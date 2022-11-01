Болезни, связанные с влиянием большой высоты

В то время как тяжелая острая гипоксемия может вызвать изменение функций центральной нервной системы в течение нескольких минут, острая горная болезнь развивается в пределах от 1 до 5 дней после подъема на заданную высоту.

Патогенез острой горной болезни (ОГБ) и высотного отека головного мозга (ВОГМ) остается неясным, несмотря на значительные исследования в этой области. Заболевания, вероятнее всего, развиваются в результате одинаковых патофизиологических процессов и представляют собой непрерывный процесс усугубления симптомов, при этом ВОГМ представляет собой крайнее проявление нарушений. ОГБ может активировать тригеминоваскулярную систему за счет различных стимулов, в то время как ВОГМ вызывает нарушение гематоэнцефалического барьера и повышенное внутричерепное давление.

Высокогорный отек легких (ВОЛ) вызывается повышением давления в легочной артерии, обусловленного гипоксией, что вызывает интерстициальный и альвеолярный отек легких, приводящий к нарушению оксигенации. Очаговая гипоксическая вазоконстрикция мелких сосудов вызывает повышение давления, повреждение стенок капилляров и капиллярную утечку в области с меньшей констрикцией. Не исключено, что имеют место и другие факторы, например, гиперактивность симпатической нервной системы.

У лиц, проживающих долгое время на большой высоте, ВОЛ (высотный отек легких) может развиться по возвращении домой, после их короткого пребывания на малой высоте. В недавних сообщениях предполагается, что у жителей высокогорных регионов, которые проживают там уже долгое время, может также развиться некардиогенный отек легких – ВОЛ постоянных жителей высокогорных регионов – даже если они не спускаются и не возвращаются обратно с более низкой высоты.