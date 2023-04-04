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Выполнение трепанации ногтей

Авторы:Matthew J. Streitz, MD, San Antonio Uniformed Services Health Education Consortium
Проверено/пересмотрено апр. 2023

Трепанация ногтя – это создание отверстия в ногте на руке или ноге для высвобождения накопившейся крови из-под ногтя.

Показания к трепанации ногтей

  • Простая подногтевая гематома (кровь под ногтевым ложем с интактным ногтем и складкой), которая является болезненной и обычно покрывает> 50% ногтевого ложа

Относительно безболезненные, небольшые подногтевые гематомы, или же те, которые дренировались спонтанно (например, под дистальным краем ногтя), не требуют трепанации.

Противопоказания к трепанации ногтей

  • Отрыв ногтя от ногтевого ложа, расщепление ногтя или переход отрыва ногтя от ногтевого ложа на кожу: эти травмы требуют удаления ногтя.

  • Более чем через 1–2 дня с момента травмы: к этому времени кровь в подногтевой гематоме, вероятно, свернется и трепанация будет не эффективной.

Осложнения трепанации ногтей

  • Инфекция (редко)

  • Незначительное повреждение ногтевого ложа в результате применения устройства для трепанации

Пациенты, как правило, теряют ноготь, на котором была подногтевая гематома, но это связано скорее с гематомой, чем с трепанацией. В дальнейшем ноготь отрастает, но может быть деформирован, если изначально ногтевое ложе было повреждено. Непреднамеренный контакт устройства для трепанации с ногтевым ложем является болезненным, но не вызывает достаточного повреждения, чтобы вызвать деформацию ногтя.

Оборудование для трепанации ногтей

  • Раствор для промывания, такой как хлоргексидин

  • Нестерильные перчатки

  • Шприцы и иглы для местной анестезии

  • Устройство для прижигания (например, одноразовая ручка) или игла 18-го калибра

  • Альтернатива: инсулиновая игла 29 калибра с присоединенным шприцем или устройство для трепанации ногтя (mesoscission device) (которое определяет глубину просверливания ногтя с помощью поверхностных электродов)

  • Стерильная марля

Дополнительные факторы при трепанации ногтей

  • Наличие перелома не является противопоказанием к трепанации ногтей, она не увеличивает риск инфекции.

  • Если подногтевые гематомы занимают > 50% ногтевого матрикса, часто возникают переломы пальцев рук или ног, которые можно диагностировать с помощью рентгенографии.

Соответствующая анатомия для трепанации ногтей

  • Ноготь над гематомой не имеет чувствительности, но ногтевое ложе очень чувствительно.

  • Матрица ногтя в его основании прикрепляет дерму к надкостнице дистальной фаланги и обеспечивает рост ногтя. Дистальная часть матрицы заканчивается в лунке (белый полумесяц). Рубцы на ногте со временем зарастают, но развитие рубцов на матриксе может привести к деформации ногтя или его окончательной потере.

Положение пациента при проведении трепанации ногтей

  • Комфортное для пациента с полным доступом к ногтю

  • Рука расположена на твердой поверхности

Пошаговое описание трепанации ногтей

  • Осмотрите большой или другие пальцы стопы на предмет наличия нейрососудистого поражения и сухожилие разгибателя с целью выявления признаков разрыва в дистальном межфаланговом (ДМФ) суставе (молоткообразный палец).

  • Осторожно протрите ноготь и палец чистой тканью или марлей с мылом и водой или мягким антибактериальным средством для обработки ран, таким как хлоргексидин.

  • Заверьте пациента в том, что трепанация занимает всего несколько секунд и является практически безболезненной - гораздо менее болезненной, чем блокада пальца.

  • Если пациента не возможно успокоить, обезбольте дистальный отдел пальца с помощью блокады пальца.

  • Зафиксируйте рабочую руку в одной плоскости с рукой пациента.

  • При использовании каутеризации поместите устройство над центром подногтевой гематомы, используйте легкое контролируемое давление, пока не почувствуете, что ткань ногтя «поддалась» и не начнет выходить кровь; это занимает < 1 секунды.

  • При использовании иглы следует осторожно просверлить ноготь вращательным движением с умеренным давлением.

  • Альтернативный вариант: вместо использования устройства для прижигания или иглы большого диаметра можно под ноготь в дистальной части гипонихия ввести инсулиновую иглу 29-го калибра и продвигать ее проксимально и параллельно ногтевой пластине, с одновременным легким отсасыванием шприцом, пока гематома не начнет дренировать в цилиндр шприца.

  • При успешном дренировании наблюдается немедленное значительное уменьшение боли и видимое уменьшение гематомы.

  • Если боль существенно не уменьшается, подумайте, не требует ли дренирования другая область гематомы (обычно достаточно одного удачно расположенного отверстия).

Последующий уход после ногтевой трепанации

  • Наложите стерильную марлю. Информируйте пациента, что отток жидкости через отверстие может продолжаться в течение 24-36 часов.

  • Повторные боли могут свидетельствовать о наличии тромба в месте трепанации. Теплый массаж помогает удалить тромб и облегчить боль.

  • Обычно профилактическое назначение антибиотиков не требуется, даже при наличии перелома.

Предупреждения и распространенные ошибки при трепанации ногтей

  • Обязательно контролируйте кончик каутера или иглы, когда он проходит через ногтевую пластину и соприкасается с ногтевым ложем.

  • Убедитесь в том, что вы не используете инструмент для прижигания слишком поверхностно или медленно, позволяя области нагреться.

  • Избегайте горячего прижигания на искусственные ногти, которые могут быть легковоспламеняющимися.

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