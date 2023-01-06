Перилунарный вывих костей кисти - это нарушение нормального анатомического расположения полулунной и головчатой костей. Вывих полулунной кости - это отделение полулунной кости от головчатой и лучевой костей.

Перилунарный вывих кисти и вывих полулунной кости образуются при приложении большой силы к переразогнутому запястью. Обычно такие травмы вызывают падение с упором на кисти рук или автомобильная авария. Перилунарный вывих кисти встречается чаще, чем вывих полулунной кости.

Эти вывихи проявляются болью, отеком, деформацией запястья и проксимальной стороны ладони.

Если перилунарный вывих кисти и вывих полулунной кости быстро не диагностировать и не начать лечить, могут развиваться осложнения. Они включают:

Повреждение срединного нерва

Аваскулярный некроз ладьевидной или полулунной кости и повреждение сустава (ладьевидно-полулунный прогрессирующий коллапс).

(См. Обзор вывихов (Overview of Dislocations)).

Диагностика перилунарного вывиха кисти и вывиха полулунной кости Рентгенография Обзорная рентгенография (в передне-задней, боковой и косой проекциях). Чтобы не пропустить диагноз, врач должен оценить соотношение между лучевой, полулунной и головчатой костями на боковой рентгенограмме. Изображения полулунной и лунной костей Запястье без патологических изменений: боковое изображение Этот вид сбоку здорового запястья демонстрирует нормальную границу между лучевой и полулунной костями (красная линия) и полулунной костью и головчатой костью (желтая линия). ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Danielle Campagne, MD. Перилунарный вывих кисти На боковой части снимка рентгенограммы при перилунарном вывихе кисти головчатая кость не формирует сустав с полулунной костью. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Danielle Campagne, MD. Вывих полулунной кости Вывих полулунной кости приводит к тому, что конфигурация этой кости приобретает вид «опрокинутой чайной чашки». Image courtesy of Danielle Campagne, MD. Запястье без патологических изменений: боковое изображение Этот вид сбоку здорового запястья демонстрирует нормальную границу между лучевой и полулунной костями (красная линия) и полулунной костью и головчатой костью (желтая линия). ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Danielle Campagne, MD. Перилунарный вывих кисти На боковой части снимка рентгенограммы при перилунарном вывихе кисти головчатая кость не формирует сустав с полулунной костью. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Danielle Campagne, MD. Вывих полулунной кости Вывих полулунной кости приводит к тому, что конфигурация этой кости приобретает вид «опрокинутой чайной чашки». Image courtesy of Danielle Campagne, MD. При перилунарном вывихе кисти на боковой рентгенограмме запястья головчатая кость по вертикальной оси не соответствует полулунной и лучевой костям. Полулунная и лучевая кости остаются выровнены. При вывихе полулунной кости эта кость повернута и не соответствует другим; на рентгенограмме ее конфигурация приобретает вид «опрокинутой чайной чашки».

Лечение перилунарного вывиха кисти и вывиха полулунной кости Закрытое вправление и шинирование

Обычно проводят хирургическую репарацию Лечение и перилунарного вывиха кисти, и вывиха полулунной кости проводят путем закрытого вправления и шинирования в отделении неотложной помощи. Запястье и локтевой сустав следует иммобилизировать в нейтральном положении (например, U-образной шиной). Пациента следует немедленно направить к хирургу-ортопеду; большинство случаев вывиха следует лечить хирургически, поскольку после хирургического вмешательства функция сустава сохраняется лучше.