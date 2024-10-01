Проведение блокады зрительного нерва

Блокада глазного нерва приводит к анестезии одноименной стороны лба, лобной части головы, а иногда и верхнего веко.
(См. также Местная анестезия при лечении рваных ран).
Показания для блокады офтальмологического нерва
Рваные раны или другие поражения лба, лобной части головы, брови или верхней части век, которые лечатся хирургически
Когда важно точное сопоставление краев раны (например, при восстановлении кожи лица), блокада нерва имеет преимущества перед инфильтрацией под местной анестезией, потому что блокада нерва не деформирует ткань, как это происходит во время местной инфильтрации.
Противопоказания к проведению блокады зрительного нерва
Абсолютные противопоказания
Наличие в анамнезе аллергии на анестетик
Отсутствие анатомических ориентиров, необходимых для введения иглы-проводника (например, вследствие травмы)
Относительные противопоказания
Инфекция в месте введения иглы: применить процедурную седацию или другую анестезию.
Коагулопатия*: когда это возможно, необходимо провести коррекцию перед процедурой или использовать другие способы обезболивания.
Антикоагулянтные медикаменты (например, при фибрилляции предсердий) увеличивают риск кровотечения при блокаде нервов, но если она отменена, необходимо скомпенсировать повышенный риск развития тромбоза (например, инсульт). Обсудите все предполагаемые изменения с лечащим врачом, назначившим антикоагулянтную терапию, а затем с пациентом.
Осложнения блокады зрительного нерва
Нежелательная реакция на анестетик (см. Местная анестезия для лечения рваных ран)
Токсические эффекты вследствие передозировки анестетиком (например, судороги, сердечные аритмии) или симпатомиметические эффекты, вызванные адреналином (при использовании смеси анестетик-адреналин)
Внутрисосудистые инъекции анестетика или адреналина
Гематома
Неврит
Распространение инфекции при прохождении иглы через зараженную область
Большинство осложнений происходит в результате некорректного введения иглы.
Оборудование для блокады офтальмологического нерва
Перчатки (стерильные перчатки не требуются)
Средства индивидуальной защиты, если это необходимо, (например, маска для лица, защитные очки или щиток, шапочка и халат)
Раствор антисептика (например, хлоргексидин, повидон-йод, этаноловый спирт)
Инъекционный местный анестетик, такой как лидокаин 2% с адреналином или без него † 1: 100000, или для более длительной анестезии – бупивакаин 0,5% с адреналином или без него † 1: 200000*
Шприц (например, 3 мл) и игла (например, 25 или 27 калибра) для инъекции анестетика
*Местные анестетики обсуждаются в разделе Местная анестезия для лечения рваных ран.
† Максимальная доза местных анестетиков: лидокаин без адреналина, 5 мг/кг; лидокаин с адреналином, 7 мг/кг; бупивакаин, 1,5 мг/кг. ПРИМЕЧАНИЕ: 1% раствор (любого вещества) соответствует 10 мг/мл (1 г/100 мл). Адреналин вызывает вазоконстрикцию, что продлевает обезболивающий эффект. Пациенты с заболеваниями сердца должны получать только ограниченное количество адреналина (максимум 3,5 мл раствора, содержащего 1:100 000 адреналина); в качестве альтернативы можно использовать местный анестетик без адреналина.
Дополнительные соображения по поводу блокады офтальмологического нерва
Задокументируйте любые существующие неврологические дефициты в медицинской карте перед выполнением блокады нерва.
Прекратите процедуру блокады нерва, если вы не уверены, где находится игла, или если пациент не хочет сотрудничать. Для пациентов, которые не могут сотрудничать или оставаться неподвижными, рассмотрите возможность проведения процедурной седации.
Соответствующая анатомия для проведения блокады зрительного нерва
Глазной нерв является 1-й ветвью тройничного нерва.
Глазной нерв выходит из черепа через надглазничное отверстие/выемку, которая пальпируется на надглазничной борозде прямо над зрачком, когда пациент смотрит прямо перед собой. Перед выходом из черепа глазной нерв разветвляется внутри глазницы на надглазничный нерв и надблоковый нерв (более медиально).
Несколько ответвлений глазного нерва у кожи затем распространяются на участок лба.
Позиционирование для блокады глазного нерва
Разместите пациента в сидячем или лежачем положении так, чтобы место инъекции было доступно для проведения процедуры.
Пошаговое описание блокады зрительного нерва
Проверьте чувствительность в зоне иннервации глазного нерва.
Носить перчатки и другие соответствующие средства индивидуальной защиты.
Пропальпируйте надглазничный край и нащупайте надглазничное отверстие (место инъекции).
Обработайте участок кожи антисептическим раствором, не допуская попадания в глаза.
Поместите кожную сыворотку анестетика, если таковой используется, в надглазничную выемку (для неглубокой внутрикожной инъекции).
Необходимо ввести иглу дальше и осторожно прозондировать ею медиально и слегка краниально, до ощущения парестезии. Не вводите иглу в надглазничное отверстие.
При возникновении парестезии выведите иглу на 1–2 мм.
Выполните аспирацию для исключения внутрисосудистого размещения, а затем медленно (т.е., в течение 30–60 секунд) введите около 3 мл анестетика. Во время инъекции следует надавить (используя палец или марлю) под надглазничным краем, чтобы предотвратить отек верхнего века.
Если во время введения иглы парестезии не наблюдается, введите анестетик над надглазничной вырезкой (определяется при пальпации).
Массируйте область в течение 10 секунд, чтобы ускорить начало действия анестезии.
Если эти инъекции не увенчались успехом, выполните несколько инъекций анестетика подкожно вдоль орбитального края, чтобы выполнить блокаду ветвей глазного нерва.
Анестетик подействует через 5-10 минут.
Послеоперационный уход после блокады офтальмологического нерва
Обеспечьте гемостаз в месте инъекции.
Сообщите пациенту о предполагаемом до окончания действия анестезии промежутке времени.
Предостережения и распространенные ошибки при блокады зрительного нерва
Чтобы свести к минимуму риск поломки иглы, не сгибайте иглу, не вводите ее на всю глубину (т.е., до втулки) или не пытайтесь изменить направление иглы во время ее введения.
Для предотвращения повреждения нерва или интраневральной инъекции, попросите пациентов сообщать о парестезиях или боли во время процедуры блокады нерва.
Для предотвращения внутрисосудистого введения, перед инъекцией следует потянуть поршень на себя.
Советы и рекомендации по проведению блокады зрительного нерва
Минимизируйте боль при инъекции путем медленного введения (например, от 30 до 60 секунд), подогрева раствора анестетика до температуры тела и буферизации анестетика с бикарбонатом натрия..