Наложение изогнутой шины на руку

Наденьте нестерильные перчатки.

Наложите трикотажную подкладку, покрывая область от дистального отдела до ПФ суставов до середины предплечья.

Сделайте отверстие в трикотаже, чтобы большой палец мог высовываться.

Наложите повязку от ПФ сустава до середины предплечья, немного выходя за пределы области, на которую должен быть наложен шинирующий материал, каждым витком бинта перекрывайте половину ширины предыдущего витка и периодически разглаживайте накладываемую повязку по всей ее ширине для снижения риска сдавливания тканей.

При необходимости можете разгладить повязку. Удалите любые участки излишней прокладки, чтобы предотвратить избыточное давление на кожу.

Выложите отрезок шинируещего материала, соответствующий расстоянию от проксимальных отделов ПФ суставов до середины ладонной поверхности предплечья - он должен быть чуть короче, чем область, покрытая подкладкой.

Разверните дополнительный материал для накладывания шины, складывая его вперед и назад вдоль первоначальной длины, пока не получится 8-10 слоев (при использовании однослойных рулонов).

В качестве альтернативы, если используется готовый шинирующий материал, отрежьте один кусок до указанной длины.

Погрузите шинирующий материал в теплую воду.

Выдавите излишки воды из шинирующего материала (не выкручивайте гипсовую повязку).

Накладывайте шинирующий материал от пястно-фаланговых суставов до середины предплечья вдоль ладонной поверхности.

Сложите дополнительный стокинет и ватную подушку по краям шинирующего материала.

Оберните эластичную пленку поверх шинирующего материала, начиная с дистального края и двигаясь проксимально, перекрывая каждый предыдущий оборот на половину ширины эластичной пленки.

Разгладьте шинирующий материал, используя ладони, а не кончики пальцев, для того чтобы повторить контуры руки и заполнить пустоты в гипсе.

Держите запястье разогнутым под углом 10–20°, пока шинирующий материал не затвердеет.