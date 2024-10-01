Как сделать локальную инфильтрационную анестезию раны

Нестерильные перчатки

Средства для барьерной защиты по указанию (например, маска для лица, защитные очки или щиток, шапочка и халат)

Раствор антисептика (например, хлоргексидин, повидон-йод, этаноловый спирт)

Шприц (например, от 1 до 10 мл) и игла (например, 25 или 27 калибра) для инъекции анестетика

Инъекционный местный анестетик * (например, 1% лидокаин † с адреналином или без него ‡ 1: 100000, игла 25-го калибра)

Местный анестетик§ (например, раствор ЛЭТ [LET]: 4%) л идокаин, 0,1% э принефрин 0,5% т этракаин) плюс ватный тампон или стоматологический валик; опционально и часто используется у детей

Тканевые щипцы (например, щипцы Адсона), тканевой крючок, чтобы обнажить края раны

Лезвие для скальпеля №11 для отделения тканей и санации (при необходимости)

* Местные анестетики обсуждаются в разделе Рваные раны.

† Максимальная доза местных анестетиков: лидокаин без адреналина, 5 мг/кг; лидокаин с адреналином, 7 мг/кг; бупивакаин, 1,5 мг/кг. ПРИМЕЧАНИЕ: 1% раствор (любого вещества) соответствует 10 мг/мл (1 г/100 мл).

‡ Адреналин вызывает вазоконстрикцию, которая усиливает гемостаз и продлевает анестезирующий эффект. Пациенты с заболеваниями сердца должны получать только ограниченные количества адреналина (максимум 3,5 мл раствора, содержащего 1: 100000 адреналина); В качестве альтернативы можно использовать местный анестетик без адреналина. Следует рассмотреть возможность избегания применения адреналина в дистальных отделах конечностей у пациентов с заболеваниями периферических сосудов.

§ Максимальная доза LET (лидокаин, адреналин и тетракаин) для наружного применения составляет 3 мл. При совместном использовании ЛЭТ и лидокаина, суммарная доза лидокаина не должна превышать 5 мг/кг.