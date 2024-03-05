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Снятие гипса

Авторы:James Y. McCue, MD, University of Washington
Проверено/пересмотрено мар. 2024

Гипсовые повязки должны сниматься специалистами с использованием соответствующего оборудования.

Показания

  • Завершение периода иммобилизации

  • Онемение, покалывание, усиливающаяся боль или любое другое ощущение, указывающее, что гипсовая повязка наложена слишком туго

  • Инородное тело, застрявшее между кожей и гипсовой повязкой

  • Повреждение гипсовой повязки или влажность

  • Опасения, связанные с возможным развитием инфекции или повреждения кожи под гипсовой повязкой, требующие осмотра.

Противопоказания

  • Незавершение предписанного периода иммобилизации

Осложнения

  • Повреждение кожи под гипсом (например, ссадины, ожог от трения)

Оборудование

Имеется несколько разных инструментов, которые можно использовать для удаления гипсовой повязки:

  • Вибрационная пила для снятия гипсовой повязки

  • Гипсорасширитель

  • Ножницы с тупыми концами

Вибрационные пилы для снятия гипсовой повязки выглядят так, будто они могут легко порезать кожу, но они достаточно безопасны.

Дополнительные факторы

  • Используйте пеленку или хирургическую простыню, чтобы собрать пыль, образовавшуюся при разрезании гипсовой повязки.

  • Если у пилы имеется присоединенный вакуумный шланг, используйте его для сбора пыли.

  • Используйте надлежащие средства защиты для глаз и органов дыхания, чтобы уберечься от обломков гипса, летающих в воздухе.

Положение пациента при проведении процедуры

  • Поза пациента должна обеспечивать оператору оптимальный доступ к конечности с гипсом.

Пошаговое описание методики

  • Покажите пациенту вибрационную пилу для снятия гипсовой повязки и прикоснитесь к ней собственной ладонью, чтобы продемонстрировать, что она не повреждает и не режет кожу.

  • Надрежьте гипс вдоль его длинной оси.

  • Продолжайте разрезать гипсовую повязку по созданной надрезом линии до достижения нижележащей прокладки.

  • Разрежьте прокладку и трикотажный чулок с помощью ножниц с тупыми концами.

  • Поместите гипсорасширитель между краями разрезанной гипсовой повязки.

  • Раздвиньте гипс по краям, используя гипсорасширитель.

  • Снимите гипс.

Курс реабилитации

  • Очистите конечность от накопившихся верхних сухих слоев эпидермиса и жира с помощью мыла и воды.

  • При необходимости организуйте или порекомендуйте соответствующую физиотерапию (например, при ригидности суставов).

Предостережения и распространенные ошибки

  • Чтобы избежать травмирования подлежащей кожи, следует прекратить нажатие на пилу для снятия гипса после прорезания гипса или стекловолокна.

Советы и рекомендации

  • Раздвинуть снимаемый гипс может быть проще, если разрезать обе стороны, а не только одну.

  • Зафиксируйте часть руки, держащую резак для гипса, на гипсе для лучшего контроля.

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