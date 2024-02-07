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Наложение изогнутой шины на руку

Авторы:Dorothy Habrat, DO, University of New Mexico School of Medicine
Проверено/пересмотрено февр. 2024

Для иммобилизации запястья и кисти применяют ладонную шину.

Показания

  • Изолированный перелом дистального отдела лучевой кости

  • Переломы запястья, при которых не требуется колосовидная шина для большого пальца (трехгранной, крючковидной, гороховидной, трапециевидной костей)

  • Проксимальные повреждения пястной кости без смещения

  • Тяжелые растяжения запястья

  • Иммобилизация при повреждениях мягких тканей кисти или запястья (например, целлюлит)

Противопоказания

  • Нет

Осложнения

  • Термическая травма (вызванная экзотермической реакцией между гипсом или стекловолокном и водой)

  • Пролежни, нейропраксия и/или ишемические поражения (вызванные чрезмерным давлением)

  • Компартмент-синдром (иногда вызванный, отчасти, чрезмерно тугой круговой повязкой)

Оборудование

  • Трикотажная подкладка (достаточно длинная, чтобы охватить область от пястно-фаланговых [ПФ] суставов до середины предплечья)

  • Рулонная подкладка (например, хлопковый рулон) шириной 7,5 см (3 дюйма)

  • Гипсовый или стекловолоконный шинирующий материал, толщиной 7,5–10 см (3–4 дюйма) - достаточно широкий, чтобы покрывать ПФ суставы и распространяться вдоль ладонной поверхности кисти и предплечья до середины предплечья

  • Острые ножницы

  • Эластичный бинт, обычно шириной 7,5-10 см

  • Теплая вода и ведро или другой контейнер

  • Нестерильные перчатки

Дополнительные факторы

  • Ладонная шина не предотвращает пронацию или супинацию. Если эти движения необходимо ограничить, следует использовать V-образную шину.

Волярная шина

Положение пациента при проведении процедуры

  • Пациент должен быть в такой позе, чтобы оператор имел соответствующий доступ к травмированной руке пациента.

  • Наложите шину на запястье, разогнутое на 10-20.

Пошаговое описание методики

  • Наденьте нестерильные перчатки.

  • Наложите трикотажную подкладку, покрывая область от дистального отдела до ПФ суставов до середины предплечья.

  • Сделайте отверстие в трикотаже, чтобы большой палец мог высовываться.

  • Наложите повязку от ПФ сустава до середины предплечья, немного выходя за пределы области, на которую должен быть наложен шинирующий материал, каждым витком бинта перекрывайте половину ширины предыдущего витка и периодически разглаживайте накладываемую повязку по всей ее ширине для снижения риска сдавливания тканей.

  • При необходимости можете разгладить повязку. Удалите любые участки излишней прокладки, чтобы предотвратить избыточное давление на кожу.

  • Выложите отрезок шинируещего материала, соответствующий расстоянию от проксимальных отделов ПФ суставов до середины ладонной поверхности предплечья - он должен быть чуть короче, чем область, покрытая подкладкой.

  • Разверните дополнительный материал для накладывания шины, складывая его вперед и назад вдоль первоначальной длины, пока не получится 8-10 слоев (при использовании однослойных рулонов).

  • В качестве альтернативы, если используется готовый шинирующий материал, отрежьте один кусок до указанной длины.

  • Погрузите шинирующий материал в теплую воду.

  • Выдавите излишки воды из шинирующего материала (не выкручивайте гипсовую повязку).

  • Накладывайте шинирующий материал от пястно-фаланговых суставов до середины предплечья вдоль ладонной поверхности.

  • Сложите дополнительный стокинет и ватную подушку по краям шинирующего материала.

  • Оберните эластичную пленку поверх шинирующего материала, начиная с дистального края и двигаясь проксимально, перекрывая каждый предыдущий оборот на половину ширины эластичной пленки.

  • Разгладьте шинирующий материал, используя ладони, а не кончики пальцев, для того чтобы повторить контуры руки и заполнить пустоты в гипсе.

  • Держите запястье разогнутым под углом 10–20°, пока шинирующий материал не затвердеет.

  • Необходимо проверить дистальный нейроваскулярный статус (например, наполнение капилляров, дистальную чувствительность, сгибание и разгибание пальцев).

Курс реабилитации

  • Проконсультируйте пациента о необходимости сохранения шины сухой.

  • Назначьте или рекомендуйте последующее врачебное наблюдение.

  • Попросите пациента следить за осложнениями, такими как усиление боли, парестезии/онемение и изменение цвета пальцев.

  • Проинструктируйте пациента о необходимости обратиться за дальнейшей помощью, если боль не удается купировать пероральными препаратами в домашних условиях или если у пациента развиваются парестезии/онемение и/или изменение цвета кожи дистальнее шины.

Предостережения и распространенные ошибки

  • Не иммобилизируйте запястье в положении разгибания/сгибания под углом 0°. Избегайте сгибания запястья.

Советы и рекомендации

  • В теплой воде гипс застывает быстрее, поэтому, если вы не умеете накладывать шины, используйте более прохладную воду, чтобы увеличить время работы.

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