Проведение блокады зрительного нерва

Проверьте чувствительность в зоне иннервации глазного нерва.

Носить перчатки и другие соответствующие средства индивидуальной защиты.

Пропальпируйте надглазничный край и нащупайте надглазничное отверстие (место инъекции).

Обработайте участок кожи антисептическим раствором, не допуская попадания в глаза.

Поместите кожную сыворотку анестетика, если таковой используется, в надглазничную выемку (для неглубокой внутрикожной инъекции).

Необходимо ввести иглу дальше и осторожно прозондировать ею медиально и слегка краниально, до ощущения парестезии. Не вводите иглу в надглазничное отверстие.

При возникновении парестезии выведите иглу на 1–2 мм.

Выполните аспирацию для исключения внутрисосудистого размещения, а затем медленно (т.е., в течение 30–60 секунд) введите около 3 мл анестетика. Во время инъекции следует надавить (используя палец или марлю) под надглазничным краем, чтобы предотвратить отек верхнего века.

Если во время введения иглы парестезии не наблюдается, введите анестетик над надглазничной вырезкой (определяется при пальпации).

Массируйте область в течение 10 секунд, чтобы ускорить начало действия анестезии.

Если эти инъекции не увенчались успехом, выполните несколько инъекций анестетика подкожно вдоль орбитального края, чтобы выполнить блокаду ветвей глазного нерва.