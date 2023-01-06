Вывихи надколенника встречаются часто и почти всегда направлены вбок. Диагностируют их клинически; рентгенографию проводят, чтобы исключить перелом. Лечение включает вправление и иммобилизацию.

Вывих надколенника отличается от вывиха коленного сустава, который является гораздо более серьезной травмой.

Большинство пациентов - это девушки-подростки, и в анамнезе у них имеется хроническая надколенниково-бедренная нестабильность. Во многих случаях вывихи вправляются спонтанно до обращения больного за медицинской помощью.

Обычно вывих коленного сустава происходит, когда люди внезапно меняют направление или поворачивают колено, или когда на колено воздействует сила (как это может произойти при занятиях футболом, гимнастикой или бейсболом при размахивании битой).

К сопутствующим повреждениям относятся

Переломы костно-хрящевых структур коленной чашечки или бокового мыщелка бедренной кости

Осложнения могут включать

Остеоартрит

При пателлофеморальных поражениях - рецидивирующий вывих или подвывих

(См. Обзор вывихов (Overview of Dislocations)).

Диагностика вывиха надколенника Клиническая оценка

Рентгенография для исключения перелома Вывих надколенника, если не вправится спонтанно, явно виден клинически, т.е. коленная чашечка зримо и осязаемо смещена вбок, и пациент держит колено в слегка согнутом положении и не хочет выпрямлять ногу. Если вывих вправляется спонтанно, часто появляется гемартроз, и перипателлярная область, как правило, болезненна. Вывих надколенника Вывих надколенника На данной фотографии крупным планом сравнивается нормальное правое колено (слева) и опухшее левое колено пациента-мужчины после вывиха коленной чашечки (надколенника) в результате травмы. ... Прочитайте дополнительные сведения DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Вывих надколенника (рентгеновское исследование) На данной переднезадней проекции колена показан вывих надколенника, характеризующийся крайним боковым смещением надколенника наружу от его нормального положения между мыщелками бедренной кости. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Danielle Campagne, MD. Вывих надколенника На данной фотографии крупным планом сравнивается нормальное правое колено (слева) и опухшее левое колено пациента-мужчины после вывиха коленной чашечки (надколенника) в результате травмы. ... Прочитайте дополнительные сведения DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Вывих надколенника (рентгеновское исследование) На данной переднезадней проекции колена показан вывих надколенника, характеризующийся крайним боковым смещением надколенника наружу от его нормального положения между мыщелками бедренной кости. ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Danielle Campagne, MD. Для исключения перелома проводят рентгенографию коленного сустава и надколенника в передне-задней и боковой проекциях, даже если вывих при осмотре выглядит вправленным.

Лечение вывиха надколенника Вправление

Иммобилизация Немедленное лечение вывиха коленной чашечки заключается во вправлении вывиха; большинству пациентов седация или анальгезия не требуются. Вывих вправляют, согнув ногу пациента в коленном суставе. Затем врач осторожно смещает коленную чашечку медиально, одновременно разгибая колено. Когда коленная чашечка вправится, это проявится пальпирумым щелчком и исчезновением деформации. (См. также Вправление латерального вывиха надколенника). Сразу после вправления можно проверить устойчивость колена, перемещая его в направлении диапазона движений (сгибание и разгибание). Если колено стабильное, лечение состоит в ходьбе с применением костылей и эластичного бинтования. Если колено нестабильно, необходим съёмный надколенник. Применение шины-иммобилизатора... Видео При костно-хрящевой травме или рецидивирующей нестабильности может потребоваться обращение к хирургу-ортопеду для амбулаторной операции.