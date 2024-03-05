Наложение укороченной гипсовой повязки на ногу

Короткая гипсовая повязка на ногу накладывается от плюсневых суставов до головки малоберцовой кости и предназначена для иммобилизации стопы и лодыжки.
Укороченные гипсовые повязки для ног обычно не обладают достаточной прочностью для удержания веса, если только они не изготовлены таким образом, чтоб их можно было использовать с гипсовой повязкой каблуком и дополнительным повязочным материалом для обеспечения устойчивости и распределения нагрузки.
Показания
Некоторые переломы стопы
Некоторые переломы лодыжки
Противопоказания
Выраженный местный отек
Переломы, которые требуют оперативного лечения и должны быть временно иммобилизованы с помощью шины
Осложнения
Термическая травма (вызванная экзотермической реакцией затвердевания гипса или стекловолокна)
Пролежни, нейропраксия и/или ишемические поражения (вызванные чрезмерным давлением)
Компартмент-синдром (иногда вызванный, отчасти, чрезмерно тугой круговой повязкой)
Оборудование
Трикотаж (стокинет)
Перевязочный материал в рулонах
Гипсовый или стекловолоконный иммобилизирующий материал* шириной 10 см (4 дюйма)
Острые ножницы
Теплая вода и ведро или другой контейнер
Нестерильные перчатки
* Оба материала одинаково эффективны. Выбор зависит от доступности и предпочтений пользователя. Длина и ширина материалов зависят от иммобилизируемой части тела.
Положение пациента при проведении процедуры
Пациент должен быть в такой позе, чтобы оператор имел соответствующий доступ к пострадавшей ноге.
Пациент со свисающей ногой удобно сидит на процедурном столе.
Лодыжку следует иммобилизировать в нейтральном положении под углом 90°.
Пошаговое описание методики
Наденьте трикотажный чулок так, чтобы закрыть область (например, приблизительно на 5–10 см) проксимальнее и дистальнее предполагаемой длины гипсовой шины. По завершению гипсовая повязка должна покрывать область, которая начинается немного проксимальнее головок плюсневых костей и заканчивается немного дистальнее головки малоберцовой кости.
Наложите несколько слоев повязки (как правило, 4).
Оберните бинт циркулярно, в направлении от дистального конца к проксимальному, покрывая область, на которую будет накладываться гипсовая повязка. Перекройте нижележащий слой на половину ширины бинта.
Накладывайте повязку на кожу плотно, без зазоров, но не настолько плотно, чтобы нарушить кровообращение.
При необходимости разгладьте подкладку, чтобы избежать выступов и уплотнений. Для разглаживания набухания оторвите часть прокладки в области складок.
Рассмотрите возможность дополнительной прокладки на костных выступах.
Погрузите гипсовый материал в теплую воду.
Аккуратно удалите (но не отжимайте) излишки воды из гипсового материала. (Не отжимайте гипсовую массу).
Наносят гипсовый материал по окружности проксимально от плюсневых суставов до дистальной части головки малоберцовой кости, перекрывая нижележащий слой на половину ширины гипсового бинта.
Разгладьте материал для шинирования, чтобы заполнить промежутки в гипсе, соединить слои и придать ему контуры конечности. Для предотвращения формирования неровностей, которые предрасполагают пациентов к образованию пролежней, используйте ладони, а не кончики пальцев.
Для обеспечения адекватной иммобилизации наложите от 8 до 10 слоев гипса (обычно). Каждым слоем перекрывают нижележащий на половину его ширины, на это понадобится 2–3 обматывания.
Для стекловолокна обычно достаточно от 2 до 4 слоев. (Следуйте инструкциям по применению для конкретного продукта).
Разверните трикотажную подкладку, прежде чем добавить последний слой литейного материала. Отверните дополнительные слои трикотажа и ватной подкладки у внешних краев гипсовой повязки, чтобы покрыть необработанные края шинирующего материала и сгладить их; закрепите трикотаж под гипсом.
Необходимо проверить дистальный нейроваскулярный статус (например, наполнение капилляров, дистальную чувствительность, сгибание и моторную функцию).
Держите лодыжку в нейтральном положении под углом 90°, пока гипсовый материал не затвердеет достаточно, обычно в течение 10–15 минут.
Курс реабилитации
Проконсультируйте пациента о необходимости сохранения гипса сухим.
Назначьте или рекомендуйте последующее врачебное наблюдение.
Попросите пациента не опираться на поврежденную ногу до следующего контрольного визита.
Предоставьте костыли и инструкции касательного того, как пользоваться костылями.
Попросите пациента не резать гипс и не вставлять какие-либо предметы между кожей и гипсом.
Проинструктируйте пациента, чтобы он обращал внимание на возможное появление осложнений, таких как усиление боли, парестезии/онемение и изменение цвета пальцев ног.
Проинструктируйте пациента о необходимости обратиться за дальнейшей помощью, если боль не удается купировать пероральными препаратами в домашних условиях или если у пациента развиваются парестезии/онемение и/или изменение цвета кожи дистальнее гипсовой повязки.
Предостережения и распространенные ошибки
Применение гипсовой повязки на отекшей ноге/ступне может привести к развитию компартмент-синдрома.
Слишком тугое наложение марлевой повязки может привести к развитию компартмент-синдрома.
Если онемение, покалывание или чувство скованности развиваются после выписки, пациента следует проинструктировать немедленно обратиться за медицинской помощью.
Советы и рекомендации
Когда пациент лежит на животе с коленом, согнутым под углом 90°, гравитация помогает голеностопному суставу согнуться до 90°.