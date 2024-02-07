Как наложить шину фиксирующую палец

Пальцевые шины являются устройствами, которые иммобилизируют и поддерживают стабильность поврежденного пальца.
Показания
Переломы дистальной фаланги
Повреждения сухожилий пальцев (например, молоткообразный палец, "палец джерси", деформация в виде бутоньерки)
Вывихи дистальных межфаланговых суставов (ДМФ)
Нестабильные растяжения связок/вывихи пальцев, которые не были иммобилизованы с помощью аутоиммобилизации
Противопоказания
Абсолютные противопоказания
Открытый перелом*
* В ожидании оперативного вмешательства для стабилизации открытого перелома может быть применена временная шина для пальцев.
Относительные противопоказания
Нет
Осложнения
Нарушение кровообращения (например, вызванное слишком плотной перевязкой)
Скованность (например, вызванная иммобилизацией непораженных суставов)
Оборудование
Шина из вспененного мягкого алюминия
Клейкая лента 1,25 см
Прочные ножницы для разрезания шины по длине
В продаже имеется целый ряд шин, применяющихся при определенных травмах (например, шина типа "лягушка", изогнутая шина для одного пальца). Такие готовые шины обычно подходят только для пальца; у них часто присутствуют согнутые крылья, чтобы держать шину на месте. Пальцевые шины, которые также должны иммобилизировать пястно-фаланговый сустав, сделаны, как правило, из плоской прямой полосы мелкодисперсного алюминия, которую оператор режет и сгибает до нужных размеров и углов.
Дополнительные факторы
Вывихи и переломы со смещением следует вправить до шинирования.
Если требуется манипуляция, следует рассмотреть возможность применения блокады пальцевых нервов до шинирования.
Часто (например, при молоткообразном пальце), чтобы минимизировать скованность, иммобилизируют только пораженный межфаланговый сустав, сохраняя полный диапазон движений в здоровом суставе (например, молоткообразный палец).
Некоторые травмы пальцев (например, переломы со смещением или нестабильные переломы проксимальных фаланг) требуют иммобилизации пястных костей и запястья с наложением желобоватой шины.
Положение пациента при проведении процедуры
Пациент должен быть в такой позе, чтобы оператор имел соответствующий доступ к травмированному пальцу пациента. Окончательное положение сустава и выбор метода его иммобилизации зависят от типа травмы. Ниже приведены виды шин при некоторых специфических повреждениях.
Перелом дистальной фаланги: дистальный межфаланговый сустав в положении полного разгибания
Молоткообразный палец (травма сухожилия разгибателя дистальной фаланги): при гиперэкстензии шина только дистального межфалангового сустава
Палец Джерси (отрыв глубокого сгибателя пальцев); дистальный и проксимальный межфаланговые суставы (ДМС и ПМС соответственно) при небольшом сгибании (например, от 15 до 30°)
Вывих МКП: сгибание МКП сустава под углом около 50°
Пошаговое описание методики
Выберите (или изготовьте) шину соответствующей длины.
Для пальцевых шин на всю длину пальца измерьте по тыльной стороне расстояние от пястно-фалангового сустава до кончика пальца.
Если шина также включает пястно-фаланговый сустав, то ее отрезают такой длины, чтобы она начиналась от кончика пальца и заканчивалась основанием пястных костей.
Придайте шине форму, необходимую для фиксации пальца в соответствующем положении.
Наложите шину на тыльную поверхность пальца.
Для иммобилизации целевого сустава или суставов закрепите шину на пальце с помощью ленты, обмотанной вокруг каждой фаланги (например, для иммобилизации ПМФ суставов используйте ленту, обмотанную вокруг проксимальных и средних фаланг).
Курс реабилитации
Назначьте или рекомендуйте последующее врачебное наблюдение.
Попросите пациента держать шину сухой, чтобы предотвратить мацерацию кожи.
Пациентам с молоткообразным пальцем следует сказать держать палец в разогнутом состоянии во время замены шины, поскольку любое сгибание нарушает заживление и может продлить выздоровление.
Проинструктируйте пациента о необходимости обратиться за дальнейшей помощью, если боль не удается купировать пероральными препаратами в домашних условиях.
Предостережения и распространенные ошибки
При травмах дистальной фаланги накладывайте шину так, чтобы она заходила за край пальца, чтобы кончик пальца был защищен.
Необходимо учитывать фактическую длину фаланг пациента при формировании изгибов в шине.
Иммобилизуют только суставы, необходимые при данной конкретной травме. При всех травмах пальцев полная иммобилизация пальцев не показана и может привести к ригидности суставов.
Поскольку движение пальцев облегчается сложной системой сухожилий сгибателей и разгибателей, тщательное и иногда детальное обследование имеет решающее значение для определения соответствующего типа шины.
Советы и рекомендации
Могут быть доступны различные специфические шины для пальцев и большого пальца (например, шина для сухожилия разгибателя дистального межфалангового сустава может быть использована для фиксации сустава при травме молоткообразный палец).
После разрезания и сгибания прямой шины из алюминия с пеной ее закругляют и сглаживают срезанные углы, чтобы они не впивались в тело пациента. Оберните срезанный край тканевой лентой, чтобы предотвратить травмирование острыми краями.
Шины типа "лягушка" накладываются на ладонную поверхность пальца.
U-образные алюминиевые шины эффективны при переломах дистальных фаланг, поскольку они обеспечивают дополнительную защиту кончика пальца.
Другим способом при незначительных растяжениях пальцев является аутоиммобилизация (прибинтовывание 2 пальцев вместе).