Наложение колосовидной шинной повязки на большой палец руки

Наденьте нестерильные перчатки.

Наденьте трикотажный чулок, чтобы закрыть большой палец.

Чтобы большой палец мог высовываться, вырежьте отверстие во втором чулке.

Наденьте второй трикотажный чулок так, чтобы он покрывал участок от пястно-фаланговых суставов до середины предплечья.

Наложите повязку от ПФ сустава до середины предплечья, немного выходя за пределы области, на которую должен быть наложен шинирующий материал, каждым витком бинта перекрывайте половину ширины предыдущего витка и периодически разглаживайте накладываемую повязку по всей ее ширине для снижения риска сдавливания тканей.

Оберните бинт вокруг большого пальца.

При необходимости можете разгладить повязку. Убедитесь, что в повязке нет складок. Удалите любые участки излишней прокладки, чтобы избежать появления локальных зон давления на кожу.

Выложите отрезок шины, соответствующий расстоянию прямо за дистальным межфаланговым суставом большого пальца и до середины предплечья.

Разверните дополнительный шинный материал, укладывая его назад и вперед по первой длине, пока не будет 6–8 слоев (при использовании однослойных рулонов).

В качестве альтернативы, если используется готовый шинирующий материал, отрежьте один кусок до указанной длины.

Погрузите шинирующий материал в теплую воду.

Выдавите излишки воды из шинирующего материала (не выкручивайте гипсовую повязку).

Накладывайте шинирующий материал вокруг большого пальца и радиальной стороны предплечья.

Сложите дополнительный стокинет и ватную подушку так, чтобы покрыть края шинирующего материала.

Оберните эластичную пленку поверх шинирующего материала, начиная с дистального края и двигаясь проксимально, перекрывая каждый предыдущий оборот на половину ширины эластичной пленки.

Разгладьте шинирующий материал, используя ладони, а не кончики пальцев, для того чтобы повторить контуры руки и заполнить пустоты в гипсе.

До тех пор, пока шинирующий материал не затвердеет, держите большой палец в слегка согнутом и отведенном положении, а кисть и запястье – в таком положении, как будто держите узкую чашку или ножку бокала (см. рисунок Колосовидная повязка для большого пальца).