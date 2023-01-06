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Вывихи локтевого сустава

Авторы:Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
Проверено/пересмотрено янв. 2023

Большинство вывихов локтевого сустава происходят назад и, как правило, вызваны падением на вытянутую руку.

Задние вывихи локтевого сустава довольно распространены; это вторые по распространенности вывихи после вывихов плеча. Сопутствующие травмы могут включать в себя:

  • Переломы

  • Повреждения локтевого или срединного нерва

  • Возможное повреждение плечевой артерии

Однако определение этих анатомических взаимоотношений может быть затруднено из-за выраженного отека. Обычно рука согнута в суставе под углом в 45°, локтевой отросток выступает и расположен позади мыщелка плечевой кости. Классической картиной при вывихе локтевого сустава являются укороченное предплечье и резко выпирающий локтевой отросток.

Рентгенологическая диагностика.

(См. Обзор вывихов (Overview of Dislocations)).

Лечение вывихов локтевого сустава

  • Вытяжение с целью вправления локтевого сустава, обычно с применением процедурной седации

При вывихах локтя вправление, как правило, проводят путем длительного вытяжения без приложения большой силы, и после седации и анальгезии (См. также Вправление заднего вывиха локтя). Обычно используют следующую методику:

  • Пациент лежит на спине, врач сгибает локоть под углом около 90° и отводит предплечье.

  • Помощник стабилизирует вышерасположенное плечо, прижимая его к носилкам.

  • Врач захватывает запястье и медленно равномерно тянет предплечье в осевом направлении, не разгибая локтевой сустав и не приводя предплечье.

  • Тракцию продолжают, пока вывих не вправится.

После вправления врач проверяет стабильность локтевого сустава, полностью его сгибая и разгибая при приведенном и отведенном предплечье. Эти движения после вправления должно быть выполнять легко. После репозиции следует сделать рентгенограмму, чтобы убедиться в том, что ни один перелом не остался незамеченным.

Сустав иммобилизирован. Если сустав стабилен, иммобилизацию проводят с помощью пращевидной повязки, а упражнения на восстановление амплитуды движений начинают через 1 неделю. Если сустав нестабилен, иммобилизацию проводят с помощью шины; за пациентом наблюдает хирург-ортопед, который определяет дальнейшее ведение, в том числе, когда начинать упражнения на восстановление амплитуды.

Основные положения

  • У многих пациентов с вывихом локтевого сустава предплечье укорочено и локтевой отросток резко выпирает, из-за отёка может быть трудно определить положение костей.

  • Для диагностирования вывиха локтевого сустава необходимо сделать рентген.

  • Проводите мягкое, длительное вытяжение для сокращения сустава и после седации и анальгезии.

  • После репозиции необходимо проверить стабильность сустава, сделать рентгеновские снимки на наличие переломов и обездвижить сустав, особенно если присутствует слабость.

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