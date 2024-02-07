Как наложить шину фиксирующую палец

Шина из вспененного мягкого алюминия

Клейкая лента 1,25 см

Прочные ножницы для разрезания шины по длине

В продаже имеется целый ряд шин, применяющихся при определенных травмах (например, шина типа "лягушка", изогнутая шина для одного пальца). Такие готовые шины обычно подходят только для пальца; у них часто присутствуют согнутые крылья, чтобы держать шину на месте. Пальцевые шины, которые также должны иммобилизировать пястно-фаланговый сустав, сделаны, как правило, из плоской прямой полосы мелкодисперсного алюминия, которую оператор режет и сгибает до нужных размеров и углов.