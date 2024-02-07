Наложение колосовидной шинной повязки на большой палец руки

Шины для большого пальца - это ортопедические приспособления, применяемые для иммобилизации большого пальца и прилежащих структур.
Показания
Перелом пястной кости большого пальца
Перелом ладьевидной кости
Перелом в области полулунной ямки
Травмы локтевой коллатеральной связки большого пальца
теносиновит де Кервена
Противопоказания
Нет
Осложнения
Термическая травма (вызванная экзотермической реакцией между гипсом или стекловолокном и водой)
Компартмент-синдром (иногда вызванный, отчасти, чрезмерно тугой круговой повязкой)
Оборудование
Стокинет (одна часть, чтобы покрыть область от суставов МПФ до середины предплечья и вторая часть, чтобы покрыть большой палец от кончика до основания пястной кости)
Рулонная подкладка (например, хлопковый рулон) шириной 5 см (2 дюйма)
Гипсовый или стекловолоконный шинирующий материал шириной 7,5 см (3 дюйма) - достаточно длинный для того, чтобы покрыть область от ДМФ сустава большого пальца до середины предплечья
Острые ножницы
Эластичная повязка шириной 5 см (2 дюйма)
Теплая вода и ведро или другой контейнер
Нестерильные перчатки
Положение пациента при проведении процедуры
Пациент должен быть в такой позе, чтобы оператор имел соответствующий доступ к травмированной руке пациента.
Держите большой палец в слегка согнутом и отведенном положении, как будто держите узкий кубок или ножку бокала.
Разогните запястье на 10–20°.
Если только нет дополнительной травмы, шина должна обеспечивать неограниченный объем движений со 2-го по 4-й МКП суставы.
Пошаговое описание методики
Наденьте нестерильные перчатки.
Наденьте трикотажный чулок, чтобы закрыть большой палец.
Чтобы большой палец мог высовываться, вырежьте отверстие во втором чулке.
Наденьте второй трикотажный чулок так, чтобы он покрывал участок от пястно-фаланговых суставов до середины предплечья.
Наложите повязку от ПФ сустава до середины предплечья, немного выходя за пределы области, на которую должен быть наложен шинирующий материал, каждым витком бинта перекрывайте половину ширины предыдущего витка и периодически разглаживайте накладываемую повязку по всей ее ширине для снижения риска сдавливания тканей.
Оберните бинт вокруг большого пальца.
При необходимости можете разгладить повязку. Убедитесь, что в повязке нет складок. Удалите любые участки излишней прокладки, чтобы избежать появления локальных зон давления на кожу.
Выложите отрезок шины, соответствующий расстоянию прямо за дистальным межфаланговым суставом большого пальца и до середины предплечья.
Разверните дополнительный шинный материал, укладывая его назад и вперед по первой длине, пока не будет 6–8 слоев (при использовании однослойных рулонов).
В качестве альтернативы, если используется готовый шинирующий материал, отрежьте один кусок до указанной длины.
Погрузите шинирующий материал в теплую воду.
Выдавите излишки воды из шинирующего материала (не выкручивайте гипсовую повязку).
Накладывайте шинирующий материал вокруг большого пальца и радиальной стороны предплечья.
Сложите дополнительный стокинет и ватную подушку так, чтобы покрыть края шинирующего материала.
Оберните эластичную пленку поверх шинирующего материала, начиная с дистального края и двигаясь проксимально, перекрывая каждый предыдущий оборот на половину ширины эластичной пленки.
Разгладьте шинирующий материал, используя ладони, а не кончики пальцев, для того чтобы повторить контуры руки и заполнить пустоты в гипсе.
До тех пор, пока шинирующий материал не затвердеет, держите большой палец в слегка согнутом и отведенном положении, а кисть и запястье – в таком положении, как будто держите узкую чашку или ножку бокала (см. рисунок Колосовидная повязка для большого пальца).
Необходимо проверить дистальный нейроваскулярный статус (например, наполнение капилляров, дистальную чувствительность, сгибание и разгибание пальцев).
Колосовидная повязка для большого пальца
Курс реабилитации
Проконсультируйте пациента о необходимости сохранения шины сухой.
Назначьте или рекомендуйте последующее врачебное наблюдение.
Попросите пациента следить за осложнениями, такими как усиление боли, парестезии/онемение и изменение цвета пальцев.
Проинструктируйте пациента о необходимости обратиться за дальнейшей помощью, если боль не удается купировать пероральными препаратами в домашних условиях или если у пациента развиваются парестезии/онемение и/или изменение цвета кожи дистальнее шины.
Предостережения и распространенные ошибки
Убедитесь, что подкладки и эластичные бинты не прилегают слишком плотно.
Распространенным местом образования избыточных гипсовых складок при наложении такой шины является основание большого пальца.
Может потребоваться дополнительная подкладка над шиловидным отростком лучевой кости.
Советы и рекомендации
Разрезание шинирующего материала по длине вдоль большого пальца (от кончика до МКФ сустава) может способствовать лучшему формированию материала вокруг большого пальца и может предотвратить появление морщин после затвердевания.
В качестве альтернативы можно вырезать небольшие насечки у основания большого пальца перпендикулярно длине шины, чтобы предотвратить слипание гипса в этой области и появление морщин при затвердевании.
В теплой воде гипс застывает быстрее, поэтому, если вы не умеете накладывать шины, используйте более прохладную воду, чтобы увеличить время работы.
Для более крупных пациентов при бинтовании предплечья можно использовать 3-дюймовые ватные подушечки.