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Наложение косыночного бандажа и фиксирующего ремня

Авторы:Dorothy Habrat, DO, University of New Mexico School of Medicine
Проверено/пересмотрено февр. 2024

Плечевые ортез и повязка используются как для поддержки руки, так и для иммобилизации плеча.

Плечевой ортез поддерживает вес руки и ограничивает движения, но не препятствует движению плеча. Если необходимо также ограничить движение плеча, в частности, внутреннюю и внешнюю ротацию, следует добавить фиксирующую полосу. В качестве альтернативы можно использовать имеющийся в продаже иммобилайзер плеча.

Показания

  • Вывих плеча после закрытой репозиции

  • Переломы плечевой кости после шинирования

  • Разрыв акромиально-ключичного сустава

  • Травмы предплечья или локтя после шинирования (адекватно использование косыночного бандажа без дополнительного фиксирующего ремня)

Противопоказания

  • Нет

Осложнения

  • Компрессия локтевого нерва может возникнуть, если повязка слишком короткая, что позволяет запястью свисать с повязки

Оборудование

  • Пращевидная повязка

  • Эластичный бинт шириной 10 см (4 дюйма)

Альтернативой является имеющийся на рынке фиксатор плеча, если он доступен.

Дополнительные факторы

  • Иммобилизация плеча может быстро привести к ригидности суставов (синдром «замороженного плеча»).

Положение пациента при проведении процедуры

  • Пациент должен быть в такой позе, чтобы у оператора был доступ ко всему его туловищу; если позволяют другие травмы, вертикальное положение будет преимущественнее.

Пошаговое описание методики

  • Держите локоть в согнутом на 90° положении, а запястье – в нейтральном положении, с ладонью, обращенной к туловищу.

  • Совместите локтевой отросток с углом пращевидной повязки.

  • Оберните полоску бинта через шею с противоположной стороны и прикрепите к передней части бандажа.

  • Отрегулируйте длину ремня так, чтобы локтевой сустав постоянно находился в согнутом на 90° положении.

  • Оберните эластичный бинт горизонтально вокруг внешней части повязки и вокруг туловища под здоровой рукой, чтобы прикрепить поврежденную руку к туловищу. Это бандаж.

  • Необходимо проверить дистальный нейроваскулярный статус (например, наполнение капилляров, дистальную чувствительность, сгибание и разгибание пальцев).

Пращевидная повязка и бандаж

Курс реабилитации

  • Обсудите с пациентом целесообразность непрерывной иммобилизации в сравнении с ранним началом выполнения так называемых ROM-упражнений (на диапазон движений), в зависимости от травмы.

  • Назначьте или рекомендуйте последующее врачебное наблюдение.

Предостережения и распространенные ошибки

  • Удостоверьтесь, что локоть находиться в положении сгибания под углом 90°

  • Убедитесь, что бандаж достаточно длинный, чтобы поддерживать запястье. Не следует допускать, чтобы запястье свисало из бандажа, поскольку это оказывает излишнее давление на локтевой нерв.

Советы и рекомендации

  • В качестве импровизированной повязки можно использовать галстук.

  • Если используется коммерческий плечевой иммобилайзер, там, как правило, есть встроенный ремень, который работает как фиксирующий ремень. Чтобы закрепить ремень, следуйте инструкциям.

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