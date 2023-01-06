Вывихи коленного сустава (бедренно-большеберцовые)

Рентгенография

Сосудистая и неврологическая оценка

Вывих колена (а также разрыв передней крестообразной связки [ПКС] и/или задней крестообразной связки [ЗКС]) следует заподозрить, если поврежденное колено сильно нестабильно (см. также Растяжения коленного сустава и травмы мениска). При рентгенографии в передне-задней и боковой проекциях можно диагностировать вывихи, не вправившиеся спонтанно.

Особенно важно обследование сосудистой системы и неврологическая оценка.

Повреждение подколенной артерии следует заподозрить независимо от наличия признаков ишемии. Клиническая оценка дистального пульса не может полностью исключить травму подколенной артерии, даже если пульс находится в норме в течение некоторого периода времени.

Необходимо определить лодыжечно-плечевой индекс артериального давления (ЛПИ) для проверки повреждения сосудов; об этом будут свидетельствовать значения ≤ 0,9. Если показатель ЛПИ не может быть получен, можно сравнить артериальное давление в районе голеностопного сустава ниже поврежденного колена с артериальным давлением на том же участке, но на противоположной стороне. Тем не менее общепринятым стандартным методом оценки сосудов при вывихе коленного сустава является КТ. Некоторые специалисты также рекомендуют проводить КТ ангиографию, даже если ЛПИ > 0,9 и данные объективного обследования не указывают на ишемию.

Если ABI≤ 0,9, или если какие-либо данные свидетельствуют об ишемии, следует немедленно проконсультировать пациента у сосудистого хирурга. Медработники должны скрупулезно проверять наличие сосудистых травм, поскольку продолжительная ишемия значительно влияет на результат лечения. Если восстановление сосудистого повреждения хирургическим путем не производится в течение 8 часов, возрастает риск ампутации.