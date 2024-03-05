Снятие гипса

Имеется несколько разных инструментов, которые можно использовать для удаления гипсовой повязки:

Вибрационная пила для снятия гипсовой повязки

Гипсорасширитель

Ножницы с тупыми концами

Вибрационные пилы для снятия гипсовой повязки выглядят так, будто они могут легко порезать кожу, но они достаточно безопасны.