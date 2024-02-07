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Как наложить шину фиксирующую палец

Авторы:Dorothy Habrat, DO, University of New Mexico School of Medicine
Проверено/пересмотрено февр. 2024

Пальцевые шины являются устройствами, которые иммобилизируют и поддерживают стабильность поврежденного пальца.

Показания

  • Переломы дистальной фаланги

  • Повреждения сухожилий пальцев (например, молоткообразный палец, "палец джерси", деформация в виде бутоньерки)

  • Вывихи дистальных межфаланговых суставов (ДМФ)

  • Нестабильные растяжения связок/вывихи пальцев, которые не были иммобилизованы с помощью аутоиммобилизации

Противопоказания

Абсолютные противопоказания

  • Открытый перелом*

* В ожидании оперативного вмешательства для стабилизации открытого перелома может быть применена временная шина для пальцев.

Относительные противопоказания

  • Нет

Осложнения

  • Нарушение кровообращения (например, вызванное слишком плотной перевязкой)

  • Скованность (например, вызванная иммобилизацией непораженных суставов)

Оборудование

  • Шина из вспененного мягкого алюминия

  • Клейкая лента 1,25 см

  • Прочные ножницы для разрезания шины по длине

В продаже имеется целый ряд шин, применяющихся при определенных травмах (например, шина типа "лягушка", изогнутая шина для одного пальца). Такие готовые шины обычно подходят только для пальца; у них часто присутствуют согнутые крылья, чтобы держать шину на месте. Пальцевые шины, которые также должны иммобилизировать пястно-фаланговый сустав, сделаны, как правило, из плоской прямой полосы мелкодисперсного алюминия, которую оператор режет и сгибает до нужных размеров и углов.

Дополнительные факторы

  • Вывихи и переломы со смещением следует вправить до шинирования.

  • Если требуется манипуляция, следует рассмотреть возможность применения блокады пальцевых нервов до шинирования.

  • Часто (например, при молоткообразном пальце), чтобы минимизировать скованность, иммобилизируют только пораженный межфаланговый сустав, сохраняя полный диапазон движений в здоровом суставе (например, молоткообразный палец).

  • Некоторые травмы пальцев (например, переломы со смещением или нестабильные переломы проксимальных фаланг) требуют иммобилизации пястных костей и запястья с наложением желобоватой шины.

Положение пациента при проведении процедуры

Пациент должен быть в такой позе, чтобы оператор имел соответствующий доступ к травмированному пальцу пациента. Окончательное положение сустава и выбор метода его иммобилизации зависят от типа травмы. Ниже приведены виды шин при некоторых специфических повреждениях.

  • Перелом дистальной фаланги: дистальный межфаланговый сустав в положении полного разгибания

  • Молоткообразный палец (травма сухожилия разгибателя дистальной фаланги): при гиперэкстензии шина только дистального межфалангового сустава

  • Палец Джерси (отрыв глубокого сгибателя пальцев); дистальный и проксимальный межфаланговые суставы (ДМС и ПМС соответственно) при небольшом сгибании (например, от 15 до 30°)

  • Вывих МКП: сгибание МКП сустава под углом около 50°

Пошаговое описание методики

  • Выберите (или изготовьте) шину соответствующей длины.

  • Для пальцевых шин на всю длину пальца измерьте по тыльной стороне расстояние от пястно-фалангового сустава до кончика пальца.

  • Если шина также включает пястно-фаланговый сустав, то ее отрезают такой длины, чтобы она начиналась от кончика пальца и заканчивалась основанием пястных костей.

  • Придайте шине форму, необходимую для фиксации пальца в соответствующем положении.

  • Наложите шину на тыльную поверхность пальца.

  • Для иммобилизации целевого сустава или суставов закрепите шину на пальце с помощью ленты, обмотанной вокруг каждой фаланги (например, для иммобилизации ПМФ суставов используйте ленту, обмотанную вокруг проксимальных и средних фаланг).

Курс реабилитации

  • Назначьте или рекомендуйте последующее врачебное наблюдение.

  • Попросите пациента держать шину сухой, чтобы предотвратить мацерацию кожи.

  • Пациентам с молоткообразным пальцем следует сказать держать палец в разогнутом состоянии во время замены шины, поскольку любое сгибание нарушает заживление и может продлить выздоровление.

  • Проинструктируйте пациента о необходимости обратиться за дальнейшей помощью, если боль не удается купировать пероральными препаратами в домашних условиях.

Предостережения и распространенные ошибки

  • При травмах дистальной фаланги накладывайте шину так, чтобы она заходила за край пальца, чтобы кончик пальца был защищен.

  • Необходимо учитывать фактическую длину фаланг пациента при формировании изгибов в шине.

  • Иммобилизуют только суставы, необходимые при данной конкретной травме. При всех травмах пальцев полная иммобилизация пальцев не показана и может привести к ригидности суставов.

  • Поскольку движение пальцев облегчается сложной системой сухожилий сгибателей и разгибателей, тщательное и иногда детальное обследование имеет решающее значение для определения соответствующего типа шины.

Советы и рекомендации

  • Могут быть доступны различные специфические шины для пальцев и большого пальца (например, шина для сухожилия разгибателя дистального межфалангового сустава может быть использована для фиксации сустава при травме молоткообразный палец).

  • После разрезания и сгибания прямой шины из алюминия с пеной ее закругляют и сглаживают срезанные углы, чтобы они не впивались в тело пациента. Оберните срезанный край тканевой лентой, чтобы предотвратить травмирование острыми краями.

  • Шины типа "лягушка" накладываются на ладонную поверхность пальца.

  • U-образные алюминиевые шины эффективны при переломах дистальных фаланг, поскольку они обеспечивают дополнительную защиту кончика пальца.

  • Другим способом при незначительных растяжениях пальцев является аутоиммобилизация (прибинтовывание 2 пальцев вместе).

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