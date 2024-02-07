Наложение U-образной шины на руку

V-образная шина на руку – это устройство для иммобилизации запястья и руки, применяющееся с целью предотвратить супинацию и пронацию запястья и предплечья.
Показания
Перелом дистального отдела лучевой кости
Дистальный перелом локтевой кости
Противопоказания
Нет
Осложнения
Термическая травма (вызванная экзотермической реакцией между гипсом или стекловолокном и водой)
Пролежни, нейропраксия и/или ишемические поражения (вызванные чрезмерным давлением)
Компартмент-синдром (иногда вызванный, отчасти, чрезмерно тугой круговой повязкой)
Оборудование
Трикотажная подкладка (достаточно длинная, чтобы охватить область от пястно-фаланговых [ПФ] суставов до середины плечевой кости)
Рулонная подкладка (например, хлопковый рулон) шириной 7,5 см (3 дюйма)
Гипсовый или стекловолоконный шинирующий материал, 7,5–10 см (3–4 дюйма) шириной - достаточно длинный, чтобы покрыть область от одной стороны ПФ суставов вокруг локтя до другой стороны ПФ суставов
Острые ножницы
Эластичный бинт, обычно шириной 7,5-10 см (3-4 дюйма)
Теплая вода и ведро или другой контейнер
Нестерильные перчатки
U-образная шина
Положение пациента при проведении процедуры
Пациент должен быть в такой позе, чтобы оператор имел соответствующий доступ к травмированной руке пациента.
Запястье должно быть наложено шиной в нейтральном или слегка разогнутом положении на 10–20° градусов.
Наложите шину на локоть, согнутый под углом 90°.
Пошаговое описание методики
Наденьте нестерильные перчатки.
Наложите трикотажную подкладку, покрывая область, начиная немного дистальнее ПФ суставов и заканчивая серединой плечевой кости.
Сделайте отверстие в трикотаже, чтобы большой палец мог высовываться.
Оберните прокладку от ПФ сустава до середины плечевой кости; перекрывайте каждый виток на половину ширины прокладки и периодически разрывайте обертку по ширине, чтобы уменьшить риск сдавливания ткани.
При необходимости можете разгладить повязку. Удалите любые участки излишней прокладки, чтобы предотвратить избыточное давление на кожу.
Выложите отрезок материала шины от места немного проксимальнее пястно-фаланговых суставов до локтевого сустава, оборачивая его там и возвращаясь обратно к пястно-фаланговым суставам.
Разверните дополнительный материал для накладывания шины, складывая его вперед и назад вдоль первоначальной длины, пока не получится 8-10 слоев (при использовании однослойных рулонов).
В качестве альтернативы, если используется готовый шинирующий материал, отрежьте один кусок до указанной длины.
Погрузите шинирующий материал в теплую воду.
Выдавите излишки воды из шинирующего материала (не выкручивайте гипсовую повязку).
Накладите шинирующий материал с ладонной поверхности МКФ суставов по ладонной поверхности предплечья вокруг локтя, а затем по дорсальной поверхности предплечья обратно к дорсальной поверхности МКФ суставов (на головки пястных костей).
Сложите дополнительный стокинет и ватную подушку так, чтобы покрыть края шинирующего материала.
Оберните эластичную пленку поверх шинирующего материала, начиная с дистального края и двигаясь проксимально, перекрывая каждый предыдущий оборот на половину ширины эластичной пленки.
Разгладьте шинирующий материал, используя ладони, а не кончики пальцев, для того чтобы повторить контуры руки и заполнить пустоты в гипсе.
Поддерживайте запястье в нейтральном положении, то есть разгибании примерно на 10–20°° и сгибании в локтевом суставе на 90°°, пока материал шины не затвердеет.
Необходимо проверить дистальный нейроваскулярный статус (например, наполнение капилляров, дистальную чувствительность, сгибание и разгибание пальцев).
Курс реабилитации
Проконсультируйте пациента о необходимости сохранения шины сухой.
Назначьте или рекомендуйте последующее врачебное наблюдение.
Попросите пациента следить за осложнениями, такими как усиление боли, парестезии/онемение и изменение цвета пальцев.
Проинструктируйте пациента о необходимости обратиться за дальнейшей помощью, если боль не удается купировать пероральными препаратами в домашних условиях или если у пациента развиваются парестезии/онемение и/или изменение цвета кожи дистальнее шины.
Предостережения и распространенные ошибки
Чтобы избежать тугоподвижности и потери функции, не иммобилизируйте запястье при разгибании/сгибании на 0°, а также избегайте сгибания запястья.
Советы и рекомендации
В теплой воде гипс застывает быстрее, поэтому, если вы не умеете накладывать шины, используйте более прохладную воду, чтобы увеличить время работы.