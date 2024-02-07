Наложение U-образной шины на руку

Наденьте нестерильные перчатки.

Наложите трикотажную подкладку, покрывая область, начиная немного дистальнее ПФ суставов и заканчивая серединой плечевой кости.

Сделайте отверстие в трикотаже, чтобы большой палец мог высовываться.

Оберните прокладку от ПФ сустава до середины плечевой кости; перекрывайте каждый виток на половину ширины прокладки и периодически разрывайте обертку по ширине, чтобы уменьшить риск сдавливания ткани.

При необходимости можете разгладить повязку. Удалите любые участки излишней прокладки, чтобы предотвратить избыточное давление на кожу.

Выложите отрезок материала шины от места немного проксимальнее пястно-фаланговых суставов до локтевого сустава, оборачивая его там и возвращаясь обратно к пястно-фаланговым суставам.

Разверните дополнительный материал для накладывания шины, складывая его вперед и назад вдоль первоначальной длины, пока не получится 8-10 слоев (при использовании однослойных рулонов).

В качестве альтернативы, если используется готовый шинирующий материал, отрежьте один кусок до указанной длины.

Погрузите шинирующий материал в теплую воду.

Выдавите излишки воды из шинирующего материала (не выкручивайте гипсовую повязку).

Накладите шинирующий материал с ладонной поверхности МКФ суставов по ладонной поверхности предплечья вокруг локтя, а затем по дорсальной поверхности предплечья обратно к дорсальной поверхности МКФ суставов (на головки пястных костей).

Сложите дополнительный стокинет и ватную подушку так, чтобы покрыть края шинирующего материала.

Оберните эластичную пленку поверх шинирующего материала, начиная с дистального края и двигаясь проксимально, перекрывая каждый предыдущий оборот на половину ширины эластичной пленки.

Разгладьте шинирующий материал, используя ладони, а не кончики пальцев, для того чтобы повторить контуры руки и заполнить пустоты в гипсе.

Поддерживайте запястье в нейтральном положении, то есть разгибании примерно на 10–20°° и сгибании в локтевом суставе на 90°°, пока материал шины не затвердеет.