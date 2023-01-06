Большинство вывихов пальцев происходят в области проксимальных межфаланговых суставов (PIP); как правило, их вызывает гиперэкстензия, поэтому они происходят в тыльную сторону.

Вывих пальцев может происходить в тыльную сторону, вбок, в сторону ладони. При этом возможны различные комбинации разрыва поддерживающих связок. В большинстве случаев образуется явная деформация, появляются боль и отек.

Проводят рентгенографию в передне-задней, боковой и косой проекциях. Следует выполнить рентгенографию поврежденного пальца, отделенного от других, в боковой проекции.

В большинстве случаев проводят закрытое вправление под проводниковой анестезией пальцевого нерва. Для всех вывихов PIP после вправления вывиха проводят стресс-тестирование для оценки стабильности боковых связок.

(См. Обзор вывихов (Overview of Dislocations)).

Вывихи в тыльную сторону Вывихи в тыльную сторону происходят в результате переразгибания пальца. Иногда они сопровождаются смещением ладонных структур внутрь сустава (повреждение ладонной пластины). При повреждениях ладонной пластины на рентгенограмме иногда выявляют небольшой фрагмент кости, отделенный от средней фаланги. Вывих в тыльную сторону репонируют, вытягивая сустав в осевом направлении и прикладывая силу с ладонной стороны. При подозрении на повреждение ладонной пластины, или если закрытое вправление провести трудно (что позволяет предполагать травму ладонной пластины), может потребоваться открытое вправление. Вывих проксимального межфалангового сустава Изображение Image courtesy of Danielle Campagne, MD. Тыльные вывихи обычно шинируют при сгибании под углом 15° на 3 недели.

Боковые вывихи Боковые вывихи могут происходить при приложении к вытянутому в суставе пальцу отводящей или приводящей силы. При боковой нагрузке сустав болезнен и нестабилен. Сустав репонируют, а затем шинируют при сгибании под углом 35°.

Вывих в ладонную сторону Вывих в ладонную сторону встречается редко и образуется при приложении к повернутому суставу пальца силы с ладонной стороны. Вывих пальца в ладонную сторону Изображение SCIENCE PHOTO LIBRARY Обычно происходит разрыв центральной части сухожилия разгибателя, вызывая деформацию по типу бутоньерки. Вывих в ладонную сторону вправляют, используя осевую тягу и прикладывая силу с тыльной стороны, затем шинируют на протяжении на срок 1-2 недель. Впоследствии пациентов следует осмотреть, чтобы определить, требуется ли операция для репарации разорванной центральной части сухожилия разгибателя пальца.