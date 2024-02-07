Как правильно делать аутоиммобилизацию пальцев

Поместите ватный тампон или марлю между пальцами, которые будут иммобилизировать, для того чтобы предотвратить мацерацию кожи между пальцами. Убедитесь, что в марле между пальцами нет складок.

Зафиксируйте оба пальца пластырем, примотав поврежденный палец к неповрежденному.

Используйте одну полоску бинта, чтобы связать прилежащие фаланги проксимально между пястно-фаланговым и проксимальным межфаланговыми суставами (ПМФ), оставляя межфаланговые суставы несвязанными, чтобы позволить им сгибаться и расширяться.

Используйте второй отрезок бинта, чтобы связать 2 пальца дистально между ПМФ и дистальным межфаланговым суставом (ДМФ), снова оставляя межфаланговые суставы незафиксированными, чтобы обеспечить подвижность этих суставов.