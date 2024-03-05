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Наложение укороченной гипсовой повязки на ногу

Авторы:James Y. McCue, MD, University of Washington
Проверено/пересмотрено мар. 2024

Короткая гипсовая повязка на ногу накладывается от плюсневых суставов до головки малоберцовой кости и предназначена для иммобилизации стопы и лодыжки.

Укороченные гипсовые повязки для ног обычно не обладают достаточной прочностью для удержания веса, если только они не изготовлены таким образом, чтоб их можно было использовать с гипсовой повязкой каблуком и дополнительным повязочным материалом для обеспечения устойчивости и распределения нагрузки.

Показания

  • Некоторые переломы стопы

  • Некоторые переломы лодыжки

Противопоказания

  • Выраженный местный отек

  • Переломы, которые требуют оперативного лечения и должны быть временно иммобилизованы с помощью шины

Осложнения

  • Термическая травма (вызванная экзотермической реакцией затвердевания гипса или стекловолокна)

  • Пролежни, нейропраксия и/или ишемические поражения (вызванные чрезмерным давлением)

  • Компартмент-синдром (иногда вызванный, отчасти, чрезмерно тугой круговой повязкой)

Оборудование

  • Трикотаж (стокинет)

  • Перевязочный материал в рулонах

  • Гипсовый или стекловолоконный иммобилизирующий материал* шириной 10 см (4 дюйма)

  • Острые ножницы

  • Теплая вода и ведро или другой контейнер

  • Нестерильные перчатки

* Оба материала одинаково эффективны. Выбор зависит от доступности и предпочтений пользователя. Длина и ширина материалов зависят от иммобилизируемой части тела.

Положение пациента при проведении процедуры

  • Пациент должен быть в такой позе, чтобы оператор имел соответствующий доступ к пострадавшей ноге.

  • Пациент со свисающей ногой удобно сидит на процедурном столе.

  • Лодыжку следует иммобилизировать в нейтральном положении под углом 90°.

Пошаговое описание методики

  • Наденьте трикотажный чулок так, чтобы закрыть область (например, приблизительно на 5–10 см) проксимальнее и дистальнее предполагаемой длины гипсовой шины. По завершению гипсовая повязка должна покрывать область, которая начинается немного проксимальнее головок плюсневых костей и заканчивается немного дистальнее головки малоберцовой кости.

  • Наложите несколько слоев повязки (как правило, 4).

  • Оберните бинт циркулярно, в направлении от дистального конца к проксимальному, покрывая область, на которую будет накладываться гипсовая повязка. Перекройте нижележащий слой на половину ширины бинта.

  • Накладывайте повязку на кожу плотно, без зазоров, но не настолько плотно, чтобы нарушить кровообращение.

  • При необходимости разгладьте подкладку, чтобы избежать выступов и уплотнений. Для разглаживания набухания оторвите часть прокладки в области складок.

  • Рассмотрите возможность дополнительной прокладки на костных выступах.

  • Погрузите гипсовый материал в теплую воду.

  • Аккуратно удалите (но не отжимайте) излишки воды из гипсового материала. (Не отжимайте гипсовую массу).

  • Наносят гипсовый материал по окружности проксимально от плюсневых суставов до дистальной части головки малоберцовой кости, перекрывая нижележащий слой на половину ширины гипсового бинта.

  • Разгладьте материал для шинирования, чтобы заполнить промежутки в гипсе, соединить слои и придать ему контуры конечности. Для предотвращения формирования неровностей, которые предрасполагают пациентов к образованию пролежней, используйте ладони, а не кончики пальцев.

  • Для обеспечения адекватной иммобилизации наложите от 8 до 10 слоев гипса (обычно). Каждым слоем перекрывают нижележащий на половину его ширины, на это понадобится 2–3 обматывания.

  • Для стекловолокна обычно достаточно от 2 до 4 слоев. (Следуйте инструкциям по применению для конкретного продукта).

  • Разверните трикотажную подкладку, прежде чем добавить последний слой литейного материала. Отверните дополнительные слои трикотажа и ватной подкладки у внешних краев гипсовой повязки, чтобы покрыть необработанные края шинирующего материала и сгладить их; закрепите трикотаж под гипсом.

  • Необходимо проверить дистальный нейроваскулярный статус (например, наполнение капилляров, дистальную чувствительность, сгибание и моторную функцию).

  • Держите лодыжку в нейтральном положении под углом 90°, пока гипсовый материал не затвердеет достаточно, обычно в течение 10–15 минут.

Курс реабилитации

  • Проконсультируйте пациента о необходимости сохранения гипса сухим.

  • Назначьте или рекомендуйте последующее врачебное наблюдение.

  • Попросите пациента не опираться на поврежденную ногу до следующего контрольного визита.

  • Предоставьте костыли и инструкции касательного того, как пользоваться костылями.

  • Попросите пациента не резать гипс и не вставлять какие-либо предметы между кожей и гипсом.

  • Проинструктируйте пациента, чтобы он обращал внимание на возможное появление осложнений, таких как усиление боли, парестезии/онемение и изменение цвета пальцев ног.

  • Проинструктируйте пациента о необходимости обратиться за дальнейшей помощью, если боль не удается купировать пероральными препаратами в домашних условиях или если у пациента развиваются парестезии/онемение и/или изменение цвета кожи дистальнее гипсовой повязки.

Предостережения и распространенные ошибки

  • Применение гипсовой повязки на отекшей ноге/ступне может привести к развитию компартмент-синдрома.

  • Слишком тугое наложение марлевой повязки может привести к развитию компартмент-синдрома.

  • Если онемение, покалывание или чувство скованности развиваются после выписки, пациента следует проинструктировать немедленно обратиться за медицинской помощью.

Советы и рекомендации

  • Когда пациент лежит на животе с коленом, согнутым под углом 90°, гравитация помогает голеностопному суставу согнуться до 90°.

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