Внутрисуставное расстройство височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧ)

Анальгетики по мере необходимости

Иногда нехирургические процедуры, такие как использование устройств для упражнений (например, устройства для пассивного движения челюсти) или передних репозиционирующих устройств

Необходимо хирургическое лечение, если консервативное лечение не действует

Иногда при капсулите назначают инъекцию кортикостероида.

Расстройство диска с редукцией не требует лечения, если пациент может открыть рот достаточно широко (около 40 мм или на ширину указательного, среднего и безымянного пальцев, сложенных вместе), не испытывая при этом дискомфорта. Если боль возникает, можно применять легкие анальгетики, такие как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП; ибупрофен по 400 мг перорально каждые 6 часов). Некоторые пациенты получают пользу от пассивных упражнений для челюсти с использованием коммерчески доступных механических устройств.

Если заболевание началось менее < 6 месяцев назад, переднее репозиционирующее устройство может использоваться для того чтобы подвинуть нижнюю челюсть вперед, переместив мыщелок на диск. Это оральное устройство выполнено в форме подковы из твердого прозрачного акрила (пластика), плотно прилегающее к зубам одной арки. Его окклюзионная поверхность предназначена для удержания нижней челюсти впереди, когда челюсть закрывается на устройстве. В этом положении диск всегда находится на мыщелке (т.е., восстановлено нормальное сочленение между мыщелком и диском). Для перемещения нижней челюсти назад оральное приспособление постепенно регулируют. Если диск остается на мыщелке, он называется захваченным. Тем не менее, чем дольше диск смещается, тем больше становится деформация и тем меньше вероятность удачного репозиционирования. Может быть проведена хирургическая пликация диска, но с переменным успехом.

Расстройство диска без редукции может не требовать другого лечения, кроме обезболивающих средств. Оральные приспособления могут помочь в случае, если диск был деформирован незначительно, еще они могут снизить нагрузку на ткани, которые находятся позади диска, способствуя тем самым адаптации этих тканей для формирования псевдодиска. Тем не менее, при длительном применении могут привести к необратимым изменениям архитектуры полости рта. В некоторых случаях пациент получает указание медленно растянуть диск из позиции, что позволяет челюсти открываться нормально. Различные артроскопические и открытые хирургические процедуры доступны, если консервативное лечение не эффективно.

Капсулит первоначально лечат НПВП или пероральными глюкокортикоидами, покоем челюсти и расслаблением мышц. Иногда оральное устройство, которое носят ночью или в течение дня, можно использовать до тех пор, пока воспаление не снижается. Если эти процедуры являются безуспешными, можно вводить глюкокортикоиды в сустав или провести артроскопическое совместное промывание и хирургическую обработку.