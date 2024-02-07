Наложение изогнутой шины на руку

Для иммобилизации запястья и кисти применяют ладонную шину.
Показания
Изолированный перелом дистального отдела лучевой кости
Переломы запястья, при которых не требуется колосовидная шина для большого пальца (трехгранной, крючковидной, гороховидной, трапециевидной костей)
Проксимальные повреждения пястной кости без смещения
Тяжелые растяжения запястья
Иммобилизация при повреждениях мягких тканей кисти или запястья (например, целлюлит)
Противопоказания
Нет
Осложнения
Термическая травма (вызванная экзотермической реакцией между гипсом или стекловолокном и водой)
Пролежни, нейропраксия и/или ишемические поражения (вызванные чрезмерным давлением)
Компартмент-синдром (иногда вызванный, отчасти, чрезмерно тугой круговой повязкой)
Оборудование
Трикотажная подкладка (достаточно длинная, чтобы охватить область от пястно-фаланговых [ПФ] суставов до середины предплечья)
Рулонная подкладка (например, хлопковый рулон) шириной 7,5 см (3 дюйма)
Гипсовый или стекловолоконный шинирующий материал, толщиной 7,5–10 см (3–4 дюйма) - достаточно широкий, чтобы покрывать ПФ суставы и распространяться вдоль ладонной поверхности кисти и предплечья до середины предплечья
Острые ножницы
Эластичный бинт, обычно шириной 7,5-10 см
Теплая вода и ведро или другой контейнер
Нестерильные перчатки
Дополнительные факторы
Ладонная шина не предотвращает пронацию или супинацию. Если эти движения необходимо ограничить, следует использовать V-образную шину.
Волярная шина
Положение пациента при проведении процедуры
Пациент должен быть в такой позе, чтобы оператор имел соответствующий доступ к травмированной руке пациента.
Наложите шину на запястье, разогнутое на 10-20.
Пошаговое описание методики
Наденьте нестерильные перчатки.
Наложите трикотажную подкладку, покрывая область от дистального отдела до ПФ суставов до середины предплечья.
Сделайте отверстие в трикотаже, чтобы большой палец мог высовываться.
Наложите повязку от ПФ сустава до середины предплечья, немного выходя за пределы области, на которую должен быть наложен шинирующий материал, каждым витком бинта перекрывайте половину ширины предыдущего витка и периодически разглаживайте накладываемую повязку по всей ее ширине для снижения риска сдавливания тканей.
При необходимости можете разгладить повязку. Удалите любые участки излишней прокладки, чтобы предотвратить избыточное давление на кожу.
Выложите отрезок шинируещего материала, соответствующий расстоянию от проксимальных отделов ПФ суставов до середины ладонной поверхности предплечья - он должен быть чуть короче, чем область, покрытая подкладкой.
Разверните дополнительный материал для накладывания шины, складывая его вперед и назад вдоль первоначальной длины, пока не получится 8-10 слоев (при использовании однослойных рулонов).
В качестве альтернативы, если используется готовый шинирующий материал, отрежьте один кусок до указанной длины.
Погрузите шинирующий материал в теплую воду.
Выдавите излишки воды из шинирующего материала (не выкручивайте гипсовую повязку).
Накладывайте шинирующий материал от пястно-фаланговых суставов до середины предплечья вдоль ладонной поверхности.
Сложите дополнительный стокинет и ватную подушку по краям шинирующего материала.
Оберните эластичную пленку поверх шинирующего материала, начиная с дистального края и двигаясь проксимально, перекрывая каждый предыдущий оборот на половину ширины эластичной пленки.
Разгладьте шинирующий материал, используя ладони, а не кончики пальцев, для того чтобы повторить контуры руки и заполнить пустоты в гипсе.
Держите запястье разогнутым под углом 10–20°, пока шинирующий материал не затвердеет.
Необходимо проверить дистальный нейроваскулярный статус (например, наполнение капилляров, дистальную чувствительность, сгибание и разгибание пальцев).
Курс реабилитации
Проконсультируйте пациента о необходимости сохранения шины сухой.
Назначьте или рекомендуйте последующее врачебное наблюдение.
Попросите пациента следить за осложнениями, такими как усиление боли, парестезии/онемение и изменение цвета пальцев.
Проинструктируйте пациента о необходимости обратиться за дальнейшей помощью, если боль не удается купировать пероральными препаратами в домашних условиях или если у пациента развиваются парестезии/онемение и/или изменение цвета кожи дистальнее шины.
Предостережения и распространенные ошибки
Не иммобилизируйте запястье в положении разгибания/сгибания под углом 0°. Избегайте сгибания запястья.
Советы и рекомендации
В теплой воде гипс застывает быстрее, поэтому, если вы не умеете накладывать шины, используйте более прохладную воду, чтобы увеличить время работы.