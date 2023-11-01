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Как правильно забинтовать травмированный палец ноги вместе с соседним

Авторы:James Y. McCue, MD, University of Washington
Проверено/пересмотрено нояб. 2023

Наложенная шина прижимает поврежденный палец к соседнему, здоровому пальцу.

При аутоиммобилизации, палец, который требует иммобилизации (например, из-за травмы или деформации), прикрепляется к смежному, неповрежденному пальцу, что помогает обеспечить выравнивание и некоторую поддержку и защиту.

Показания к аутоиммобилизации пальцев стопы

  • Растяжение, вывих или перелом пальца

  • Структурные заболевания большего пальца (например, неподвижность большого пальца стопы [hallux rigidus])

Противопоказания к аутоиммобилизации пальцев стопы

Абсолютные противопоказания

  • Открытый перелом

Относительные противопоказания

  • Некоторые переломы большого пальца на ноге (некоторые требуют фиксации)

Осложнения при аутоиммобилизации пальцев стопы

  • Повреждения кожи из-за уменьшения толщины подушечек и мацерация между пальцами

  • Сосудистая недостаточность, как правило, из-за чрезмерно плотного наложения повязки

Оборудование для аутоиммобилизации пальцев стопы

  • Вата или марля для салфеток/подушек

  • Клейкая лента 1,25-2,5 см

  • Иногда коммерчески доступная шина для пальцев ног

Дополнительные рекомендации по аутоиммобилизации пальцев стопы

  • Вывихи должны быть вправлены. Большинство переломов пальцев ног не требуют репозиции. Переломы проксимальной фаланги большого пальца обычно требуют фиксации; аутоиммобилизация, в данной ситуации, является недостаточно эффективной.

Позиционирование при аутоиммобилизации пальцев стопы

  • Расположите пациента сидя в кресле или в положении лежа на спине на смотровом столе.

Пошаговое описание аутоиммобилизации пальцев стопы

  • Обеспечьте пациенту надлежащее обезболивание.

  • Поместите ватный тампон или марлю между пальцами, которые будут иммобилизировать, для того чтобы предотвратить мацерацию кожи между пальцами.

  • Зафиксируйте оба пальца пластырем, примотав поврежденный палец к неповрежденному.

  • Проверьте чувствительность дистальной части и наполнение капилляров.

Последующий уход при аутоиммобилизации пальцев стопы

  • Предоставьте или предпишите обувь с жесткой подошвой (послеоперационную обувь), чтобы надлежащим образом облегчить нагрузку и передвижение.

  • Рассмотрите использование костылей, если нагрузка на ногу вызывает значительную боль.

  • Назначьте или рекомендуйте последующее врачебное наблюдение.

  • Скажите пациенту смотреть за тем, чтобы повязка оставалась сухой и сменять её при намокании, чтобы избежать повреждения кожи.

  • Попросите пациента поднять поврежденную конечность выше уровня сердца в положении сидя или в положении покоя.

  • Попросите пациента менять бинт и марлю каждые 2 дня.

  • Посоветуйте пациенту приложить лед в случае необходимости.

Предостережения и распространенные ошибки при проведении аутоиммобилизации пальцев стопы

  • Не следует слишком плотно обвязывать пальцы ног и накладывать бинт поверх суставов.

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