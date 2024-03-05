Наложение укороченной гипсовой повязки на ногу

Наденьте трикотажный чулок так, чтобы закрыть область (например, приблизительно на 5–10 см) проксимальнее и дистальнее предполагаемой длины гипсовой шины. По завершению гипсовая повязка должна покрывать область, которая начинается немного проксимальнее головок плюсневых костей и заканчивается немного дистальнее головки малоберцовой кости.

Наложите несколько слоев повязки (как правило, 4).

Оберните бинт циркулярно, в направлении от дистального конца к проксимальному, покрывая область, на которую будет накладываться гипсовая повязка. Перекройте нижележащий слой на половину ширины бинта.

Накладывайте повязку на кожу плотно, без зазоров, но не настолько плотно, чтобы нарушить кровообращение.

При необходимости разгладьте подкладку, чтобы избежать выступов и уплотнений. Для разглаживания набухания оторвите часть прокладки в области складок.

Рассмотрите возможность дополнительной прокладки на костных выступах.

Погрузите гипсовый материал в теплую воду.

Аккуратно удалите (но не отжимайте) излишки воды из гипсового материала. (Не отжимайте гипсовую массу).

Наносят гипсовый материал по окружности проксимально от плюсневых суставов до дистальной части головки малоберцовой кости, перекрывая нижележащий слой на половину ширины гипсового бинта.

Разгладьте материал для шинирования, чтобы заполнить промежутки в гипсе, соединить слои и придать ему контуры конечности. Для предотвращения формирования неровностей, которые предрасполагают пациентов к образованию пролежней, используйте ладони, а не кончики пальцев.

Для обеспечения адекватной иммобилизации наложите от 8 до 10 слоев гипса (обычно). Каждым слоем перекрывают нижележащий на половину его ширины, на это понадобится 2–3 обматывания.

Для стекловолокна обычно достаточно от 2 до 4 слоев. (Следуйте инструкциям по применению для конкретного продукта).

Разверните трикотажную подкладку, прежде чем добавить последний слой литейного материала. Отверните дополнительные слои трикотажа и ватной подкладки у внешних краев гипсовой повязки, чтобы покрыть необработанные края шинирующего материала и сгладить их; закрепите трикотаж под гипсом.

Необходимо проверить дистальный нейроваскулярный статус (например, наполнение капилляров, дистальную чувствительность, сгибание и моторную функцию).