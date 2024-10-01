Как сделать блокаду подглазничного нерва, чрескожно

Блокада подглазничного нерва приводит к онемению нижнего века на этой же стороне, верхней части щеки, боковой части носа и верхней губы.
Чрескожный (экстраоральный) подход используется реже, чем интраоральный (см. Выполнение блокады подглазничного нерва, интраоральный подход), который менее болезненный и обеспечивает более длительную анестезию.
(См. также Местная анестезия при лечении рваных ран).
Показания к блокаде подглазничного нерва, чрескожно
Рассечение или другая хирургическая операция на участке поражения средней зоны лица
Когда важно точное сопоставление краев раны (например, при восстановлении кожи лица), блокада нерва имеет преимущества перед инфильтрацией под местной анестезией, потому что блокада нерва не деформирует ткань, как это происходит во время местной инфильтрации.
Противопоказания к блокаду подглазничного нерва, чрескожно
Абсолютные противопоказания
Наличие в анамнезе аллергии на анестетик
Отсутствие анатомических ориентиров, необходимых для введения иглы-проводника (например, вследствие травмы)
Относительные противопоказания
Инфекция в месте введения иглы: применить процедурную седацию или другой подход к анестезии.
Коагулопатия*: когда это возможно, необходимо провести коррекцию перед процедурой или использовать другие способы обезболивания
*Антикоагулянтные медикаменты (например, при фибрилляции предсердий) увеличивают риск кровотечения при блокаде нервов, но если она отменена, необходимо скомпенсировать повышенный риск развития тромбоза (например, инсульт). Обсудите все предполагаемые изменения с лечащим врачом, назначившим антикоагулянтную терапию, а затем с пациентом.
Осложнения при блокаду подглазничного нерва, чрескожно
Нежелательная реакция на анестетик (см. Местная анестезия для лечения разрывов)
Токсические эффекты вследствие передозировки анестетиком (например, судороги, сердечные аритмии) или симпатомиметические эффекты, вызванные адреналином (при использовании смеси анестетик-адреналин)
Внутрисосудистые инъекции анестетика или адреналина
Гематома (например, из-за пункции крыловидного венозного сплетения)
Неврит
Распространение инфекции при прохождении иглы через зараженную область
Большинство осложнений происходит в результате некорректного введения иглы.
Оборудование для блокаду подглазничного нерва, чрескожно
Перчатки (стерильные перчатки не требуются)
Соответствующие средства индивидуальной защиты (например, маска для лица, защитные очки или щиток, шапочка и халат)
Раствор антисептика (например, хлоргексидин, повидон-йод, этаноловый спирт)
Инъекционный местный анестетик *, такой как лидокаин 2% без адреналина † или, для более длительной анестезии, бупивакаин 0,5% без адреналина ‡
Шприц (например, 3 мл) и игла (например, 25 или 27 калибра) для инъекции анестетика
* Местные анестетики обсуждаются отдельно (см. Местная анестезия для лечения рваных ран).
† При чрескожной блокаде подглазничного нерва для предотвращения вазоконстрикции лицевой артерии (которая располагается очень близко к месту отложения анестетика) адреналин не рекомендуется.
‡ Максимальная доза местных анестетиков: лидокаин без адреналина, 5 мг/кг; бупивакаин, 1,5 мг/кг. ПРИМЕЧАНИЕ: 1% раствор (любого вещества) соответствует 10 мг/мл (1 г/100 мл).
Дополнительные соображения при блокаду подглазничного нерва, чрескожно
Документирование любого ранее существовавшего неврологического дефицита в медицинской карте перед выполнением блокады нерва.
Прекратите процедуру блокады нерва, если вы не уверены, где находится игла, или если пациент не хочет сотрудничать. Для пациентов, которые не могут сотрудничать или оставаться неподвижными, рассмотрите возможность процедурной седации.
Соответствующая анатомия для блокаду подглазничного нерва, чрескожно
Подглазничный нерв является окончанием верхнечелюстного нерва, который является 2-й ветвью тройничного нерва.
Подглазничный нерв выходит из полости черепа через подглазничное отверстие, пальпируемое на 1 см ниже нижней границы подглазничного края, непосредственно под зрачком при взгляде пациента вперед.
Несколько кожных ветвей подглазничного нерва распространяются по ипсилатеральной средней стороне лица, нижнему веку, боковой части носа и верхней губе.
Таким образом, подглазничная блокада обезболивает ипсилатеральное нижнее веко, верхнюю часть щеки, боковую часть носа и верхнюю губу.
Позиционирование для блокады подглазничного нерва, чрескожное
Разместите пациента в сидячем или лежачем положении так, чтобы место инъекции было доступно для проведения процедуры.
Пошаговое описание : Блокаду подглазничного нерва, чрескожно
Проверьте чувствительность в зоне иннервации подглазничного нерва.
Носите перчатки и используйте другие соответствующие меры индивидуальной защиты.
Пропальпируйте подглазничный гребень и определите подглазничное отверстие (место инъекции).
Очистите участок кожи раствором антисептика.
В месте входа иглы введите внутрикожно анестетик (если он используется), чтобы получилась папула.
Иглу следует ввести чуть ниже подглазничного отверстия, направляя ее немного краниально и продвигая ее до тех пор, пока не появится парестезия или пока игла не достигнет верхней челюсти чуть выше отверстия. Не вводите иглу в подглазничное отверстие. Если во время введения возникнет парестезия, выведите иглу на 1–2 мм.
Выполните аспирацию для исключения внутрисосудистого размещения, а затем медленно (т.е., В течение 30–60 секунд) введите около 2–3 мл анестетика рядом с подглазничным отверстием, но не в него. Слегка надавите пальцем на нижний край глазницы, чтобы предотвратить отек нижнего века.
Массируйте область в течение 10 секунд, чтобы ускорить начало действия анестезии.
Анестетик подействует через 5-10 минут.
Последующийуход блокаду подглазничного нерва, чрескожно
Обеспечьте гемостаз в месте инъекции.
Сообщите пациенту о предполагаемом до окончания действия анестезии промежутке времени.
Предупреждения и распространенные ошибки: блокада подглазничного нерва, чрескожная
Чтобы свести к минимуму риск поломки иглы, не сгибайте иглу, не вводите ее на всю глубину (т.е., до втулки) или не пытайтесь изменить направление иглы во время ее введения.
Для предотвращения повреждения нерва или интраневральной инъекции, попросите пациентов сообщать о парестезиях или боли во время процедуры блокады нерва.
Для предотвращения внутрисосудистого введения, перед инъекцией следует потянуть поршень на себя.
Советы и рекомендации по блокаду подглазничного нерва, чрескожно
Минимизируйте боль при инъекции путем медленного введения (например, от 30 до 60 секунд), подогрева раствора анестетика до температуры тела и/или буферизации анестетика бикарбонатом натрия.