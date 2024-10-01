Проведение блокады срединного нерва

Определите местонахождение сухожилий лучевого сгибателя запястья и длинной ладонной мышцы, которые становятся заметными, когда пациент с сопротивлением сгибает запястье. Тендон ладонной мышцы (palmaris longus) обычно является более выраженным из двух тендинов.

Место введения иглы: игла вводится рядом с радиальной (латеральной) границей сухожилия длинной ладонной мышцы, проксимальнее проксимальной части линий сгиба запястья. Если сухожилие длинной ладонной мышцы отсутствует, место введения иглы делают на расстоянии около 1 см в локтевом направлении от сухожилия лучевого сгибателя запястья.