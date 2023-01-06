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Подвывихи головки лучевой кости

(Локоть ребенка, которого ведут за руку)

Авторы:Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
Проверено/пересмотрено янв. 2023

Подвывих головки лучевой кости, часто встречающийся у детей младшего возраста, когда их ведут за руку, и ребенок спотыкается; клинически, как правило, проявляется невозможностью движений в локтевом суставе (псевдопаралич).

У взрослых головка лучевой кости шире ее шейки, поэтому головка не может проникнуть через связки, плотно окружающие шейку. У детей ясельного возраста (около 2–3 лет) головка лучевой кости не шире ее шейки и может легко проникнуть через эти связки (подвывих головки лучевой кости).

Подвывих возникает, если ребенка, рука которого находится в вытянутом положении, тянут чаще вверх, иногда вперед за нижнюю часть предплечья или кисть.

(См. Обзор вывихов (Overview of Dislocations)).

Здравый смысл и предостережения

  • Подвывих головки лучевой кости у детей раннего возраста нужно заподозрить, если ребенок не дает сгибать ему руку в локте.

Симптомы и признаки подвывихов головки лучевой кости

Симптомы подвывиха радиальной головки могут включать боль и чувствительность при пальпации. Большинство пациентов не могут описать симптомы, и просто не хотят двигать травмированной рукой. Головка лучевой кости может быть лишь слегка болезненна.

Диагностика подвывихов головки лучевой кости

  • Обычно по данным анамнеза

Некоторые эксперты считают, что при четких данных анамнеза о тракционной травме выполнять их не следует, если нет подозрений на альтернативную патологию (1).

Вправление можно проводить с диагностическими и лечебными целями.

Справочные материалы по диагностике

  1. 1. Eismann EA, Cosco ED, Wall EJ: Absence of radiographic abnormalities in nursemaid's elbows. J Pediatr Orthop 34 (4):426–431, 2014. doi: 10.1097/BPO.0000000000000126

Лечение подвывихов головки лучевой кости

  • Вправление

Вправление можно провести путем

  • Супинации-сгибания

  • Гиперпронации

При обоих методах не требуется седации или анальгезии; ребенок испытывает боль только в течение нескольких секунд. Гиперпронация имеет более высокий процент успешных случаев с первой попытки (1). (См. также Вправление подвывиха головки лучевой кости).

При супинации-сгибании локтевой сустав полностью разогнут и супинирован, а затем согнут. При возвращении головки лучевой кости в нормальное положение часто чувствуется тонкий хлопок или щелчок.

При избыточной пронации врач поддерживает руку ребенка в локте и с умеренной силой надавливает пальцем на головку лучевой кости. Затем врач захватывает дистальный отдел предплечья с другой стороны, и избыточно пронирует предплечье. При вправлении головки лучевой кости может ощущаться хлопок.

Дети обычно начинают движения в локтевом суставе через 10-20 минут после вправления. Если они не хотят двигать рукой, необходимо провести рентгенографию локтевого сустава. Если движения свободные, рентгенография и иммобилизация не нужны.

Если боль и нарушение движений сохраняются 24 часа или дольше, следует подумать о неполном вправлении или наличии перелома. У 20-40% детей подвывих головки лучевой кости рецидивирует.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Bek D, Yildiz C, Köse O, et al: Pronation versus supination maneuvers for the reduction of 'pulled elbow': A randomized clinical trial. Eur J Emerg Med 16 (3):135–138, 2009. doi: 10.1097/MEJ.0b013e32831d796a

Основные положения

  • Подвывих головки лучевой кости, часто встречающийся у маленьких детей, может произойти в тот момент, когда взрослый тянет ребенка вперед против его желания или ловит малыша за запястье во время падения. Многие взрослые часто об этом забывают.

  • Большинство пациентов не могут описать симптомы; единственным указанием на травму может быть нежелание двигать травмированной рукой.

  • Диагностика основана на данных анамнеза, если не предполагается иной диагноз.

  • Лечение производят путем репозиции сустава (вращательное сгибание или гиперпронация); при возвращении головки лучевой кости в нормальное положение часто чувствуется слабый хлопок или щелчок.

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