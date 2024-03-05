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Наложение укороченной гипсовой повязки на руку

Авторы:James Y. McCue, MD, University of Washington
Проверено/пересмотрено мар. 2024

Короткая гипсовая повязка на руку накладывается от дистальной части ладонных складок до проксимальной трети предплечья и предназначена для иммобилизации запястья и дистальной части предплечья.

Показания

  • Определенные переломы и/или вывихи запястной кости (например, перелом гороховидной кости)

  • Переломы II–V пястных костей

Противопоказания

  • Переломы проксимального или среднего отделов предплечья (требуют иммобилизации, включая локтевой сустав)

  • Травмы, которые могут продолжать отекать после нанесения гипсовой повязки

  • Переломы, которые требуют оперативного лечения и должны быть временно иммобилизованы с помощью шины

Осложнения

  • Термическая травма (вызванная экзотермической реакцией затвердевания гипса или стекловолокна)

  • Пролежни, нейропраксия и/или ишемические поражения (вызванные чрезмерным давлением)

  • Компартмент-синдром (иногда вызванный, отчасти, чрезмерно тугой круговой повязкой)

Оборудование

  • Трикотаж (стокинет)

  • Перевязочный материал в рулонах

  • Гипсовый или стекловолоконный иммобилизирующий материал* шириной 7,5–10 см (3–4 дюйма)

  • Острые ножницы

  • Теплая вода и ведро или другой контейнер

  • Нестерильные перчатки

* Оба материала одинаково эффективны. Выбор зависит от доступности и предпочтений пользователя. Длина и ширина материалов зависят от иммобилизируемой части тела.

Положение пациента при проведении процедуры

  • Пациент должен быть в такой позе, чтобы оператор имел соответствующий доступ к пострадавшей конечности.

  • Пациент сидит, локоть находится на твердой плоской поверхности.

  • Во время наложения гипсовой повязки локоть необходимо согнуть под углом 90°.

  • Запястье должно быть иммобилизовано в нейтральном положении (разгибание примерно на 20°).

Пошаговое описание методики

  • Наденьте трикотажный чулок, чтобы закрыть область (например, приблизительно на 5–10 см) проксимальнее и дистальнее области, на которую будет накладываться гипсовая повязка. По завершению, гипсовая повязка должна охватывать область от места немного проксимальнее пястно-фаланговых суставов дистальной части ладонной складки до места соединения средней и проксимальной третей предплечья.

  • Наложите несколько слоев повязки (как правило, 4).

  • Оберните бинт циркулярно, в направлении от дистального конца к проксимальному, покрывая область, на которую будет накладываться гипсовая повязка. Перекройте нижележащий слой на половину ширины бинта.

  • Накладывайте повязку на кожу плотно, без зазоров, но не настолько плотно, чтобы нарушить кровообращение.

  • При необходимости разгладьте подкладку, чтобы избежать выступов и уплотнений. Для разглаживания набухания оторвите часть прокладки в области складок.

  • Рассмотрите возможность дополнительной прокладки на костных выступах.

  • Погрузите гипсовый материал в теплую воду.

  • Аккуратно удалите (но не отжимайте) излишки воды из гипсового материала.

  • Наносят гипсовый материал по окружности от места немного проксимальнее пястно-фаланговых суставов до дистальной трети предплечья, перекрывая нижележащий слой на половину ширины гипсового бинта. Оставьте около 2,5 см (1 дюйма) прокладки и трикотажа за краем гипса.

  • Для обеспечения адекватной иммобилизации наложите от 8 до 10 слоев гипса (обычно). Каждым слоем перекрывают нижележащий на половину его ширины, на это понадобится 2–3 обматывания.

  • Для стекловолокна обычно достаточно от 2 до 4 слоев (следуйте конкретным для данного продукта инструкциям по применению).

  • Разгладьте материал для шинирования, чтобы заполнить промежутки в гипсе и придать контуры руки. Для предотвращения формирования неровностей, которые предрасполагают пациентов к образованию пролежней, используйте ладони, а не кончики пальцев.

  • Разверните трикотажную подкладку, прежде чем добавить последний слой литейного материала. Отверните дополнительные слои трикотажа и ватной подкладки у внешних краев гипсовой повязки, чтобы покрыть необработанные края шинирующего материала и сгладить их; закрепите трикотаж под гипсом.

  • Следует проверить наличие дистальных сосудисто-нервных нарушений (например, наполнение капилляров, чувствительность и двигательную функцию дистальной части).

  • Держите запястье в нейтральном положении, пока гипсовый материал не затвердеет достаточно, обычно в течение 10–15 минут.

Курс реабилитации

  • Проинструктируйте пациента по возможности держать конечность с гипсовой повязкой на ней поднятой выше уровня сердца в течение первых 48-72 часов.

  • Назначьте или рекомендуйте последующее врачебное наблюдение.

  • Предоставьте устные и письменные инструкции.

  • Посоветуйте пациенту содержать гипс чистым и сухим.

  • Проинструктируйте пациентов, чтобы они не вставляли какие-либо предметы между кожей и гипсовой повязкой и не разрезали гипсовую повязку.

  • Попросите пациента следить за осложнениями, такими как усиление боли, парестезии/онемение и/или изменение цвета пальцев.

  • Проинструктируйте пациента о необходимости обратиться за дальнейшей помощью, если боль не удается купировать пероральными препаратами в домашних условиях или если у пациента развиваются парестезии/онемение и/или изменение цвета кожи дистальнее гипсовой повязки.

Предостережения и распространенные ошибки

  • Применение гипсовой повязки на отекшем предплечье может привести к развитию компартмент-синдрома у пациента.

  • Слишком тугое наложение марлевой повязки может привести к развитию компартмент-синдрома.

  • С целью минимизации давления рассмотрите возможность применения дополнительной подкладки над шиловидными отростками лучевой и локтевой костей.

  • Убедитесь, что запястье иммобилизовано в нейтральном положении (разгибание примерно на 20°).

  • Если онемение, покалывание или чувство скованности развиваются после выписки, пациента следует проинструктировать немедленно обратиться за медицинской помощью.

Советы и рекомендации

  • Пястно-фаланговые суставы должны оставаться свободными.

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