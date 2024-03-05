Снятие гипса

Гипсовые повязки должны сниматься специалистами с использованием соответствующего оборудования.
Показания
Завершение периода иммобилизации
Онемение, покалывание, усиливающаяся боль или любое другое ощущение, указывающее, что гипсовая повязка наложена слишком туго
Инородное тело, застрявшее между кожей и гипсовой повязкой
Повреждение гипсовой повязки или влажность
Опасения, связанные с возможным развитием инфекции или повреждения кожи под гипсовой повязкой, требующие осмотра.
Противопоказания
Незавершение предписанного периода иммобилизации
Осложнения
Повреждение кожи под гипсом (например, ссадины, ожог от трения)
Оборудование
Имеется несколько разных инструментов, которые можно использовать для удаления гипсовой повязки:
Вибрационная пила для снятия гипсовой повязки
Гипсорасширитель
Ножницы с тупыми концами
Вибрационные пилы для снятия гипсовой повязки выглядят так, будто они могут легко порезать кожу, но они достаточно безопасны.
Дополнительные факторы
Используйте пеленку или хирургическую простыню, чтобы собрать пыль, образовавшуюся при разрезании гипсовой повязки.
Если у пилы имеется присоединенный вакуумный шланг, используйте его для сбора пыли.
Используйте надлежащие средства защиты для глаз и органов дыхания, чтобы уберечься от обломков гипса, летающих в воздухе.
Положение пациента при проведении процедуры
Поза пациента должна обеспечивать оператору оптимальный доступ к конечности с гипсом.
Пошаговое описание методики
Покажите пациенту вибрационную пилу для снятия гипсовой повязки и прикоснитесь к ней собственной ладонью, чтобы продемонстрировать, что она не повреждает и не режет кожу.
Надрежьте гипс вдоль его длинной оси.
Продолжайте разрезать гипсовую повязку по созданной надрезом линии до достижения нижележащей прокладки.
Разрежьте прокладку и трикотажный чулок с помощью ножниц с тупыми концами.
Поместите гипсорасширитель между краями разрезанной гипсовой повязки.
Раздвиньте гипс по краям, используя гипсорасширитель.
Снимите гипс.
Курс реабилитации
Очистите конечность от накопившихся верхних сухих слоев эпидермиса и жира с помощью мыла и воды.
При необходимости организуйте или порекомендуйте соответствующую физиотерапию (например, при ригидности суставов).
Предостережения и распространенные ошибки
Чтобы избежать травмирования подлежащей кожи, следует прекратить нажатие на пилу для снятия гипса после прорезания гипса или стекловолокна.
Советы и рекомендации
Раздвинуть снимаемый гипс может быть проще, если разрезать обе стороны, а не только одну.
Зафиксируйте часть руки, держащую резак для гипса, на гипсе для лучшего контроля.