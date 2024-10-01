Проведение блокады лучевого нерва

Рваная рана или иное оперируемое поражение тыльной поверхности лучевого (бокового) края кисти, включая область от большого пальца до части безымянного пальца в районе лучевого края кисти, исключая кончики пальцев от указательного пальца до части безымянного пальца в районе лучевого края кисти*

Снятие кольца

Нервная блокада имеет преимущества перед местной анестезией, поскольку она может вызывать меньшую боль (например, при репарации кожи ладоней) и не деформирует ткани.

* Чтобы обезболить всю тыльную сторону кисти, также выполните блокаду срединного нерва и блокаду локтевого нерва.