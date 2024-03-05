Наложение укороченной гипсовой повязки на руку

Короткая гипсовая повязка на руку накладывается от дистальной части ладонных складок до проксимальной трети предплечья и предназначена для иммобилизации запястья и дистальной части предплечья.
Показания
Определенные переломы и/или вывихи запястной кости (например, перелом гороховидной кости)
Переломы II–V пястных костей
Противопоказания
Переломы проксимального или среднего отделов предплечья (требуют иммобилизации, включая локтевой сустав)
Травмы, которые могут продолжать отекать после нанесения гипсовой повязки
Переломы, которые требуют оперативного лечения и должны быть временно иммобилизованы с помощью шины
Осложнения
Термическая травма (вызванная экзотермической реакцией затвердевания гипса или стекловолокна)
Пролежни, нейропраксия и/или ишемические поражения (вызванные чрезмерным давлением)
Компартмент-синдром (иногда вызванный, отчасти, чрезмерно тугой круговой повязкой)
Оборудование
Трикотаж (стокинет)
Перевязочный материал в рулонах
Гипсовый или стекловолоконный иммобилизирующий материал* шириной 7,5–10 см (3–4 дюйма)
Острые ножницы
Теплая вода и ведро или другой контейнер
Нестерильные перчатки
* Оба материала одинаково эффективны. Выбор зависит от доступности и предпочтений пользователя. Длина и ширина материалов зависят от иммобилизируемой части тела.
Положение пациента при проведении процедуры
Пациент должен быть в такой позе, чтобы оператор имел соответствующий доступ к пострадавшей конечности.
Пациент сидит, локоть находится на твердой плоской поверхности.
Во время наложения гипсовой повязки локоть необходимо согнуть под углом 90°.
Запястье должно быть иммобилизовано в нейтральном положении (разгибание примерно на 20°).
Пошаговое описание методики
Наденьте трикотажный чулок, чтобы закрыть область (например, приблизительно на 5–10 см) проксимальнее и дистальнее области, на которую будет накладываться гипсовая повязка. По завершению, гипсовая повязка должна охватывать область от места немного проксимальнее пястно-фаланговых суставов дистальной части ладонной складки до места соединения средней и проксимальной третей предплечья.
Наложите несколько слоев повязки (как правило, 4).
Оберните бинт циркулярно, в направлении от дистального конца к проксимальному, покрывая область, на которую будет накладываться гипсовая повязка. Перекройте нижележащий слой на половину ширины бинта.
Накладывайте повязку на кожу плотно, без зазоров, но не настолько плотно, чтобы нарушить кровообращение.
При необходимости разгладьте подкладку, чтобы избежать выступов и уплотнений. Для разглаживания набухания оторвите часть прокладки в области складок.
Рассмотрите возможность дополнительной прокладки на костных выступах.
Погрузите гипсовый материал в теплую воду.
Аккуратно удалите (но не отжимайте) излишки воды из гипсового материала.
Наносят гипсовый материал по окружности от места немного проксимальнее пястно-фаланговых суставов до дистальной трети предплечья, перекрывая нижележащий слой на половину ширины гипсового бинта. Оставьте около 2,5 см (1 дюйма) прокладки и трикотажа за краем гипса.
Для обеспечения адекватной иммобилизации наложите от 8 до 10 слоев гипса (обычно). Каждым слоем перекрывают нижележащий на половину его ширины, на это понадобится 2–3 обматывания.
Для стекловолокна обычно достаточно от 2 до 4 слоев (следуйте конкретным для данного продукта инструкциям по применению).
Разгладьте материал для шинирования, чтобы заполнить промежутки в гипсе и придать контуры руки. Для предотвращения формирования неровностей, которые предрасполагают пациентов к образованию пролежней, используйте ладони, а не кончики пальцев.
Разверните трикотажную подкладку, прежде чем добавить последний слой литейного материала. Отверните дополнительные слои трикотажа и ватной подкладки у внешних краев гипсовой повязки, чтобы покрыть необработанные края шинирующего материала и сгладить их; закрепите трикотаж под гипсом.
Следует проверить наличие дистальных сосудисто-нервных нарушений (например, наполнение капилляров, чувствительность и двигательную функцию дистальной части).
Держите запястье в нейтральном положении, пока гипсовый материал не затвердеет достаточно, обычно в течение 10–15 минут.
Курс реабилитации
Проинструктируйте пациента по возможности держать конечность с гипсовой повязкой на ней поднятой выше уровня сердца в течение первых 48-72 часов.
Назначьте или рекомендуйте последующее врачебное наблюдение.
Предоставьте устные и письменные инструкции.
Посоветуйте пациенту содержать гипс чистым и сухим.
Проинструктируйте пациентов, чтобы они не вставляли какие-либо предметы между кожей и гипсовой повязкой и не разрезали гипсовую повязку.
Попросите пациента следить за осложнениями, такими как усиление боли, парестезии/онемение и/или изменение цвета пальцев.
Проинструктируйте пациента о необходимости обратиться за дальнейшей помощью, если боль не удается купировать пероральными препаратами в домашних условиях или если у пациента развиваются парестезии/онемение и/или изменение цвета кожи дистальнее гипсовой повязки.
Предостережения и распространенные ошибки
Применение гипсовой повязки на отекшем предплечье может привести к развитию компартмент-синдрома у пациента.
Слишком тугое наложение марлевой повязки может привести к развитию компартмент-синдрома.
С целью минимизации давления рассмотрите возможность применения дополнительной подкладки над шиловидными отростками лучевой и локтевой костей.
Убедитесь, что запястье иммобилизовано в нейтральном положении (разгибание примерно на 20°).
Если онемение, покалывание или чувство скованности развиваются после выписки, пациента следует проинструктировать немедленно обратиться за медицинской помощью.
Советы и рекомендации
Пястно-фаланговые суставы должны оставаться свободными.