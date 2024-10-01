Как сделать локальную инфильтрационную анестезию раны

Местный анестетик может быть введен непосредственно в пораженную подкожную ткань открытой раны кожи перед очищением, репарацией и закрытием.
Местная инфильтрация раны (инфильтрационная анестезия) распространена и часто считается процедурно более простой, чем блокада нерва (регионарная анестезия).
(См. также Местная анестезия при лечении рваных ран и Очищение, санация и перевязка ран).
Показания
Рваные раны или другие поражения кожи, которые лечатся хирургически
Удаление инородного тела
Иссечение и дренирование
Противопоказания
Абсолютные противопоказания
Наличие в анамнезе аллергии на анестетик или растворитель (выбрать другой анестетик)
Относительные противопоказания
Большие раны (местная инфильтрация которых может потребовать токсического количества анестетика)*
Раны, требующие максимально точного анатомического сопоставления (например, рваные раны красной каймы губ), для которых проблемой является деформация краев раны, вызванная инфильтрацией*
* При необходимости следует использовать блокаду нервов и процедурную седацию и обезболивание.
Осложнения
Нежелательная реакция на анестетик или средство доставки (например, аллергическая реакция на анестетик [редко] или на метилпарабен [консервант])
Токсические эффекты вследствие передозировки анестетиком (например, судороги, сердечные аритмии) или симпатомиметические эффекты, вызванные адреналином
Внутрисосудистые инъекции анестетика/адреналина
Гематома
Распространение инфекции при прохождении иглы через зараженную область
Оборудование
Нестерильные перчатки
Средства для барьерной защиты по указанию (например, маска для лица, защитные очки или щиток, шапочка и халат)
Раствор антисептика (например, хлоргексидин, повидон-йод, этаноловый спирт)
Шприц (например, от 1 до 10 мл) и игла (например, 25 или 27 калибра) для инъекции анестетика
Инъекционный местный анестетик * (например, 1% лидокаин † с адреналином или без него ‡ 1: 100000, игла 25-го калибра)
Местный анестетик§ (например, раствор ЛЭТ [LET]: 4%) лидокаин, 0,1% эпринефрин 0,5% тэтракаин) плюс ватный тампон или стоматологический валик; опционально и часто используется у детей
Тканевые щипцы (например, щипцы Адсона), тканевой крючок, чтобы обнажить края раны
Лезвие для скальпеля №11 для отделения тканей и санации (при необходимости)
* Местные анестетики обсуждаются в разделе Рваные раны.
† Максимальная доза местных анестетиков: лидокаин без адреналина, 5 мг/кг; лидокаин с адреналином, 7 мг/кг; бупивакаин, 1,5 мг/кг. ПРИМЕЧАНИЕ: 1% раствор (любого вещества) соответствует 10 мг/мл (1 г/100 мл).
‡ Адреналин вызывает вазоконстрикцию, которая усиливает гемостаз и продлевает анестезирующий эффект. Пациенты с заболеваниями сердца должны получать только ограниченные количества адреналина (максимум 3,5 мл раствора, содержащего 1: 100000 адреналина); В качестве альтернативы можно использовать местный анестетик без адреналина. Следует рассмотреть возможность избегания применения адреналина в дистальных отделах конечностей у пациентов с заболеваниями периферических сосудов.
§ Максимальная доза LET (лидокаин, адреналин и тетракаин) для наружного применения составляет 3 мл. При совместном использовании ЛЭТ и лидокаина, суммарная доза лидокаина не должна превышать 5 мг/кг.
Дополнительные факторы
Перед проведением инфильтрационной анестезии, задокументируйте любой ранее существовавший неврологический дефицит дистальнее раны.
Прекратить процедуру инфильтрационной анестезии и рассмотреть возможность седации для пациентов, которые не могут сотрудничать.
Сопутствующая анатомия
Интрадермальная инъекция анестетика болезненна сама по себе. Вводите субдермально (подкожно), чтобы уменьшить боль во время локальной инфильтрации раны.
Положение пациента при проведении процедуры
Положение пациента должно быть комфортным, рана должна быть хорошо освещена.
Пошаговое описание методики
Проведите нейрососудистое исследование структур, расположенных дистальнее раны.
Наденьте перчатки и используйте соответствующие барьерные меры защиты.
Обработайте кожу антисептическим раствором от центра к периферии несколькими концентрическими кругами. Не вводите очищающие средства непосредственно в рану, поскольку многие из них токсичны для тканей и могут препятствовать заживлению раны.
Местная анестезия (опционально, для детей и тревожных взрослых)
Замочите ватный стоматологический валик (или ватный тампон) на длину раны в несколько мл раствора для наружного применения и поместите его в рану на 30 минут.
Если анестезия является неполной, проводят дополнительную местную инфильтрационную анестезию через частично анестезированные края раны (обычно приводя только к минимальной боли).
Местная инфильтрационная анестезия
Держите шприц с местным анестетиком под небольшим углом к коже.
Ввести иглу непосредственно в обнаженный подкожный слой края раны (т.е., не вводить иглу чрескожно) и продвинуть иглу к павильону.
Выполните аспирацию для исключения внутрисосудистого размещения, а затем медленно введите анестетик, оттягивая иглу.
Чтобы увеличить площадь обезболивания с помощью одной иглы, поверните уже введенную иглу в сторону необезболенного участка кожи. Продолжайте выполнять анестезию, охватывая всю окружность раны.
При сильно загрязненных или инфицированных ранах рассмотрите вместо чрескожного введения возможность инъекции через неповрежденную, неинфицированную (или иным образом продезинфицированную) кожу вокруг раны (местная анестезия).
Анестетик подействует через несколько минут. Вы можете осторожно помассировать кожу над местом введения кончиком пальца, чтобы облегчить распространение анестетика в тканях.
Советы и рекомендации
Делайте инъекцию непосредственно в чистые края раны, а не в прилегающую неповрежденную кожу. Это менее болезненно и не увеличивает риск раневой инфекции.
Расположите иглу вдоль длинной оси раны, сделав только одну инъекцию (или минимальное их количество), необходимую для обезболивания с каждой стороны раны.
Рассмотрите возможность выполнения анестезии ран до очищения и промывания, поскольку эти процедуры могут быть весьма болезненными.
Следует рассмотреть возможность использования местных анестетиков, особенно при ранах на лице и волосистой части головы, а также при ранах, закрытых местно кожными клеями.
Минимизируйте боль при инъекции путем медленного введения (например, от 30 до 60 секунд), подогрева раствора анестетика до температуры тела и буферизации анестетика.