Наложение укороченной гипсовой повязки на руку

Наденьте трикотажный чулок, чтобы закрыть область (например, приблизительно на 5–10 см) проксимальнее и дистальнее области, на которую будет накладываться гипсовая повязка. По завершению, гипсовая повязка должна охватывать область от места немного проксимальнее пястно-фаланговых суставов дистальной части ладонной складки до места соединения средней и проксимальной третей предплечья.

Наложите несколько слоев повязки (как правило, 4).

Оберните бинт циркулярно, в направлении от дистального конца к проксимальному, покрывая область, на которую будет накладываться гипсовая повязка. Перекройте нижележащий слой на половину ширины бинта.

Накладывайте повязку на кожу плотно, без зазоров, но не настолько плотно, чтобы нарушить кровообращение.

При необходимости разгладьте подкладку, чтобы избежать выступов и уплотнений. Для разглаживания набухания оторвите часть прокладки в области складок.

Рассмотрите возможность дополнительной прокладки на костных выступах.

Погрузите гипсовый материал в теплую воду.

Аккуратно удалите (но не отжимайте) излишки воды из гипсового материала.

Наносят гипсовый материал по окружности от места немного проксимальнее пястно-фаланговых суставов до дистальной трети предплечья, перекрывая нижележащий слой на половину ширины гипсового бинта. Оставьте около 2,5 см (1 дюйма) прокладки и трикотажа за краем гипса.

Для обеспечения адекватной иммобилизации наложите от 8 до 10 слоев гипса (обычно). Каждым слоем перекрывают нижележащий на половину его ширины, на это понадобится 2–3 обматывания.

Для стекловолокна обычно достаточно от 2 до 4 слоев (следуйте конкретным для данного продукта инструкциям по применению).

Разгладьте материал для шинирования, чтобы заполнить промежутки в гипсе и придать контуры руки. Для предотвращения формирования неровностей, которые предрасполагают пациентов к образованию пролежней, используйте ладони, а не кончики пальцев.

Разверните трикотажную подкладку, прежде чем добавить последний слой литейного материала. Отверните дополнительные слои трикотажа и ватной подкладки у внешних краев гипсовой повязки, чтобы покрыть необработанные края шинирующего материала и сгладить их; закрепите трикотаж под гипсом.

Следует проверить наличие дистальных сосудисто-нервных нарушений (например, наполнение капилляров, чувствительность и двигательную функцию дистальной части).