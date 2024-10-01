Проведение блокады лучевого нерва

Блокада лучевого нерва анестезирует тыльную сторону тенара (от большого пальца до части безымянного пальца в районе радиального края кисти), исключая кончики пальцев.
Блокада лучевого нерва может быть проведена с использованием анатомических ориентиров или под контролем УЗИ. Ультразвуковой контроль увеличивает вероятность успешной блокады периферических нервов и снижает риск осложнений, но требует наличия обученного персонала.
(См. также Местная анестезия при лечении рваных ран).
Показания к блокаде лучевого нерва
Рваная рана или иное оперируемое поражение тыльной поверхности лучевого (бокового) края кисти, включая область от большого пальца до части безымянного пальца в районе лучевого края кисти, исключая кончики пальцев от указательного пальца до части безымянного пальца в районе лучевого края кисти*
Снятие кольца
Нервная блокада имеет преимущества перед местной анестезией, поскольку она может вызывать меньшую боль (например, при репарации кожи ладоней) и не деформирует ткани.
* Чтобы обезболить всю тыльную сторону кисти, также выполните блокаду срединного нерва и блокаду локтевого нерва.
Противопоказания к блокадылучевого нерва
Абсолютные противопоказания
Наличие в анамнезе аллергии на анестетик
Отсутствие анатомических ориентиров, необходимых для введения иглы-проводника (например, вследствие травмы)
Относительные противопоказания
Инфекция в месте введения иглы: применить процедурную седацию или другой метод анестезии.
Коагулопатия*: когда это возможно, необходимо провести коррекцию перед процедурой или использовать другие способы обезболивания.
*Антикоагулянтные медикаменты (например, при фибрилляции предсердий) увеличивают риск кровотечения при блокаде нервов, но если она отменена, необходимо скомпенсировать повышенный риск развития тромбоза (например, инсульт). Обсудите все предполагаемые изменения с лечащим врачом, назначившим антикоагулянтную терапию, а затем с пациентом.
Осложнения при проведении блокадылучевого нерва
Нежелательная реакция на анестетик (см. Местная анестезия для лечения рваных ран)
Токсические эффекты вследствие передозировки анестетиком (например, судороги, сердечные аритмии) или симпатомиметические эффекты, вызванные адреналином (при использовании смеси анестетик-адреналин)
Внутрисосудистые инъекции анестетика или адреналина
Гематома
Неврит
Распространение инфекции при прохождении иглы через зараженную область
Большинство осложнений происходит в результате некорректного введения иглы.
Оборудование для проведения блокады лучевого нерва
Перчатки (стерильные перчатки не требуются)
Средства индивидуальной защиты, если это необходимо, (например, маска для лица, защитные очки или щиток, шапочка и халат)
Раствор антисептика (например, хлоргексидин, повидон-йод, этаноловый спирт)
Инъекционный местный анестетик, такой как лидокаин 2% с адреналином или без него † 1: 100000, или для более длительной анестезии – бупивакаин 0,5% с адреналином или без него † 1: 200000*
Шприц (например, 10 мл) и игла (например, 25 или 27 калибра, 3,5 см длиной) для инъекции анестетика
Для УЗИ: ультразвуковой аппарат с высокочастотным (например, 7,5 МГц или выше) линейным матричным зондом (преобразователем); чехол для зонда (например, прозрачная стерильная повязка, одноразовый чехол для зонда); стерильная смазка на водной основе, одноразовая упаковка (предпочтительнее, чем многоразовый флакон с ультразвуковым гелем)
* Местные анестетики обсуждаются в разделе Местная анестезия для лечения рваных ран.
† Максимальная доза местных анестетиков: лидокаин без адреналина, 5 мг/кг; лидокаин с адреналином, 7 мг/кг; бупивакаин, 1,5 мг/кг. ПРИМЕЧАНИЕ: 1% раствор (любого вещества) соответствует 10 мг/мл (1 г/100 мл). Адреналин вызывает вазоконстрикцию, что продлевает обезболивающий эффект. Пациенты с заболеваниями сердца должны получать только ограниченное количество адреналина (максимум 3,5 мл раствора, содержащего 1:100 000 адреналина); в качестве альтернативы можно использовать местный анестетик без адреналина.
Дополнительные рекомендации по проведению блокады лучевого нерва
Документирование любого ранее существовавшего неврологического дефицита в медицинской записи перед выполнением блокады нерва.
Прекратите процедуру блокады нерва, если вы не уверены, где находится игла, или если пациент не хочет сотрудничать. Если пациент не может или не хочет сотрудничать, рассмотрите возможность проведения процедурной седации.
Соответствующая анатомия для блокады лучевого нерва
Лучевой нерв проходит вдоль лучевой стороны запястья, сразу латеральнее (радиальнее) лучевой артерии, у проксимальной части линий сгиба запястья.
Задние кожные ветви нерва огибают лучевую кость, иннервируя тыльную поверхность лучевой стороны кисти.
Позиционирование для блокады лучевого нерва
Расположите пациента так, чтобы рука лежала ладонью вверх.
Пошаговое описание блокады лучевого нерва
Проверьте чувствительность и двигательную функцию лучевого нерва.
Носите перчатки и используйте соответствующие средства индивидуальной защиты.
Пропальпируйте лучевую артерию в области шиловидного отростка лучевой кости.
Место введения иглы: игла вводится латерально от лучевой артерии в районе проксимальной части линий сгиба запястья.
Очистите участок антисептическим раствором.
Нанесите на место ввода иглы (неглубокая внутрикожная инъекция) кожную сыворотку анестетика, если таковой используется.
Введите иглу и продвиньте ее на глубину прохождения артерии.
Если во время введения возникает парестезия, выведите иглу на 1–2 мм, аспирируйте для исключения внутрисосудистого размещения, а затем медленно (т.е., в течение 30–60 секунд) введите около 2 мл анестетика.
Если парестезия не возникает, аспирируйте и затем медленно введите приблизительно 2–5 мл анестетика.
Затем анестезируйте дорсальные ветви лучевого нерва: извлеките иглу и перенаправьте ее. Затем введите подкожно еще 5 мл анестетика от начального места введения по направлению к тыльной части средней линии запястья.
Анестетик подействует через 5-10 минут.
Блокада лучевого нерва под контролем УЗИ
Переведите ультразвуковой аппарат в 2-D режим или В-режим. При необходимости отрегулируйте настройки экрана и положение датчика для достижения точной ориентации влево-вправо. Это почти всегда означает ориентацию боковой метки на датчике слева от оператора (соответствует левосторонней маркерной точке/символу на экране ультразвукового аппарата).
Очистите боковые и ладонную поверхность запястья раствором антисептика.
Покройте наконечник зонда слоем геля, затем плотно заверните наконечник стерильной прозрачной повязкой (чтобы устранить пузырьки воздуха под ней). Нанесите стерильную смазку на покрытый кончик.
Поместите наконечник датчика поперечно (короткоосевая поперечная проекция) на проксимальную часть линий сгиба запястья.
Отрегулируйте усиление на пульте так, чтобы кровеносные сосуды были гипоэхогенными (выглядели черными на ультразвуковом экране), а окружающие ткани - серыми. Нервы выглядят как эхогенные (белые), сотообразные образования, треугольной формы, часто прилегающие к артерии.
Отрегулируйте максимальную глубину примерно до двойного расстояния от поверхностидо лучевой артерии.
Переместите зонд в поперечном направлении по мере необходимости, чтобы артерия находилась в центре экрана ультразвукового аппарата. Идентифицируйте лучевой нерв, латерально прилегающий к артерии.
Медленно продвигайте зонд вверх по запястью, чтобы более четко увидеть нерв и артерию, с некоторым пространством между ними. Переместите зонд проксимальнее дистальной трети предплечья, чтобы обеспечить блокаду проксимальнее поверхностных кожных ветвей нерва. Не перемещайте зонд с этого места.
Вставьте иглу и слегка наклоните/поверните зонд, чтобы увидеть ее на ультразвуковом экране (в плоскости, продольное изображение).
Удерживая продольное изображение иглы на экране, продвигайте кончик иглы ближе к нерву.
Введите небольшую пробную дозу анестетика (около 0,25 мл), чтобы проверить, распространяется ли он вокруг нерва. Если этого нет, подведите иглу ближе к нерву и введите другую пробную дозу.
Когда кончик иглы будет правильно расположен, введите 1–2 мл раствора анестетика, для дальнейшего охвата нерва. Если необходимо, выньте кончик иглы и введите меньшее количество; однако наличие "признака пончика" – нерва, полностью окруженного жидкостью анестетика – не требуется.
Последующийуход после блокады лучевого нерва
Обеспечьте гемостаз в месте инъекции.
Сообщите пациенту о предполагаемом до окончания действия анестезии промежутке времени.
Предупреждения и распространенные ошибки при блокаде лучевого нерва
Чтобы свести к минимуму риск поломки иглы, не сгибайте иглу, не вводите ее на всю глубину (т.е., до втулки) или не пытайтесь изменить направление иглы во время ее введения.
Для предотвращения повреждения нерва или интраневральной инъекции, попросите пациентов сообщать о парестезиях или боли во время процедуры блокады нерва.
Для предотвращения внутрисосудистого введения, перед инъекцией следует потянуть поршень на себя.
При использовании ультразвука всегда поддерживайте ультразвуковую визуализацию кончика иглы во время введения.
Советы и рекомендации по блокады лучевого нерва
По сравнению с другими нервами кисти и запястья расположение лучевого нерва не настолько прогнозируемо. Таким образом, при отсутствии ультразвукового контроля может понадобиться бо́льшая доза анестетика.
Минимизируйте боль при инъекции путем медленного введения (например, от 30 до 60 секунд), подогрева раствора анестетика до температуры тела и буферизации анестетика с бикарбонатом натрия.