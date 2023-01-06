Вывихи локтевого сустава

Вытяжение с целью вправления локтевого сустава, обычно с применением процедурной седации

При вывихах локтя вправление, как правило, проводят путем длительного вытяжения без приложения большой силы, и после седации и анальгезии (См. также Вправление заднего вывиха локтя). Обычно используют следующую методику:

Пациент лежит на спине, врач сгибает локоть под углом около 90° и отводит предплечье.

Помощник стабилизирует вышерасположенное плечо, прижимая его к носилкам.

Врач захватывает запястье и медленно равномерно тянет предплечье в осевом направлении, не разгибая локтевой сустав и не приводя предплечье.

Тракцию продолжают, пока вывих не вправится.

После вправления врач проверяет стабильность локтевого сустава, полностью его сгибая и разгибая при приведенном и отведенном предплечье. Эти движения после вправления должно быть выполнять легко. После репозиции следует сделать рентгенограмму, чтобы убедиться в том, что ни один перелом не остался незамеченным.

Сустав иммобилизирован. Если сустав стабилен, иммобилизацию проводят с помощью пращевидной повязки, а упражнения на восстановление амплитуды движений начинают через 1 неделю. Если сустав нестабилен, иммобилизацию проводят с помощью шины; за пациентом наблюдает хирург-ортопед, который определяет дальнейшее ведение, в том числе, когда начинать упражнения на восстановление амплитуды.