Как правильно делать аутоиммобилизацию пальцев

Аутоимобилизация динамически фиксирует один палец к соседнему неповрежденному пальцу.
При аутоиммобилизации, палец, который требует иммобилизации (например, из-за травмы или деформации), прикрепляется к смежному, неповрежденному пальцу, что помогает обеспечить выравнивание, наравне с некоторой поддержкой и защитой. Здоровый палец обеспечивает поддержку травмированного пальца во время его движений.
Показания
Незначительное растяжение связок пальца *
Стабильный перелом проксимальной или средней фаланги без смещения
Вывихи проксимальных межфаланговых (ПМФ) суставов (вправленные)
* Включает растяжения с небольшим отрывным переломом.
Противопоказания
Абсолютные противопоказания
Нестабильный перелом фаланги или перелом фаланги со смещением
Вывихи, которые остаются нестабильными после репозиции
Повреждения сухожилий (например, молоткообразный палец, деформация по типу "пуговичной петли")
Открытый перелом
Относительные противопоказания
Нет
Осложнения
Повреждение кожи из-за отсутствия подкладки между пальцами
Сосудистая недостаточность, как правило, из-за чрезмерно плотного наложения повязки
Оборудование
Вата или марля для салфеток/подушек
Клейкая лента 1,25 см
Дополнительные факторы
Вывихи должны быть вправлены.
Если требуется манипуляция или репозиция, рассмотрите возможность применения блокады пальцевых нервов перед шинированием.
Положение пациента при проведении процедуры
Пациент должен быть в такой позе, чтобы оператор имел соответствующий доступ к травмированному пальцу пациента.
Пошаговое описание методики
Поместите ватный тампон или марлю между пальцами, которые будут иммобилизировать, для того чтобы предотвратить мацерацию кожи между пальцами. Убедитесь, что в марле между пальцами нет складок.
Зафиксируйте оба пальца пластырем, примотав поврежденный палец к неповрежденному.
Используйте одну полоску бинта, чтобы связать прилежащие фаланги проксимально между пястно-фаланговым и проксимальным межфаланговыми суставами (ПМФ), оставляя межфаланговые суставы несвязанными, чтобы позволить им сгибаться и расширяться.
Используйте второй отрезок бинта, чтобы связать 2 пальца дистально между ПМФ и дистальным межфаланговым суставом (ДМФ), снова оставляя межфаланговые суставы незафиксированными, чтобы обеспечить подвижность этих суставов.
Проверьте чувствительность дистальной части и наполнение капилляров.
Курс реабилитации
Назначьте или рекомендуйте последующее врачебное наблюдение.
Пациент должен держать бинт и прокладки в сухом состоянии, чтобы избежать повреждений кожи и сменить повязку, если она намокнет.
Проинструктируйте пациента о необходимости обратиться за дальнейшей помощью, если боль не удается купировать пероральными препаратами в домашних условиях.
Предостережения и распространенные ошибки
Слишком плотное приклеивание может ограничить кровообращение.
Чтобы предотвратить хроническую деформацию и потерю функции, используйте аутоиммобилизацию только при некоторых травмах пальцев.
Советы и рекомендации
Проинструктируйте пациента, пока накладываете ленту, стараясь оставить суставы свободными, чтобы пациент мог повторно наложить ленту в случае необходимости.