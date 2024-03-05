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Как правильно отрегулировать и использовать подмышечные костыли

Авторы:James Y. McCue, MD, University of Washington
Проверено/пересмотрено мар. 2024

Костыли являются вспомогательными устройствами, используемыми пациентами при ходьбе, когда они не в состоянии полностью или частично опираться на поврежденную ногу.

Показания

  • Травмы нижних конечностей, при которых нет возможности или не следует опираться на пораженную конечность

Противопоказания*

Абсолютные противопоказания

  • Повреждение верхних конечностей, препятствующее использованию костылей

  • Атаксия

  • Нарушение равновесия

  • Общая слабость или немощность

Относительные противопоказания

  • Аномалия или слабость неповрежденной ноги

* Для безопасного использования костылей требуются умеренные сила, равновесие и координация, а также полное использование обеих рук. Подъем и спуск по лестнице является еще более сложной задачей, необходим тщательный отбор пациентов, которым будет разрешено это делать. Пациенты также должны быть в состоянии понять инструкции и продемонстрировать безопасное использование костылей после инструктажа. Среди пациентов пожилого возраста отсутствие одного или нескольких из этих требований затрудняет ходьбу на костылях.

Осложнения

  • Плохо подобранные или неправильно используемые костыли (опора или перенос веса тела на костыли приходится на подмышечные впадины) могут вызвать нейропраксию лучевого нерва.

Оборудование

  • Костыли

Существует 2 основных типа костылей: подмышечные костыли и подлокотные костыли (также называемые локтевыми, или костылями Лофстранда). Они доступны в различных размерах, каждый размер также регулируется по длине. Чаще используются подмышечные костыли. Для подмышечных костылей расстояние для захвата руки сверху регулируется отдельно от общей длины костыля. В подлокотных костылях требуется, чтобы большая часть веса приходилась на руки, они не позволяют пациентам переносить вес тела на подмышечные впадины, что устраняет риск развития нейрапраксии лучевого нерва; у пациентов, процесс заживления у которых требует длительного использования костылей, подлокотные костыли обычно используются позже.

Сопутствующая анатомия

  • Поверхностное расположение лучевого нерва в подмышечной впадине предрасполагает к появлению нейропраксии вследствие компрессии.

Положение пациента при проведении процедуры

  • Во время подбора костылей пациент должен находиться в вертикальной позиции.

Пошаговое описание подгонки подмышечных костылей

  • Отрегулируйте длину одного костыля так, чтобы подмышечная опора находилась на 2,5–5 см (1–2 дюйма) ниже подмышечной впадины.

  • Отрегулируйте положение рукоятки этого костыля так, чтобы локоть был слегка согнут (примерно на 15–30°).

  • Отрегулируйте второй костыль так, чтобы его длина и положение захвата совпадали с установленными для первого костыля.

  • Убедитесь, что регулировочные штифты или винты надежно закреплены.

Подгонка подмышечных костылей

Пациенты должны быть обуты в обычную обувь, стоять прямо и смотреть прямо перед собой с расслабленными плечами. Для правильной подгонки конец костыля следует поставить на расстоянии около 5 см от боковой стороны ботинка и около 15 см впереди мыска ноги, а верхняя часть костыля должна быть отрегулировать так, чтобы верхняя часть костыля была примерно на 2-3 пальца (примерно 5 см) ниже подмышечной впадины. Рукоятка должна быть отрегулирована таким образом, чтобы изгиб локтя составлял 20-30°.

Пошаговое описание ходьбы с костылями без весовой нагрузки

  • Пациент стоит на здоровой ноге, опираясь на костыли.

  • Поврежденную ногу необходимо удерживать над землей.

  • Вес переносится на руки, а не на подмышки; подмышечная впадина фактически прижата к стенке грудной клетки чуть ниже подмышки.

  • Прежде чем сделать шаг, пациент выносит кончики костылей примерно на один шаг вперед, перенося вес тела при этом на неповрежденную ногу.

  • Чтобы сделать шаг, пациент переносит вес на ручку костыля, переносит неповрежденную ногу и опускает ее примерно на один шаг впереди кончиков костыля.

  • Чтобы сделать дополнительные шаги, это действие повторяют.

Пошаговое описание седания на и вставания со стула

  • Пациент подходит к стулу и поворачивается так, чтобы стул находился сразу позади него.

  • Пациент держит оба костыля в руке здоровой стороны и использует их сидя, как опору.

  • Когда пациент садится, костыли должны быть размещены рядом, чтобы он мог достать их, когда будет готов встать.

  • Чтобы подняться со стула, пациент поднимает оба костыля в руке на неповрежденной стороне и садится на передний край стула.

  • Затем пациент встает на здоровую ногу при помощи костылей в здоровой руке.

  • Стоя на неповрежденной ноге, пациент переводит один костыль на травмированную сторону, прежде чем начинать идти.

Пошаговое описание подъема по лестнице на костылях

  • Костыли на лестнице без посторонней помощи должны использовать только сильные и ловкие пациенты, способные хорошо поддерживать баланс. В идеале, должны быть крепкие перила.

  • Пациент становится вплотную к нижней ступеньке.

  • Оба костыля пациент помещает под руку, противоположную перилам.

  • Пациент удерживает себя, держа оба костыля в одной руке и держась за перила второй рукой.

  • Пациент опирается на костыли и держится за перила для опоры, одновременно делая шаг здоровой ногой.

  • После того как пациент ступил на ступеньку, костыли поднимают и помещают на ту же ступеньку, которую сейчас занимает пациент.

  • Чтобы подготовиться к следующему шагу, пациент должен переместить поддерживающую руку выше по поручню.

  • Чтобы сделать дополнительные шаги вверх по лестнице, это действие повторяют.

  • Если перила не доступны, пациенты могут подниматься по лестнице, используя обычную ходьбу на костылях, но только если они обладают отличными силой, ловкостью и равновесием.

  • Пациенты, которые не в состоянии подняться по лестнице с помощью костылей, могут подниматься по лестнице в положении полусидя, сразу выпрямляясь на следующей ступеньке.

Пошаговое описание спускания по лестнице на костылях

  • Костыли на лестнице без посторонней помощи должны использовать только сильные и ловкие пациенты. В идеале, должны быть крепкие перила.

  • Пациент становится вплотную к верхней ступеньке.

  • Оба костыля пациент помещает под руку, противоположную перилам.

  • Пациент удерживает себя, держа оба костыля в одной руке и сжимая перила другой рукой.

  • Пациент опирается на костыли и для поддержки крепко сжимает перила, затем перемещает костыли на ступеньку ниже.

  • Пациент спускается вниз на ступеньку с костылями, используя здоровую ногу.

  • При подготовке к следующему шагу, пациент перемещает опорную руку ниже по перилам.

  • Чтобы сделать дополнительные шаги вниз по лестнице, это действие повторяют.

  • Если перила не доступны, пациенты могут подниматься по лестнице, используя обычную ходьбу на костылях, но только если они обладают отличными силой, ловкостью и равновесием.

  • Пациенты, которые не в состоянии спускаться по лестнице с помощью костылей, могут спускаться по лестнице в положении полусидя, затем, выпрямляясь, одновременно опускаться на нижнюю ступеньку.

Предостережения и распространенные ошибки

  • Следите за тем, чтобы ручки костылей не находились слишком низко, так, что руки пациента при этом почти полностью вытянуты.

  • Поскольку пациенты инстинктивно переносят вес тела на подмышечные впадины, а не на ручные захваты, предостерегайте их от этого.

  • Если костыли имеют отдельно упакованные нескользящие наконечники, наденьте их на основание костылей.

Советы и рекомендации

  • Чтобы прислонить костыли к стене или предмету мебели, разместите их подмышечными валиками вниз, чтобы они не могли упасть.

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