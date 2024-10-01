Как сделать блокаду нерва пальца

С одной стороны пальца, введите иглу перпендикулярно и дорсально в межпальцевой промежуток, прилегающий к медиальной стороне головки пястной кости. Медленно введите около 1 мл анестетика, чтобы обеспечить блокаду дорсального пальцевого нерва. Затем продолжайте продвигать иглу вниз в ладонное пространство, медленно вводя еще 1,5 мл анестетика для блокады ладонного пальцевого нерва. Соблюдайте осторожность, чтобы не проникнуть в ладонную сторону пальца.