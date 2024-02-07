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Наложение колосовидной шинной повязки на большой палец руки

Авторы:Dorothy Habrat, DO, University of New Mexico School of Medicine
Проверено/пересмотрено февр. 2024

Шины для большого пальца - это ортопедические приспособления, применяемые для иммобилизации большого пальца и прилежащих структур.

Показания

  • Перелом пястной кости большого пальца

  • Перелом ладьевидной кости

  • Перелом в области полулунной ямки

  • Травмы локтевой коллатеральной связки большого пальца

  • теносиновит де Кервена

Противопоказания

  • Нет

Осложнения

  • Термическая травма (вызванная экзотермической реакцией между гипсом или стекловолокном и водой)

  • Компартмент-синдром (иногда вызванный, отчасти, чрезмерно тугой круговой повязкой)

Оборудование

  • Стокинет (одна часть, чтобы покрыть область от суставов МПФ до середины предплечья и вторая часть, чтобы покрыть большой палец от кончика до основания пястной кости)

  • Рулонная подкладка (например, хлопковый рулон) шириной 5 см (2 дюйма)

  • Гипсовый или стекловолоконный шинирующий материал шириной 7,5 см (3 дюйма) - достаточно длинный для того, чтобы покрыть область от ДМФ сустава большого пальца до середины предплечья

  • Острые ножницы

  • Эластичная повязка шириной 5 см (2 дюйма)

  • Теплая вода и ведро или другой контейнер

  • Нестерильные перчатки

Положение пациента при проведении процедуры

  • Пациент должен быть в такой позе, чтобы оператор имел соответствующий доступ к травмированной руке пациента.

  • Держите большой палец в слегка согнутом и отведенном положении, как будто держите узкий кубок или ножку бокала.

  • Разогните запястье на 10–20°.

  • Если только нет дополнительной травмы, шина должна обеспечивать неограниченный объем движений со 2-го по 4-й МКП суставы.

Пошаговое описание методики

  • Наденьте нестерильные перчатки.

  • Наденьте трикотажный чулок, чтобы закрыть большой палец.

  • Чтобы большой палец мог высовываться, вырежьте отверстие во втором чулке.

  • Наденьте второй трикотажный чулок так, чтобы он покрывал участок от пястно-фаланговых суставов до середины предплечья.

  • Наложите повязку от ПФ сустава до середины предплечья, немного выходя за пределы области, на которую должен быть наложен шинирующий материал, каждым витком бинта перекрывайте половину ширины предыдущего витка и периодически разглаживайте накладываемую повязку по всей ее ширине для снижения риска сдавливания тканей.

  • Оберните бинт вокруг большого пальца.

  • При необходимости можете разгладить повязку. Убедитесь, что в повязке нет складок. Удалите любые участки излишней прокладки, чтобы избежать появления локальных зон давления на кожу.

  • Выложите отрезок шины, соответствующий расстоянию прямо за дистальным межфаланговым суставом большого пальца и до середины предплечья.

  • Разверните дополнительный шинный материал, укладывая его назад и вперед по первой длине, пока не будет 6–8 слоев (при использовании однослойных рулонов).

  • В качестве альтернативы, если используется готовый шинирующий материал, отрежьте один кусок до указанной длины.

  • Погрузите шинирующий материал в теплую воду.

  • Выдавите излишки воды из шинирующего материала (не выкручивайте гипсовую повязку).

  • Накладывайте шинирующий материал вокруг большого пальца и радиальной стороны предплечья.

  • Сложите дополнительный стокинет и ватную подушку так, чтобы покрыть края шинирующего материала.

  • Оберните эластичную пленку поверх шинирующего материала, начиная с дистального края и двигаясь проксимально, перекрывая каждый предыдущий оборот на половину ширины эластичной пленки.

  • Разгладьте шинирующий материал, используя ладони, а не кончики пальцев, для того чтобы повторить контуры руки и заполнить пустоты в гипсе.

  • До тех пор, пока шинирующий материал не затвердеет, держите большой палец в слегка согнутом и отведенном положении, а кисть и запястье – в таком положении, как будто держите узкую чашку или ножку бокала (см. рисунок Колосовидная повязка для большого пальца).

  • Необходимо проверить дистальный нейроваскулярный статус (например, наполнение капилляров, дистальную чувствительность, сгибание и разгибание пальцев).

Колосовидная повязка для большого пальца

Курс реабилитации

  • Проконсультируйте пациента о необходимости сохранения шины сухой.

  • Назначьте или рекомендуйте последующее врачебное наблюдение.

  • Попросите пациента следить за осложнениями, такими как усиление боли, парестезии/онемение и изменение цвета пальцев.

  • Проинструктируйте пациента о необходимости обратиться за дальнейшей помощью, если боль не удается купировать пероральными препаратами в домашних условиях или если у пациента развиваются парестезии/онемение и/или изменение цвета кожи дистальнее шины.

Предостережения и распространенные ошибки

  • Убедитесь, что подкладки и эластичные бинты не прилегают слишком плотно.

  • Распространенным местом образования избыточных гипсовых складок при наложении такой шины является основание большого пальца.

  • Может потребоваться дополнительная подкладка над шиловидным отростком лучевой кости.

Советы и рекомендации

  • Разрезание шинирующего материала по длине вдоль большого пальца (от кончика до МКФ сустава) может способствовать лучшему формированию материала вокруг большого пальца и может предотвратить появление морщин после затвердевания.

  • В качестве альтернативы можно вырезать небольшие насечки у основания большого пальца перпендикулярно длине шины, чтобы предотвратить слипание гипса в этой области и появление морщин при затвердевании.

  • В теплой воде гипс застывает быстрее, поэтому, если вы не умеете накладывать шины, используйте более прохладную воду, чтобы увеличить время работы.

  • Для более крупных пациентов при бинтовании предплечья можно использовать 3-дюймовые ватные подушечки.

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