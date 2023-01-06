Вывихи тазобедренного сустава

Закрытая репозиция

Лечение вывиха бедренной кости заключается в закрытом вправлении, которое проводят как можно скорее, предпочтительно в течение ≤ 6 часов; задержка повышает риск развития остеонекроза (1).

Тазобедренный сустав можно вправить с помощью одного из следующих методов:

Метод Эллиса

Метод "капитана Моргана"

Техника "наплечной ракеты"

Когда любой из этих методов используется, пациенту требуется седация и расслабление мышц; вправление проводят в положении лежа на спине. (См. также Вправление заднего вывиха бедра).

При методе Эллиса бедро слегка согнуто под углом 90°, бедренную кость тянут вертикально; наиболее просто и безопасно метод можно применить, временно уложив пациента на жесткую доску, уложенную на пол. Для фиксации бедер пациента используются ремни или распорки (обеспечивая противодавление вертикальной тяге бедра).

При "методе Капитана Моргана" бедра пациента фиксируют простыней или ремнем, и вывихнутый тазобедренный сустав сгибают. Затем врач подводит свое колено под колено пациента и поднимает его ногу, прикладывая силу к бедренной кости вертикально. "Метод Капитана Моргана" может иметь более высокий процент успешных случаев при первом применении, чем методика Аллиса (2).

Метод "капитана Моргана"

При методе "наплечной ракетной установки" (3) врач стоит со стороны поврежденного бедра лицом к стопам пациента. Ногу в колене и вывихнутом бедре сгибают под углом 90°. Бедра пациента держит ассистент или для фиксации используется простыня (для обеспечения вытяжения таза). Врач приседает и помещает колено пациента на свое плечо, держа таким образом ногу пациента в точности, как наплечную ракетную установку. Бедро пациента приводится путем нажатия на колено и ротируется вовнутрь выворачиванием стопы; затем врач мягко вытягивает бедренную кость, поднимаясь с корточек и опуская стопу пациента, используя плечо ассистента в качестве точки опоры.

Техника "наплечной ракеты" Изображение Image courtesy of Danielle Campagne, MD.

После репозиции необходимо сделать КТ обоих бедер для определения переломов вертлужной впадины и головки бедренной кости, а также наличия внутрисуставных осколков кости или суставной мыши (фрагментов кости или хряща). Около 70% пациентов с задним вывихом бедра имеют сопутствующий перелом вертлужной впадины (4). При обнаружении переломов или суставной мыши следует проконсультироваться с ортопедом о возможном хирургическом вмешательстве. Если КТ не определяет переломы или суставную мышь, пациентам разрешают уйти домой на костылях и инструктируют их о том, что травмированная нога может касаться пола (например, для поддержания баланса), но без всякой весовой нагрузки (не более касания пола большим пальцем), по крайней мере, до тех пор, пока им не будет дано разрешение на это наблюдающим их ортопедом.