Как накладывать гипс

Выберите трикотажный чулок соответствующей ширины; он должен быть облегающим, но не настолько плотным, чтобы нарушать кровообращение.

Наденьте трикотажный чулок так, чтобы закрыть область (например, приблизительно на 5–10 см) проксимальнее и дистальнее предполагаемой длины гипсовой шины.

Наложите несколько слоев повязки (как правило, 4).

Оберните бинт циркулярно, в направлении от дистального конца к проксимальному, покрывая область, на которую будет накладываться гипсовая повязка. Перекройте нижележащий слой на половину ширины бинта.

Накладывайте повязку на кожу плотно, без зазоров, но не настолько плотно, чтобы нарушить кровообращение.

Покройте повязкой немного больший (примерно на 3–5 см) участок конечности, чем будет предполагаемая длина гипса или стекловолокна.

При необходимости разгладьте подкладку, чтобы избежать выступов и уплотнений. Для разглаживания набухания оторвите часть прокладки в области складок.

Наложите отдельные (но не вокруг конечности) полосы бинта над костными выступами и вокруг них.

Погрузите гипсовый материал в теплую воду.

Аккуратно удалите излишки воды из гипсового материала. Не отжимайте гипсовую массу.

Наносят гипс по окружности от дистального к проксимальному концу, перекрывая нижележащий слой на половину ширины гипсового бинта.

Используйте 8–10 слоев гипса (как правило) или 2–4 слоя фибергласа, чтобы обеспечить достаточную прочность гипсовой повязки.

Разгладьте материал для шинирования, чтобы заполнить промежутки в гипсе, соединить слои и придать ему контуры конечности. Для предотвращения формирования неровностей, которые предрасполагают пациентов к образованию пролежней, используйте ладони, а не кончики пальцев.

Разверните трикотажную подкладку, прежде чем добавить последний слой литейного материала. Отверните дополнительные слои трикотажа и ватной подкладки у внешних краев гипсовой повязки, чтобы покрыть необработанные края шинирующего материала и сгладить их; закрепите трикотаж под гипсом.

Удерживайте часть тела в желаемом положении до тех пор, пока гипсовый материал не затвердеет достаточно, обычно в течение 10–15 минут.