Наложение косыночного бандажа и фиксирующего ремня Авторы: University of New Mexico School of Medicine Dorothy Habrat , DO , Проверено/пересмотрено февр. 2024

Плечевые ортез и повязка используются как для поддержки руки, так и для иммобилизации плеча.

Плечевой ортез поддерживает вес руки и ограничивает движения, но не препятствует движению плеча. Если необходимо также ограничить движение плеча, в частности, внутреннюю и внешнюю ротацию, следует добавить фиксирующую полосу. В качестве альтернативы можно использовать имеющийся в продаже иммобилайзер плеча. Показания Вывих плеча после закрытой репозиции

Переломы плечевой кости после шинирования

Разрыв акромиально-ключичного сустава

Травмы предплечья или локтя после шинирования (адекватно использование косыночного бандажа без дополнительного фиксирующего ремня) Противопоказания Нет Осложнения Компрессия локтевого нерва может возникнуть, если повязка слишком короткая, что позволяет запястью свисать с повязки Оборудование Пращевидная повязка

Эластичный бинт шириной 10 см (4 дюйма) Альтернативой является имеющийся на рынке фиксатор плеча, если он доступен. Дополнительные факторы Иммобилизация плеча может быстро привести к ригидности суставов (синдром «замороженного плеча»). Положение пациента при проведении процедуры Пациент должен быть в такой позе, чтобы у оператора был доступ ко всему его туловищу; если позволяют другие травмы, вертикальное положение будет преимущественнее. Пошаговое описание методики Держите локоть в согнутом на 90° положении, а запястье – в нейтральном положении, с ладонью, обращенной к туловищу.

Совместите локтевой отросток с углом пращевидной повязки.

Оберните полоску бинта через шею с противоположной стороны и прикрепите к передней части бандажа.

Отрегулируйте длину ремня так, чтобы локтевой сустав постоянно находился в согнутом на 90° положении.

Оберните эластичный бинт горизонтально вокруг внешней части повязки и вокруг туловища под здоровой рукой, чтобы прикрепить поврежденную руку к туловищу. Это бандаж.

Необходимо проверить дистальный нейроваскулярный статус (например, наполнение капилляров, дистальную чувствительность, сгибание и разгибание пальцев). Наложение пращевидной повязки ... Видео Пращевидная повязка и бандаж Курс реабилитации Обсудите с пациентом целесообразность непрерывной иммобилизации в сравнении с ранним началом выполнения так называемых ROM-упражнений (на диапазон движений), в зависимости от травмы.

Назначьте или рекомендуйте последующее врачебное наблюдение. Предостережения и распространенные ошибки Удостоверьтесь, что локоть находиться в положении сгибания под углом 90°

Убедитесь, что бандаж достаточно длинный, чтобы поддерживать запястье. Не следует допускать, чтобы запястье свисало из бандажа, поскольку это оказывает излишнее давление на локтевой нерв. Советы и рекомендации В качестве импровизированной повязки можно использовать галстук.

Если используется коммерческий плечевой иммобилайзер, там, как правило, есть встроенный ремень, который работает как фиксирующий ремень. Чтобы закрепить ремень, следуйте инструкциям.