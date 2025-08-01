Гиперплазия кондилярной части нижней челюсти

Визуализирующие исследования (панорамная рентгенография, конусно-лучевая КТ или обычная КТ) для выявления увеличения мыщелка и изменений нижней челюсти.

Иногда — однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) или ОФЭКТ-КТ с технецием-99m, меченными дифосфонатами, для оценки активного роста

Диагностика начинается с физикального обследования с акцентом на прогрессирующую лицевую асимметрию, нарушение прикуса и отклонение подбородочной или зубной срединной линии.

При визуализации для оценки морфологии рентгенограммы височно-нижнечелюстного сустава могут казаться нормальными, либо же мыщелок может быть пропорционально увеличен, а шейка нижней челюсти удлинена. КТ с коническим лучом обычно выполняется, чтобы определить, является ли рост кости генерализованным, что подтверждает диагноз, или локализован в определенной части мыщелка. Если рост локализован, биопсия может быть необходима для дифференциации опухоли и гиперплазии.

Для оценки активности роста мыщелка может быть выполнена ОФЭКТ или ОФЭКТ-КТ с технецием-99m, меченным дифосфонатами (1). Альтернативно для подтверждения продолжающегося роста мыщелка может использоваться серийное клиническое и рентгенологическое наблюдение.