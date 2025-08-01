skip to main content
Гиперплазия кондилярной части нижней челюсти

Авторы:Gary D. Klasser, DMD, Louisiana State University School of Dentistry
Reviewed ByDavid F. Murchison, DDS, MMS, The University of Texas at Dallas
Проверено/пересмотрено Изменено авг. 2025
Нижнечелюстная мыщелковая гиперплазия — заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся постоянным или ускоренным ростом мыщелка, когда рост должен замедлиться или прекратиться (обычно в позднем подростковом или раннем взрослом возрасте). Рост в итоге останавливается без лечения.

(См. также Обзор темпоромандибулярных нарушений (Overview of Temporomandibular Disorders)).

Медленно прогрессирующее одностороннее увеличение головки и шейки мыщелка приводит к перекрёстному прикусу малокклюзии, асимметрии лица и смещению средней линии подбородка в сторону непоражённой стороны и, как правило, протекает бессимптомно, за исключением косметических изменений. Пациент может стать прогнатическим. Нижняя граница нижней челюсти часто становится выпуклой на стороне поражения. Хондрома и остеохондрома могут вызвать развитие подобных симптомов и признаков, но они растут более быстрыми темпами, что может привести к даже более асимметричному расширению мыщелков.

Диагностика нижнечелюстной кондилярной гиперплазии

  • Визуализирующие исследования (панорамная рентгенография, конусно-лучевая КТ или обычная КТ) для выявления увеличения мыщелка и изменений нижней челюсти.

  • Иногда — однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) или ОФЭКТ-КТ с технецием-99m, меченными дифосфонатами, для оценки активного роста

Диагностика начинается с физикального обследования с акцентом на прогрессирующую лицевую асимметрию, нарушение прикуса и отклонение подбородочной или зубной срединной линии.

При визуализации для оценки морфологии рентгенограммы височно-нижнечелюстного сустава могут казаться нормальными, либо же мыщелок может быть пропорционально увеличен, а шейка нижней челюсти удлинена. КТ с коническим лучом обычно выполняется, чтобы определить, является ли рост кости генерализованным, что подтверждает диагноз, или локализован в определенной части мыщелка. Если рост локализован, биопсия может быть необходима для дифференциации опухоли и гиперплазии.

Для оценки активности роста мыщелка может быть выполнена ОФЭКТ или ОФЭКТ-КТ с технецием-99m, меченным дифосфонатами (1). Альтернативно для подтверждения продолжающегося роста мыщелка может использоваться серийное клиническое и рентгенологическое наблюдение.

Справочные материалы по диагностике

  1. 1. Beltran J, Zaror C, Moya MP, et al. Diagnosis and Treatment in Unilateral Condylar Hyperplasia. J Clin Med. 2023;12(3):1017. Published 2023 Jan 28. doi:10.3390/jcm12031017

Лечение нижнечелюстной кондилярной гиперплазии

  • Во время активного роста, как правило, удаление мыщелка

  • После прекращения роста ортодонтия с последующим хирургическим репозиционированием нижней челюсти

Лечение обычно включает удаление мыщелка в период активного роста. Если рост прекратился, показаны ортодонтия и хирургическое репозиционирование нижней челюсти. Если высота тела нижней челюсти значительно увеличена, симметрия лица может быть улучшена уменьшением нижней границы челюсти.

