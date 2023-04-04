Выполнение трепанации ногтей

Осмотрите большой или другие пальцы стопы на предмет наличия нейрососудистого поражения и сухожилие разгибателя с целью выявления признаков разрыва в дистальном межфаланговом (ДМФ) суставе (молоткообразный палец).

Осторожно протрите ноготь и палец чистой тканью или марлей с мылом и водой или мягким антибактериальным средством для обработки ран, таким как хлоргексидин.

Заверьте пациента в том, что трепанация занимает всего несколько секунд и является практически безболезненной - гораздо менее болезненной, чем блокада пальца.

Если пациента не возможно успокоить, обезбольте дистальный отдел пальца с помощью блокады пальца.

Зафиксируйте рабочую руку в одной плоскости с рукой пациента.

При использовании каутеризации поместите устройство над центром подногтевой гематомы, используйте легкое контролируемое давление, пока не почувствуете, что ткань ногтя «поддалась» и не начнет выходить кровь; это занимает < 1 секунды.

При использовании иглы следует осторожно просверлить ноготь вращательным движением с умеренным давлением.

Альтернативный вариант: вместо использования устройства для прижигания или иглы большого диаметра можно под ноготь в дистальной части гипонихия ввести инсулиновую иглу 29-го калибра и продвигать ее проксимально и параллельно ногтевой пластине, с одновременным легким отсасыванием шприцом, пока гематома не начнет дренировать в цилиндр шприца.

При успешном дренировании наблюдается немедленное значительное уменьшение боли и видимое уменьшение гематомы.