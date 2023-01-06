Вывихи тазобедренного сустава, как правило, сопровождаются смещением головки кости назад и возникают в результате больших силовых воздействий, направленных сзади на коленный сустав при согнутых коленном и тазобедренном суставах (например, удар о приборную панель автомобиля).
Могут возникнуть следующие осложнения:
Повреждение седалищного нерва
Отсроченный остеонекроз головки бедренной кости
К сопутствующим повреждениям относятся
Переломы надколенника
При вывихе назад нога укорачивается, отведена, повернута внутрь. Вывихи вперед встречаются редко и приводят к отведению и повороту ноги кнаружи.
(См. Обзор вывихов (Overview of Dislocations)).
Диагностика вывихов бедра
Рентгенография
Диагноз устанавливают при обзорной рентгенографии тазобедренного сустава.
DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Лечение вывихов бедра
Закрытая репозиция
Лечение вывиха бедренной кости заключается в закрытом вправлении, которое проводят как можно скорее, предпочтительно в течение ≤ 6 часов; задержка повышает риск развития остеонекроза (1).
Тазобедренный сустав можно вправить с помощью одного из следующих методов:
Метод Эллиса
Метод "капитана Моргана"
Техника "наплечной ракеты"
Когда любой из этих методов используется, пациенту требуется седация и расслабление мышц; вправление проводят в положении лежа на спине. (См. также Вправление заднего вывиха бедра).
При методе Эллиса бедро слегка согнуто под углом 90°, бедренную кость тянут вертикально; наиболее просто и безопасно метод можно применить, временно уложив пациента на жесткую доску, уложенную на пол. Для фиксации бедер пациента используются ремни или распорки (обеспечивая противодавление вертикальной тяге бедра).
При "методе Капитана Моргана" бедра пациента фиксируют простыней или ремнем, и вывихнутый тазобедренный сустав сгибают. Затем врач подводит свое колено под колено пациента и поднимает его ногу, прикладывая силу к бедренной кости вертикально. "Метод Капитана Моргана" может иметь более высокий процент успешных случаев при первом применении, чем методика Аллиса (2).
Метод "капитана Моргана"
При методе "наплечной ракетной установки" (3) врач стоит со стороны поврежденного бедра лицом к стопам пациента. Ногу в колене и вывихнутом бедре сгибают под углом 90°. Бедра пациента держит ассистент или для фиксации используется простыня (для обеспечения вытяжения таза). Врач приседает и помещает колено пациента на свое плечо, держа таким образом ногу пациента в точности, как наплечную ракетную установку. Бедро пациента приводится путем нажатия на колено и ротируется вовнутрь выворачиванием стопы; затем врач мягко вытягивает бедренную кость, поднимаясь с корточек и опуская стопу пациента, используя плечо ассистента в качестве точки опоры.
Image courtesy of Danielle Campagne, MD.
После репозиции необходимо сделать КТ обоих бедер для определения переломов вертлужной впадины и головки бедренной кости, а также наличия внутрисуставных осколков кости или суставной мыши (фрагментов кости или хряща). Около 70% пациентов с задним вывихом бедра имеют сопутствующий перелом вертлужной впадины (4). При обнаружении переломов или суставной мыши следует проконсультироваться с ортопедом о возможном хирургическом вмешательстве. Если КТ не определяет переломы или суставную мышь, пациентам разрешают уйти домой на костылях и инструктируют их о том, что травмированная нога может касаться пола (например, для поддержания баланса), но без всякой весовой нагрузки (не более касания пола большим пальцем), по крайней мере, до тех пор, пока им не будет дано разрешение на это наблюдающим их ортопедом.
Справочные материалы по лечению
1. Kellam P, Ostrum RF: Systematic review and meta-analysis of avascular necrosis and posttraumatic arthritis after traumatic hip dislocation. J Orthop Trauma 30 (1):10–16, 2016. doi: 10.1097/BOT.0000000000000419
2. Hendey GW, Avila A: The Captain Morgan technique for the reduction of the dislocated hip. Ann Emerg Med 58 (6):536–540, 2011. doi: 10.1016/j.annemergmed.2011.07.010
3. Dan M, Phillips A, Simonian M, et al: Rocket launcher: A novel reduction technique for posterior hip dislocations and review of current literature. Emerg Med Australas 27 (3):192–195, 2015. doi: 10.1111/1742-6723.12392
4. Hak DJ, Goulet JA: Severity of injuries associated with traumatic hip dislocation as a result of motor vehicle collisions. J Trauma 47(1):60–63, 1999. doi: 10.1097/00005373-199907000-00014
Вывих протеза тазобедренного сустава
После тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, он подвергается вывиху без травмы у почти 2% пациентов. Чаще вывих происходит назад.
Часто эффективно закрытое вправление, особенно при впервые возникшем вывихе, но иногда требуется оперативная ревизия тазобедренного сустава.
Основные положения
Большинство вывихов тазобедренного сустава являются задними, при которых нога укорачивается, отведена, повернута внутрь.
Диагностика с помощью стандартной рентгенограммы.
Репозиция проводится как можно скорее, предпочтительно в течение ≤6 часов, с использованием одной их нескольких методик; задержка повышает риск остеонекроза.
После вправления проводят КТ для проверки на переломы, внутрисуставное скопление некротических тканей или потерю фрагментов кости.