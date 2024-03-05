Как правильно отрегулировать и использовать подмышечные костыли

Костыли на лестнице без посторонней помощи должны использовать только сильные и ловкие пациенты, способные хорошо поддерживать баланс. В идеале, должны быть крепкие перила.

Пациент становится вплотную к нижней ступеньке.

Оба костыля пациент помещает под руку, противоположную перилам.

Пациент удерживает себя, держа оба костыля в одной руке и держась за перила второй рукой.

Пациент опирается на костыли и держится за перила для опоры, одновременно делая шаг здоровой ногой.

После того как пациент ступил на ступеньку, костыли поднимают и помещают на ту же ступеньку, которую сейчас занимает пациент.

Чтобы подготовиться к следующему шагу, пациент должен переместить поддерживающую руку выше по поручню.

Чтобы сделать дополнительные шаги вверх по лестнице, это действие повторяют.

Если перила не доступны, пациенты могут подниматься по лестнице, используя обычную ходьбу на костылях, но только если они обладают отличными силой, ловкостью и равновесием.