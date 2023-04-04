Выполнение трепанации ногтей

Трепанация ногтя – это создание отверстия в ногте на руке или ноге для высвобождения накопившейся крови из-под ногтя.
Показания к трепанации ногтей
Простая подногтевая гематома (кровь под ногтевым ложем с интактным ногтем и складкой), которая является болезненной и обычно покрывает> 50% ногтевого ложа
Относительно безболезненные, небольшые подногтевые гематомы, или же те, которые дренировались спонтанно (например, под дистальным краем ногтя), не требуют трепанации.
Противопоказания к трепанации ногтей
Отрыв ногтя от ногтевого ложа, расщепление ногтя или переход отрыва ногтя от ногтевого ложа на кожу: эти травмы требуют удаления ногтя.
Более чем через 1–2 дня с момента травмы: к этому времени кровь в подногтевой гематоме, вероятно, свернется и трепанация будет не эффективной.
Осложнения трепанации ногтей
Инфекция (редко)
Незначительное повреждение ногтевого ложа в результате применения устройства для трепанации
Пациенты, как правило, теряют ноготь, на котором была подногтевая гематома, но это связано скорее с гематомой, чем с трепанацией. В дальнейшем ноготь отрастает, но может быть деформирован, если изначально ногтевое ложе было повреждено. Непреднамеренный контакт устройства для трепанации с ногтевым ложем является болезненным, но не вызывает достаточного повреждения, чтобы вызвать деформацию ногтя.
Оборудование для трепанации ногтей
Раствор для промывания, такой как хлоргексидин
Нестерильные перчатки
Шприцы и иглы для местной анестезии
Устройство для прижигания (например, одноразовая ручка) или игла 18-го калибра
Альтернатива: инсулиновая игла 29 калибра с присоединенным шприцем или устройство для трепанации ногтя (mesoscission device) (которое определяет глубину просверливания ногтя с помощью поверхностных электродов)
Стерильная марля
Дополнительные факторы при трепанации ногтей
Наличие перелома не является противопоказанием к трепанации ногтей, она не увеличивает риск инфекции.
Если подногтевые гематомы занимают > 50% ногтевого матрикса, часто возникают переломы пальцев рук или ног, которые можно диагностировать с помощью рентгенографии.
Соответствующая анатомия для трепанации ногтей
Ноготь над гематомой не имеет чувствительности, но ногтевое ложе очень чувствительно.
Матрица ногтя в его основании прикрепляет дерму к надкостнице дистальной фаланги и обеспечивает рост ногтя. Дистальная часть матрицы заканчивается в лунке (белый полумесяц). Рубцы на ногте со временем зарастают, но развитие рубцов на матриксе может привести к деформации ногтя или его окончательной потере.
Положение пациента при проведении трепанации ногтей
Комфортное для пациента с полным доступом к ногтю
Рука расположена на твердой поверхности
Пошаговое описание трепанации ногтей
Осмотрите большой или другие пальцы стопы на предмет наличия нейрососудистого поражения и сухожилие разгибателя с целью выявления признаков разрыва в дистальном межфаланговом (ДМФ) суставе (молоткообразный палец).
Осторожно протрите ноготь и палец чистой тканью или марлей с мылом и водой или мягким антибактериальным средством для обработки ран, таким как хлоргексидин.
Заверьте пациента в том, что трепанация занимает всего несколько секунд и является практически безболезненной - гораздо менее болезненной, чем блокада пальца.
Если пациента не возможно успокоить, обезбольте дистальный отдел пальца с помощью блокады пальца.
Зафиксируйте рабочую руку в одной плоскости с рукой пациента.
При использовании каутеризации поместите устройство над центром подногтевой гематомы, используйте легкое контролируемое давление, пока не почувствуете, что ткань ногтя «поддалась» и не начнет выходить кровь; это занимает < 1 секунды.
При использовании иглы следует осторожно просверлить ноготь вращательным движением с умеренным давлением.
Альтернативный вариант: вместо использования устройства для прижигания или иглы большого диаметра можно под ноготь в дистальной части гипонихия ввести инсулиновую иглу 29-го калибра и продвигать ее проксимально и параллельно ногтевой пластине, с одновременным легким отсасыванием шприцом, пока гематома не начнет дренировать в цилиндр шприца.
При успешном дренировании наблюдается немедленное значительное уменьшение боли и видимое уменьшение гематомы.
Если боль существенно не уменьшается, подумайте, не требует ли дренирования другая область гематомы (обычно достаточно одного удачно расположенного отверстия).
Последующий уход после ногтевой трепанации
Наложите стерильную марлю. Информируйте пациента, что отток жидкости через отверстие может продолжаться в течение 24-36 часов.
Повторные боли могут свидетельствовать о наличии тромба в месте трепанации. Теплый массаж помогает удалить тромб и облегчить боль.
Обычно профилактическое назначение антибиотиков не требуется, даже при наличии перелома.
Предупреждения и распространенные ошибки при трепанации ногтей
Обязательно контролируйте кончик каутера или иглы, когда он проходит через ногтевую пластину и соприкасается с ногтевым ложем.
Убедитесь в том, что вы не используете инструмент для прижигания слишком поверхностно или медленно, позволяя области нагреться.
Избегайте горячего прижигания на искусственные ногти, которые могут быть легковоспламеняющимися.