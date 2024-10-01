Как сделать блокаду подглазничного нерва, чрескожно

Иглу следует ввести чуть ниже подглазничного отверстия, направляя ее немного краниально и продвигая ее до тех пор, пока не появится парестезия или пока игла не достигнет верхней челюсти чуть выше отверстия. Не вводите иглу в подглазничное отверстие. Если во время введения возникнет парестезия, выведите иглу на 1–2 мм.