Как правильно отрегулировать и использовать подмышечные костыли

Костыли являются вспомогательными устройствами, используемыми пациентами при ходьбе, когда они не в состоянии полностью или частично опираться на поврежденную ногу.
Показания
Травмы нижних конечностей, при которых нет возможности или не следует опираться на пораженную конечность
Противопоказания*
Абсолютные противопоказания
Повреждение верхних конечностей, препятствующее использованию костылей
Атаксия
Нарушение равновесия
Общая слабость или немощность
Относительные противопоказания
Аномалия или слабость неповрежденной ноги
* Для безопасного использования костылей требуются умеренные сила, равновесие и координация, а также полное использование обеих рук. Подъем и спуск по лестнице является еще более сложной задачей, необходим тщательный отбор пациентов, которым будет разрешено это делать. Пациенты также должны быть в состоянии понять инструкции и продемонстрировать безопасное использование костылей после инструктажа. Среди пациентов пожилого возраста отсутствие одного или нескольких из этих требований затрудняет ходьбу на костылях.
Осложнения
Плохо подобранные или неправильно используемые костыли (опора или перенос веса тела на костыли приходится на подмышечные впадины) могут вызвать нейропраксию лучевого нерва.
Оборудование
Костыли
Существует 2 основных типа костылей: подмышечные костыли и подлокотные костыли (также называемые локтевыми, или костылями Лофстранда). Они доступны в различных размерах, каждый размер также регулируется по длине. Чаще используются подмышечные костыли. Для подмышечных костылей расстояние для захвата руки сверху регулируется отдельно от общей длины костыля. В подлокотных костылях требуется, чтобы большая часть веса приходилась на руки, они не позволяют пациентам переносить вес тела на подмышечные впадины, что устраняет риск развития нейрапраксии лучевого нерва; у пациентов, процесс заживления у которых требует длительного использования костылей, подлокотные костыли обычно используются позже.
Сопутствующая анатомия
Поверхностное расположение лучевого нерва в подмышечной впадине предрасполагает к появлению нейропраксии вследствие компрессии.
Положение пациента при проведении процедуры
Во время подбора костылей пациент должен находиться в вертикальной позиции.
Пошаговое описание подгонки подмышечных костылей
Отрегулируйте длину одного костыля так, чтобы подмышечная опора находилась на 2,5–5 см (1–2 дюйма) ниже подмышечной впадины.
Отрегулируйте положение рукоятки этого костыля так, чтобы локоть был слегка согнут (примерно на 15–30°).
Отрегулируйте второй костыль так, чтобы его длина и положение захвата совпадали с установленными для первого костыля.
Убедитесь, что регулировочные штифты или винты надежно закреплены.
Подгонка подмышечных костылей
Пациенты должны быть обуты в обычную обувь, стоять прямо и смотреть прямо перед собой с расслабленными плечами. Для правильной подгонки конец костыля следует поставить на расстоянии около 5 см от боковой стороны ботинка и около 15 см впереди мыска ноги, а верхняя часть костыля должна быть отрегулировать так, чтобы верхняя часть костыля была примерно на 2-3 пальца (примерно 5 см) ниже подмышечной впадины. Рукоятка должна быть отрегулирована таким образом, чтобы изгиб локтя составлял 20-30°.
Пошаговое описание ходьбы с костылями без весовой нагрузки
Пациент стоит на здоровой ноге, опираясь на костыли.
Поврежденную ногу необходимо удерживать над землей.
Вес переносится на руки, а не на подмышки; подмышечная впадина фактически прижата к стенке грудной клетки чуть ниже подмышки.
Прежде чем сделать шаг, пациент выносит кончики костылей примерно на один шаг вперед, перенося вес тела при этом на неповрежденную ногу.
Чтобы сделать шаг, пациент переносит вес на ручку костыля, переносит неповрежденную ногу и опускает ее примерно на один шаг впереди кончиков костыля.
Чтобы сделать дополнительные шаги, это действие повторяют.
Пошаговое описание седания на и вставания со стула
Пациент подходит к стулу и поворачивается так, чтобы стул находился сразу позади него.
Пациент держит оба костыля в руке здоровой стороны и использует их сидя, как опору.
Когда пациент садится, костыли должны быть размещены рядом, чтобы он мог достать их, когда будет готов встать.
Чтобы подняться со стула, пациент поднимает оба костыля в руке на неповрежденной стороне и садится на передний край стула.
Затем пациент встает на здоровую ногу при помощи костылей в здоровой руке.
Стоя на неповрежденной ноге, пациент переводит один костыль на травмированную сторону, прежде чем начинать идти.
Пошаговое описание подъема по лестнице на костылях
Костыли на лестнице без посторонней помощи должны использовать только сильные и ловкие пациенты, способные хорошо поддерживать баланс. В идеале, должны быть крепкие перила.
Пациент становится вплотную к нижней ступеньке.
Оба костыля пациент помещает под руку, противоположную перилам.
Пациент удерживает себя, держа оба костыля в одной руке и держась за перила второй рукой.
Пациент опирается на костыли и держится за перила для опоры, одновременно делая шаг здоровой ногой.
После того как пациент ступил на ступеньку, костыли поднимают и помещают на ту же ступеньку, которую сейчас занимает пациент.
Чтобы подготовиться к следующему шагу, пациент должен переместить поддерживающую руку выше по поручню.
Чтобы сделать дополнительные шаги вверх по лестнице, это действие повторяют.
Если перила не доступны, пациенты могут подниматься по лестнице, используя обычную ходьбу на костылях, но только если они обладают отличными силой, ловкостью и равновесием.
Пациенты, которые не в состоянии подняться по лестнице с помощью костылей, могут подниматься по лестнице в положении полусидя, сразу выпрямляясь на следующей ступеньке.
Пошаговое описание спускания по лестнице на костылях
Костыли на лестнице без посторонней помощи должны использовать только сильные и ловкие пациенты. В идеале, должны быть крепкие перила.
Пациент становится вплотную к верхней ступеньке.
Оба костыля пациент помещает под руку, противоположную перилам.
Пациент удерживает себя, держа оба костыля в одной руке и сжимая перила другой рукой.
Пациент опирается на костыли и для поддержки крепко сжимает перила, затем перемещает костыли на ступеньку ниже.
Пациент спускается вниз на ступеньку с костылями, используя здоровую ногу.
При подготовке к следующему шагу, пациент перемещает опорную руку ниже по перилам.
Чтобы сделать дополнительные шаги вниз по лестнице, это действие повторяют.
Если перила не доступны, пациенты могут подниматься по лестнице, используя обычную ходьбу на костылях, но только если они обладают отличными силой, ловкостью и равновесием.
Пациенты, которые не в состоянии спускаться по лестнице с помощью костылей, могут спускаться по лестнице в положении полусидя, затем, выпрямляясь, одновременно опускаться на нижнюю ступеньку.
Предостережения и распространенные ошибки
Следите за тем, чтобы ручки костылей не находились слишком низко, так, что руки пациента при этом почти полностью вытянуты.
Поскольку пациенты инстинктивно переносят вес тела на подмышечные впадины, а не на ручные захваты, предостерегайте их от этого.
Если костыли имеют отдельно упакованные нескользящие наконечники, наденьте их на основание костылей.
Советы и рекомендации
Чтобы прислонить костыли к стене или предмету мебели, разместите их подмышечными валиками вниз, чтобы они не могли упасть.