Подвывихи головки лучевой кости

Вправление

Вправление можно провести путем

Супинации-сгибания

Гиперпронации

При обоих методах не требуется седации или анальгезии; ребенок испытывает боль только в течение нескольких секунд. Гиперпронация имеет более высокий процент успешных случаев с первой попытки (1). (См. также Вправление подвывиха головки лучевой кости).

Как вправить подвывих головки ... Видео

При супинации-сгибании локтевой сустав полностью разогнут и супинирован, а затем согнут. При возвращении головки лучевой кости в нормальное положение часто чувствуется тонкий хлопок или щелчок.

При избыточной пронации врач поддерживает руку ребенка в локте и с умеренной силой надавливает пальцем на головку лучевой кости. Затем врач захватывает дистальный отдел предплечья с другой стороны, и избыточно пронирует предплечье. При вправлении головки лучевой кости может ощущаться хлопок.

Дети обычно начинают движения в локтевом суставе через 10-20 минут после вправления. Если они не хотят двигать рукой, необходимо провести рентгенографию локтевого сустава. Если движения свободные, рентгенография и иммобилизация не нужны.

Если боль и нарушение движений сохраняются 24 часа или дольше, следует подумать о неполном вправлении или наличии перелома. У 20-40% детей подвывих головки лучевой кости рецидивирует.