Как накладывать гипс

Гипсовая повязка – это жесткая круговая многослойная композитная повязка, предназначенная для иммобилизации части тела, как правило, конечности.
Гипсовые повязки, как правило, состоят из мягкого тканевого рукава на коже, поверх которого помещается слой мягкой подкладки, за которым следует несколько тонких слоев из гибких полос гипсового или стекловолоконного бинта, которые быстро затвердевают в результате химической реакции. Подобный материал используется для создания шин, которые отличаются главным образом тем, что гипс или стекловолокно не размещаются по окружности вокруг части тела.
Показания
Другие травмы (например, нестабильные растяжения связок) или вывихи), при которых необходима иммобилизация
Противопоказания
Острые переломы или вывихи с риском продолжительного отека, при котором может развиться ишемия, вызванная компартмент-синдром после наложения чрезмерно тугой гипсовой повязки
Осложнения
Термическая травма (вызванная экзотермической реакцией затвердевания гипса или стекловолокна)
Пролежни, нейропраксия и/или ишемические поражения (вызванные чрезмерным давлением)
Компартмент-синдром (иногда вызванный, отчасти, чрезмерно тугой круговой повязкой)
Оборудование
Трикотаж (стокинет)
Перевязочный материал в рулонах
Гипсовый или стекловолоконный иммобилизирующий материал*
Острые ножницы
Теплая вода и ведро или другой контейнер
Нестерильные перчатки
* Оба материала одинаково эффективны. Выбор зависит от доступности и предпочтений пользователя. Длина и ширина материалов зависят от иммобилизируемой части тела.
Положение пациента при проведении процедуры
Пациент должен быть в такой позе, чтобы оператор имел соответствующий доступ к пострадавшей конечности.
Конечность необходимо расположить в уместном для конкретного вида травмы анатомическом положении.
Пошаговое описание методики
Выберите трикотажный чулок соответствующей ширины; он должен быть облегающим, но не настолько плотным, чтобы нарушать кровообращение.
Наденьте трикотажный чулок так, чтобы закрыть область (например, приблизительно на 5–10 см) проксимальнее и дистальнее предполагаемой длины гипсовой шины.
Наложите несколько слоев повязки (как правило, 4).
Оберните бинт циркулярно, в направлении от дистального конца к проксимальному, покрывая область, на которую будет накладываться гипсовая повязка. Перекройте нижележащий слой на половину ширины бинта.
Накладывайте повязку на кожу плотно, без зазоров, но не настолько плотно, чтобы нарушить кровообращение.
Покройте повязкой немного больший (примерно на 3–5 см) участок конечности, чем будет предполагаемая длина гипса или стекловолокна.
При необходимости разгладьте подкладку, чтобы избежать выступов и уплотнений. Для разглаживания набухания оторвите часть прокладки в области складок.
Наложите отдельные (но не вокруг конечности) полосы бинта над костными выступами и вокруг них.
Погрузите гипсовый материал в теплую воду.
Аккуратно удалите излишки воды из гипсового материала. Не отжимайте гипсовую массу.
Наносят гипс по окружности от дистального к проксимальному концу, перекрывая нижележащий слой на половину ширины гипсового бинта.
Используйте 8–10 слоев гипса (как правило) или 2–4 слоя фибергласа, чтобы обеспечить достаточную прочность гипсовой повязки.
Разгладьте материал для шинирования, чтобы заполнить промежутки в гипсе, соединить слои и придать ему контуры конечности. Для предотвращения формирования неровностей, которые предрасполагают пациентов к образованию пролежней, используйте ладони, а не кончики пальцев.
Разверните трикотажную подкладку, прежде чем добавить последний слой литейного материала. Отверните дополнительные слои трикотажа и ватной подкладки у внешних краев гипсовой повязки, чтобы покрыть необработанные края шинирующего материала и сгладить их; закрепите трикотаж под гипсом.
Удерживайте часть тела в желаемом положении до тех пор, пока гипсовый материал не затвердеет достаточно, обычно в течение 10–15 минут.
Необходимо проверить состояние сосудистых дистальных отделов (например, наполнение капилляров и чувствительность дистальных отделов) и двигательную функцию.
Курс реабилитации
Определите рекомендуемое функциональное состояние (например, должен ли пациент опираться на пораженную конечность).
Назначьте или рекомендуйте последующее врачебное наблюдение.
Предоставьте устные и письменные инструкции.
Проинструктируйте пациента по возможности держать конечность с гипсовой повязкой на ней поднятой выше уровня сердца в течение первых 48-72 часов.
Посоветуйте пациенту содержать гипс чистым и сухим.
Проинструктируйте пациента, чтобы он не вставлял какие-либо предметы между кожей и гипсовой повязкой и не разрезал гипсовую повязку.
Попросите пациента следить за осложнениями, такими как усиление боли, парестезии/онемение и/или изменение цвета дистальнее гипсовой повязки.
Проинструктируйте пациента о необходимости обратиться за дальнейшей помощью, если боль не удается купировать пероральными препаратами в домашних условиях или если у пациента развиваются парестезии/онемение и/или изменение цвета кожи дистальнее гипсовой повязки.
Предостережения и распространенные ошибки
Применение гипсовой повязки на отекшей конечности может привести к развитию компартмент-синдрома; шину можно будет использовать только через несколько дней после того, как отек спадет.
Если онемение, покалывание или чувство скованности развиваются после выписки, пациента следует проинструктировать немедленно обратиться за медицинской помощью.
Поскольку отек разрешается в течение недели или двух после наложения гипсовой повязки, репонированные переломы рискуют сместиться; следует обеспечить тщательное последующее наблюдение.
Слишком тугое наложение марлевой повязки может привести к развитию компартмент-синдрома.
Недостаточное разглаживание гипса будет препятствовать правильному склеиванию слоев, создавая слабую гипсовую повязку.
Неправильное положение сустава во время иммобилизации может вызвать контрактуры.
Советы и рекомендации
Использование более холодной воды увеличивает время, необходимое для затвердевания шинирующего материала, что дает медицинскому работнику больше времени для формирования гипсовой повязки.
Рассмотрите возможность добавления дополнительной прокладки поверх костных выступов, чтобы минимизировать риск пролежней.