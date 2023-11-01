Как правильно забинтовать травмированный палец ноги вместе с соседним

Наложенная шина прижимает поврежденный палец к соседнему, здоровому пальцу.
При аутоиммобилизации, палец, который требует иммобилизации (например, из-за травмы или деформации), прикрепляется к смежному, неповрежденному пальцу, что помогает обеспечить выравнивание и некоторую поддержку и защиту.
Показания к аутоиммобилизации пальцев стопы
Растяжение, вывих или перелом пальца
Структурные заболевания большего пальца (например, неподвижность большого пальца стопы [hallux rigidus])
Противопоказания к аутоиммобилизации пальцев стопы
Абсолютные противопоказания
Открытый перелом
Относительные противопоказания
Некоторые переломы большого пальца на ноге (некоторые требуют фиксации)
Осложнения при аутоиммобилизации пальцев стопы
Повреждения кожи из-за уменьшения толщины подушечек и мацерация между пальцами
Сосудистая недостаточность, как правило, из-за чрезмерно плотного наложения повязки
Оборудование для аутоиммобилизации пальцев стопы
Вата или марля для салфеток/подушек
Клейкая лента 1,25-2,5 см
Иногда коммерчески доступная шина для пальцев ног
Дополнительные рекомендации по аутоиммобилизации пальцев стопы
Вывихи должны быть вправлены. Большинство переломов пальцев ног не требуют репозиции. Переломы проксимальной фаланги большого пальца обычно требуют фиксации; аутоиммобилизация, в данной ситуации, является недостаточно эффективной.
Позиционирование при аутоиммобилизации пальцев стопы
Расположите пациента сидя в кресле или в положении лежа на спине на смотровом столе.
Пошаговое описание аутоиммобилизации пальцев стопы
Обеспечьте пациенту надлежащее обезболивание.
Поместите ватный тампон или марлю между пальцами, которые будут иммобилизировать, для того чтобы предотвратить мацерацию кожи между пальцами.
Зафиксируйте оба пальца пластырем, примотав поврежденный палец к неповрежденному.
Проверьте чувствительность дистальной части и наполнение капилляров.
Последующий уход при аутоиммобилизации пальцев стопы
Предоставьте или предпишите обувь с жесткой подошвой (послеоперационную обувь), чтобы надлежащим образом облегчить нагрузку и передвижение.
Рассмотрите использование костылей, если нагрузка на ногу вызывает значительную боль.
Назначьте или рекомендуйте последующее врачебное наблюдение.
Скажите пациенту смотреть за тем, чтобы повязка оставалась сухой и сменять её при намокании, чтобы избежать повреждения кожи.
Попросите пациента поднять поврежденную конечность выше уровня сердца в положении сидя или в положении покоя.
Попросите пациента менять бинт и марлю каждые 2 дня.
Посоветуйте пациенту приложить лед в случае необходимости.
Предостережения и распространенные ошибки при проведении аутоиммобилизации пальцев стопы
Не следует слишком плотно обвязывать пальцы ног и накладывать бинт поверх суставов.