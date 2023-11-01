Наложение задней шины на голеностопный сустав

Шины на голеностоп представляют собой жесткие устройства, которые фиксируются на лодыжке и используются для поддержания стабильности голеностопного сустава.
Шины на голеностопный сустав, как правило, используются при травмах, при которых полезной будет иммобилизация, но не требуется гипсовая повязка. Альтернативой является, если это возможно, специальная медицинская обувь с фиксатором – брейсы. В отличие от ботинок, большинство задних шин для иммобилизации голеностопного сустава не предназначены для того, чтобы нести нагрузку или для того, чтобы их снимали и снова одевали (например, для купания).
Показания для наложения задней шины на голеностопный сустав
Травмы (например, открытые или нестабильные переломы, вывихи), требующие немедленного оперативного вмешательства (для временной иммобилизации)
Стабильные (например, минимально смещенные) переломы дистального отдела большеберцовой и/или малоберцовой костей (например, минимально смещенные переломы дистального отдела большеберцовой и/или малоберцовой костей)
Растяжения связок голеностопного сустава, при котором стоит избегать весовой нагрузки
Вправленные вывихи голеностопного сустава
Отдельные переломы стопы
Противопоказания к наложению задней шины на голеностопный сустав
Абсолютные противопоказания
Нет
Относительные противопоказания
Травмы (например, определенные легкие растяжения), при которых желательно сразу не ограничивать диапазон движений и нагружать сустав
Травмы, при которых наложение иммобилизирующей повязки является предпочтительным*
* Показания для наложения задних шин и гипсовых повязок пересекаются (см. также Обзор переломов). Даже если гипсование является окончательным лечением, при некоторых травмах часто рекомендуется предварительное шинирование, пока не исчезнет отек. Если разрешена нагрузка на ногу, а также, если голеностопный сустав обязательно должен быть иммобилизован на срок > 1–2 недель, то в качестве радикального лечения может оказаться предпочтительным наложение гипса. И наоборот, когда не требуется непрерывная иммобилизация (например, разрешено снятие во время купания), можно отдавать предпочтение ортезам в форме ботинок.
Осложнения при наложении задней шины на голеностопный сустав
Термическая травма (вызванная экзотермической реакцией между гипсом или стекловолокном и водой)
Чрезмерное давление, вызывающее повреждения кожи и/или ишемическое повреждение
Оборудование для наложения задней шины на голеностопный сустав
Трикотажная подкладка (должна иметь достаточный размер, чтобы покрыть область от головки малоберцовой кости до головки плюсневых костей)
Рулонная подкладка (например, хлопковый рулон) шириной 10 см (4 дюйма)
Гипс или стеклопластиковый материал для шинирования*, шириной 10–15 см (4–6 дюймов) - достаточно широкий, чтобы покрыть заднюю поверхность ноги и лодыжки, и достаточно длинный, чтобы достать от головки малоберцовой кости до головок плюсневой кости.
Эластичный бинт, обычно шириной 10 см (4 дюйма)
Теплая вода и ведро или другой контейнер
Нестерильные перчатки
* Стекловолокно и гипс, как правило, поставляются в виде однослойных рулонов, но есть также коммерчески доступные рулоны готовых шин, которые включают в себя несколько слоев стеклопластика/гипса, а также набивку.
Дополнительные рекомендации при наложении задней шины на голеностопный сустав
Для нестабильных травм лодыжки, сочетание фиксатора для лодыжки (U-образная шина) и задней бандаж-шины на область голеностопного сустава может повысить стабильность иммобилизации.
Шина на заднюю часть ноги, используемая для иммобилизации разрыва ахиллова сухожилия, должна зафиксировать лодыжку в положении эквинуса (подошвенного сгибания).
Перед использованием коленного иммобилизатора следует соответствующим образом обработать и перевязать любые открытые раны.
Соответствующая анатомия при наложении шины на заднюю часть голеностопного сустава
Шина должна охватывать большую часть голени и доходить до головок плюсневых костей.
Кости лодыжки и стопы
Положение пациента при наложении задней шины на голеностопный сустав
Пациент должен лежать на животе с согнутым коленом или сидеть, при этом нижняя нога должна свисать с края кровати.
Держите лодыжку в согнутом положении под углом 90°.
Пошаговое описание процедуры наложения задней шины на голеностопный сустав
Наденьте нестерильные перчатки.
Обеспечьте пациенту надлежащее обезболивание.
Наденьте трикотажную подкладку-чулок так, чтобы он покрывал область от малоберцовой кости до середины стопы, за пределами головок плюсневых костей.
Накладывайте повязку от головок плюсневых костей до голени, проксимальнее головки малоберцовой кости, немного за пределами области, покрываемой материалом шины; накладывать бинт нужно так, чтобы каждый его оборот перекрывал предыдущий на половину ширины бинта, следует периодически разрывать бинт по всей его ширине, чтобы уменьшить риск сдавливания ткани.
При необходимости можете разгладить повязку.
Выложите отрезок материала шины, соответствующий расстоянию от задней поверхности голени чуть ниже головки малоберцовой кости до подошвенной поверхности стопы в проекции головок плюсневых костей—она должна быть чуть короче, чем область, покрытая подкладкой.
Разверните дополнительный материал для накладывания шины, складывая его вперед и назад вдоль первоначальной длины, пока не получится 8-10 слоев (при использовании однослойных рулонов).
В качестве альтернативы, если используется готовый шинирующий материал, отрежьте один кусок до указанной длины.
Погрузите шинирующий материал в теплую воду.
Выдавите излишки воды из шинирующего материала (не выкручивайте гипсовую повязку).
Нанесите материал для шинирования на заднюю часть ноги от головки малоберцовой кости до головок плюсневых костей.
Разгладьте шинирующий материал, используя ладони, а не кончики пальцев, для того чтобы повторить контуры голени и лодыжки и заполнить пустоты в гипсе.
Оберните эластичную пленку поверх шинирующего материала, начиная с дистального края и двигаясь проксимально, перекрывая каждый предыдущий оборот на половину ширины эластичной пленки.
Сложите дополнительный стокинет и ватную подушку по краям шинирующего материала.
Удерживайте лодыжку согнутой на 90°, пока наложенная шина не затвердеет.
Необходимо проверить состояние дистальных отделов нервов и сосудов (например, наполнение капилляров, дистальную чувствительность, сгибание и разгибание пальцев стопы).
Последующий уход за задней шиной голеностопного сустава
Обеспечьте пациента костылями и обучите его ими пользоваться.
Проконсультируйте пациента о необходимости сохранения шины сухой.
Назначьте или рекомендуйте последующее врачебное наблюдение.
Попросите пациента поднять поврежденную конечность выше уровня сердца в положении сидя или в положении покоя.
Попросите пациента обратиться за медицинской помощью, если боль в домашних условиях плохо контролируется пероральными препаратами.
Особые предостережения и распространенные ошибки при наложении задней шины лодыжки
Убедитесь в том, что голеностопный сустав не расслаблен и в нем сохраняется угол сгибания 90° до тех пор пока шина не затвердела.
Убедитесь, что подкладки и эластичные бинты не прилегают слишком плотно.
Избегайте неровных контуров и потенциальных мест сдавливания, используя для разглаживания шинирующего материала ладони, а не кончики пальцев.
Советы и рекомендации при наложении шины на заднюю часть голеностопного сустава
При использовании гипсовых шин теплая вода ускоряет схватывание гипса, поэтому, если вы не знакомы с их наложением, используйте более прохладную воду, чтобы увеличить время работы.
Поскольку при экзотермической реакции между стекловолокном и водой производится больше тепла, чем между гипсом и водой, для стекловолокна предпочтительна теплая вода.
Поддерживайте лодыжку под углом 90°, нога может опираться на живот оператора, пациент при этом лежит.