами области, покрываемой материалом шины; накладывать бинт нужно так, чтобы каждый его оборот перекрывал предыдущий на половину ширины бинта, следует периодически разрывать бинт по всей его ширине, чтобы уменьшить риск сдавливания ткани.

При необходимости можете разгладить повязку.

Выложите отрезок материала шины, соответствующий расстоянию от задней поверхности голени чуть ниже головки малоберцовой кости до подошвенной поверхности стопы в проекции головок плюсневых костей—она должна быть чуть короче, чем область, покрытая подкладкой.

Разверните дополнительный материал для накладывания шины, складывая его вперед и назад вдоль первоначальной длины, пока не получится 8-10 слоев (при использовании однослойных рулонов).

В качестве альтернативы, если используется готовый шинирующий материал, отрежьте один кусок до указанной длины.

Погрузите шинирующий материал в теплую воду.

Выдавите излишки воды из шинирующего материала (не выкручивайте гипсовую повязку).

Нанесите материал для шинирования на заднюю часть ноги от головки малоберцовой кости до головок плюсневых костей.

Разгладьте шинирующий материал, используя ладони, а не кончики пальцев, для того чтобы повторить контуры голени и лодыжки и заполнить пустоты в гипсе.

Оберните эластичную пленку поверх шинирующего материала, начиная с дистального края и двигаясь проксимально, перекрывая каждый предыдущий оборот на половину ширины эластичной пленки.

Сложите дополнительный стокинет и ватную подушку по краям шинирующего материала.

Удерживайте лодыжку согнутой на 90°, пока наложенная шина не затвердеет.