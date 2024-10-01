Проведение блокады локтевого нерва

Определите положение сухожилия локтевого сгибателя запястья, пальпируя его проксимальнее гороховидной кости, в то время как пациент с сопротивлением сгибает запястье.

Место введения иглы: игла вводится горизонтально в локтевую часть запястья в области проксимальной части линии сгиба, под сухожилием локтевого сгибателя запястья и дистальнее шиловидного отростка локтевой кости.