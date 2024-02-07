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Как правильно делать аутоиммобилизацию пальцев

Авторы:Dorothy Habrat, DO, University of New Mexico School of Medicine
Проверено/пересмотрено февр. 2024

Аутоимобилизация динамически фиксирует один палец к соседнему неповрежденному пальцу.

При аутоиммобилизации, палец, который требует иммобилизации (например, из-за травмы или деформации), прикрепляется к смежному, неповрежденному пальцу, что помогает обеспечить выравнивание, наравне с некоторой поддержкой и защитой. Здоровый палец обеспечивает поддержку травмированного пальца во время его движений.

Показания

  • Незначительное растяжение связок пальца *

  • Стабильный перелом проксимальной или средней фаланги без смещения

  • Вывихи проксимальных межфаланговых (ПМФ) суставов (вправленные)

* Включает растяжения с небольшим отрывным переломом.

Противопоказания

Абсолютные противопоказания

Относительные противопоказания

  • Нет

Осложнения

  • Повреждение кожи из-за отсутствия подкладки между пальцами

  • Сосудистая недостаточность, как правило, из-за чрезмерно плотного наложения повязки

Оборудование

  • Вата или марля для салфеток/подушек

  • Клейкая лента 1,25 см

Дополнительные факторы

  • Вывихи должны быть вправлены.

  • Если требуется манипуляция или репозиция, рассмотрите возможность применения блокады пальцевых нервов перед шинированием.

Положение пациента при проведении процедуры

  • Пациент должен быть в такой позе, чтобы оператор имел соответствующий доступ к травмированному пальцу пациента.

Пошаговое описание методики

  • Поместите ватный тампон или марлю между пальцами, которые будут иммобилизировать, для того чтобы предотвратить мацерацию кожи между пальцами. Убедитесь, что в марле между пальцами нет складок.

  • Зафиксируйте оба пальца пластырем, примотав поврежденный палец к неповрежденному.

  • Используйте одну полоску бинта, чтобы связать прилежащие фаланги проксимально между пястно-фаланговым и проксимальным межфаланговыми суставами (ПМФ), оставляя межфаланговые суставы несвязанными, чтобы позволить им сгибаться и расширяться.

  • Используйте второй отрезок бинта, чтобы связать 2 пальца дистально между ПМФ и дистальным межфаланговым суставом (ДМФ), снова оставляя межфаланговые суставы незафиксированными, чтобы обеспечить подвижность этих суставов.

  • Проверьте чувствительность дистальной части и наполнение капилляров.

Курс реабилитации

  • Назначьте или рекомендуйте последующее врачебное наблюдение.

  • Пациент должен держать бинт и прокладки в сухом состоянии, чтобы избежать повреждений кожи и сменить повязку, если она намокнет.

  • Проинструктируйте пациента о необходимости обратиться за дальнейшей помощью, если боль не удается купировать пероральными препаратами в домашних условиях.

Предостережения и распространенные ошибки

  • Слишком плотное приклеивание может ограничить кровообращение.

  • Чтобы предотвратить хроническую деформацию и потерю функции, используйте аутоиммобилизацию только при некоторых травмах пальцев.

Советы и рекомендации

  • Проинструктируйте пациента, пока накладываете ленту, стараясь оставить суставы свободными, чтобы пациент мог повторно наложить ленту в случае необходимости.

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