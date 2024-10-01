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Как сделать блокаду нерва пальца

Авторы:Richard Pescatore, DO, Delaware Division of Public Health
Проверено/пересмотрено окт. 2024

Блокада пальцевых нервов обеспечивает анестезию пальца.

(См. также Местная анестезия при лечении рваных ран).

Показания для блокады пальцевого нерва

  • Рваные раны или другие поражения пальца руки, которые лечатся хирургически*

  • Снятие кольца

Блокада пальцевого нерва имеет преимущества перед местной анестезией; она, как правило, менее болезненна, обеспечивает лучшую анестезию и не приводит к деформации краев раны, что важно, поскольку на пальцах мало дополнительного пространства.

* Сюда относятся перелом, вывих, удаление ногтя, инфекция.

Противопоказания для блокады пальцевого нерва

Абсолютные противопоказания

  • Наличие в анамнезе аллергии на анестетик

  • Отсутствие анатомических ориентиров, необходимых для введения иглы-проводника (например, вследствие травмы)

Относительные противопоказания

  • Инфекция в месте введения иглы: применить процедурную седацию или другую анестезию.

  • Коагулопатия*: когда это возможно, необходимо провести коррекцию перед процедурой или использовать другие способы обезболивания.

*Антикоагулянтные медикаменты (например, при фибрилляции предсердий) увеличивают риск кровотечения при блокаде нервов, но если она отменена, необходимо скомпенсировать повышенный риск развития тромбоза (например, инсульт). Обсудите все предполагаемые изменения с лечащим врачом, назначившим антикоагулянтную терапию, а затем с пациентом.

Осложнения при блокаде пальцевого нерва

  • Нежелательная реакция на анестетик или средство доставки (например, аллергическая реакция на анестетик [редко] или на метилпарабен [консервант]) (см. Местная анестезия при лечении рваных ран)

  • Токсические эффекты вследствие передозировки анестетиком (например, судороги, сердечные аритмии) или симпатомиметические эффекты, вызванные адреналином (при использовании смеси анестетик-адреналин)

  • Внутрисосудистые инъекции анестетика или адреналина

  • Гематома

  • Неврит

  • Распространение инфекции при прохождении иглы через зараженную область

Большинство осложнений происходит в результате некорректного введения иглы.

Оборудование для блокады пальцевого нерва

  • Перчатки (стерильные перчатки не требуются)

  • Средства индивидуальной защиты, если это необходимо, (например, маска для лица, защитные очки или щиток, шапочка и халат)

  • Раствор антисептика (например, хлоргексидин, повидон-йод, этаноловый спирт)

  • Инъекционный местный анестетик, такой как лидокаин 2% с адреналином или без него † 1: 100000, или для более длительной анестезии – бупивакаин 0,5% с адреналином или без него † 1: 200000*

  • Шприц (например, 3 мл) и игла (например, 25 или 27 калибра) для инъекции анестетика

* Местные анестетики обсуждаются в разделе Местная анестезия для лечения рваных ран.

† Максимальная доза местных анестетиков: лидокаин без адреналина, 5 мг/кг; лидокаин с адреналином, 7 мг/кг; бупивакаин, 1,5 мг/кг. ПРИМЕЧАНИЕ: 1% раствор (любого вещества) соответствует 10 мг/мл (1 г/100 мл). Адреналин вызывает вазоконстрикцию, что продлевает обезболивающий эффект. Пациенты с заболеваниями сердца должны получать только ограниченное количество адреналина (максимум 3,5 мл раствора, содержащего 1:100 000 адреналина); в качестве альтернативы можно использовать местный анестетик без адреналина.

Дополнительные рекомендации по блокаде пальцевого нерва

  • Документирование любого ранее существовавшего неврологического дефицита в медицинской карте перед выполнением блокады нерва.

  • Прекратите процедуру блокады нерва, если вы не уверены в том, где находится игла, или если пациент отказывается от сотрудничества. Рассмотрите возможность проведения процедурной седации, если пациент не может или не хочет сотрудничать.

Соответствующая анатомия для блокады нерва пальца

  • Каждый палец иннервируется 4 нервами: двусторонними дорсальными и ладонными пальцевыми нервами.

  • Ладонные пальцевые нервы берут начало из срединного и локтевого нервов.

  • Дорсальные пальцевые нервы берут начало из кожных ветвей локтевого и лучевого нервов, которые огибают данный участок с двух сторон, принимая участие в иннервации тыльной поверхности кисти.

  • Блокаду пальцевых нервов обычно выполняют в межпальцевом пространстве возле головки пястной кости, уколы иглой делают на каждой стороне пальца.

  • Анестезию средних 3 пальцев можно провести, выполняя блокаду только ладонных пальцевых нервов этих пальцев.

  • Анестезия большого пальца и мизинца проводится путем блокады как ладонных, так и дорсальных пальцевых нервов.

Позиционирование блокады пальцевого нерва

  • Расположите пациента с опорой для руки. Для проведения инъекций в ладонь руку разворачивают ладонью вверх (супинация), для инъекций в тыльную сторону (например, при кольцевой блокаде) – ладонью вниз (пронация).

Пошаговое описание блокады нерва пальца

  • Проверьте чувствительность пальца (ладонную и тыльную поверхности).

  • Носите перчатки и используйте соответствующие средства индивидуальной защиты.

  • Очистите участок антисептическим раствором.

Двусторонние инъекции в дорсальную поверхность кисти (традиционная кольцевая блокада)

  • Зафиксируйте руку и запястье в положении пронации (ладонью вниз).

  • С одной стороны пальца, введите иглу перпендикулярно и дорсально в межпальцевой промежуток, прилегающий к медиальной стороне головки пястной кости. Медленно введите около 1 мл анестетика, чтобы обеспечить блокаду дорсального пальцевого нерва. Затем продолжайте продвигать иглу вниз в ладонное пространство, медленно вводя еще 1,5 мл анестетика для блокады ладонного пальцевого нерва. Соблюдайте осторожность, чтобы не проникнуть в ладонную сторону пальца.

  • Чтобы выполнить блокаду пальца, повторите введение иглы и инъекцию на другой стороне пальца.

Однократная инъекция с ладонной стороны

  • Зафиксируйте руку и запястье в положении супинации (ладонью вверх).

  • Найдите складку между пальцем и ладонью (там, где палец соединяется с ладонью). При необходимости попросите пациента согнуть палец с сопротивлением, чтобы сделать складку более заметной.

  • Введите иглу вертикально в среднюю точку складки и подкожно продвигайте кончик иглы.

  • Выполните аспирацию для исключения внутрисосудистого размещения, а затем медленно введите около 3 мл анестетика.

  • Промассажируйте место инъекции, чтобы распространить анестезию.

  • Если во время введения иглы возникает парестезия, выведите до инъекции иглу на 1–2 мм.

  • Анестетик подействует через 5-10 минут.

(Для более подробной информации о компьютерной анестезии см. [1]).

Последующий уход после блокады нерва пальца

  • Обеспечьте гемостаз в месте инъекции.

  • Сообщите пациенту о предполагаемом до окончания действия анестезии промежутке времени.

Предостережения и распространенные ошибки при блокаде нерва пальца

  • Чтобы свести к минимуму риск поломки иглы, не сгибайте иглу, не вводите ее на всю глубину (т.е., до втулки) или не пытайтесь изменить направление иглы во время ее введения.

  • Для предотвращения повреждения нерва или интраневральной инъекции, попросите пациентов сообщать о парестезиях или боли во время процедуры блокады нерва.

  • Для предотвращения внутрисосудистого введения, перед инъекцией следует потянуть поршень на себя.

Советы и рекомендации по блокаде нерва пальца

  • Минимизируйте боль при инъекции путем медленного введения (например, от 30 до 60 секунд), подогрева раствора анестетика до температуры тела и буферизации анестетика с бикарбонатом натрия.

Справочные материалы

  1. 1. Cannon B, Chan L, Rowlinson JS, et al: Digital anaesthesia: One injection or two? Emerg Med J 27:533-536, 2010. doi:10.1136/emj.2009.072850

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