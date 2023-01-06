Подвывихи головки лучевой кости

Подвывих головки лучевой кости, часто встречающийся у детей младшего возраста, когда их ведут за руку, и ребенок спотыкается; клинически, как правило, проявляется невозможностью движений в локтевом суставе (псевдопаралич).
У взрослых головка лучевой кости шире ее шейки, поэтому головка не может проникнуть через связки, плотно окружающие шейку. У детей ясельного возраста (около 2–3 лет) головка лучевой кости не шире ее шейки и может легко проникнуть через эти связки (подвывих головки лучевой кости).
Подвывих возникает, если ребенка, рука которого находится в вытянутом положении, тянут чаще вверх, иногда вперед за нижнюю часть предплечья или кисть.
(См. Обзор вывихов (Overview of Dislocations)).
Здравый смысл и предостережения
Симптомы и признаки подвывихов головки лучевой кости
Симптомы подвывиха радиальной головки могут включать боль и чувствительность при пальпации. Большинство пациентов не могут описать симптомы, и просто не хотят двигать травмированной рукой. Головка лучевой кости может быть лишь слегка болезненна.
Диагностика подвывихов головки лучевой кости
Обычно по данным анамнеза
Некоторые эксперты считают, что при четких данных анамнеза о тракционной травме выполнять их не следует, если нет подозрений на альтернативную патологию (1).
Вправление можно проводить с диагностическими и лечебными целями.
Справочные материалы по диагностике
1. Eismann EA, Cosco ED, Wall EJ: Absence of radiographic abnormalities in nursemaid's elbows. J Pediatr Orthop 34 (4):426–431, 2014. doi: 10.1097/BPO.0000000000000126
Лечение подвывихов головки лучевой кости
Вправление
Вправление можно провести путем
Супинации-сгибания
Гиперпронации
При обоих методах не требуется седации или анальгезии; ребенок испытывает боль только в течение нескольких секунд. Гиперпронация имеет более высокий процент успешных случаев с первой попытки (1). (См. также Вправление подвывиха головки лучевой кости).
При супинации-сгибании локтевой сустав полностью разогнут и супинирован, а затем согнут. При возвращении головки лучевой кости в нормальное положение часто чувствуется тонкий хлопок или щелчок.
При избыточной пронации врач поддерживает руку ребенка в локте и с умеренной силой надавливает пальцем на головку лучевой кости. Затем врач захватывает дистальный отдел предплечья с другой стороны, и избыточно пронирует предплечье. При вправлении головки лучевой кости может ощущаться хлопок.
Дети обычно начинают движения в локтевом суставе через 10-20 минут после вправления. Если они не хотят двигать рукой, необходимо провести рентгенографию локтевого сустава. Если движения свободные, рентгенография и иммобилизация не нужны.
Если боль и нарушение движений сохраняются 24 часа или дольше, следует подумать о неполном вправлении или наличии перелома. У 20-40% детей подвывих головки лучевой кости рецидивирует.
Справочные материалы по лечению
1. Bek D, Yildiz C, Köse O, et al: Pronation versus supination maneuvers for the reduction of 'pulled elbow': A randomized clinical trial. Eur J Emerg Med 16 (3):135–138, 2009. doi: 10.1097/MEJ.0b013e32831d796a
Основные положения
Подвывих головки лучевой кости, часто встречающийся у маленьких детей, может произойти в тот момент, когда взрослый тянет ребенка вперед против его желания или ловит малыша за запястье во время падения. Многие взрослые часто об этом забывают.
Большинство пациентов не могут описать симптомы; единственным указанием на травму может быть нежелание двигать травмированной рукой.
Диагностика основана на данных анамнеза, если не предполагается иной диагноз.
Лечение производят путем репозиции сустава (вращательное сгибание или гиперпронация); при возвращении головки лучевой кости в нормальное положение часто чувствуется слабый хлопок или щелчок.