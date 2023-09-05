Внутрисуставное расстройство височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧ)

Наиболее распространенной формой внутрисуставного расстройства височно-нижнечелюстного сустава является смещение суставного диска кпереди по отношению к мыщелку. Часто возникают боли в суставах и щелчки/щелчки, и диск возвращается в нормальное положение при открытии челюсти. Реже диск остается смещенным, а открытие челюсти ограничено. Диагноз ставится на основании анамнеза и объективного обследования больного. Лечение с применением анальгетиков, поддержания покоя челюсти, расслабления мышц, физиотерапии и шинирования. Если эти методы не срабатывают, может быть необходимо хирургическое вмешательство. Раннее лечение значительно улучшает результаты.
(См. также Обзор темпоромандибулярных нарушений (Overview of Temporomandibular Disorders)).
Если морфология диска изменена и дисковые связки становятся удлиненными, могут возникать внутренние нарушения. Тяжесть нарушения зависит от степени изменения диска и связок. Если диск остается кпереди к мыщелку, расстройство называют без редукции. В результате может развиваться ограничение открытия челюсти (тризм челюсти) и боль в ухе и вокруг височно-нижнечелюстного сустава. Если в какой-то момент при экскурсии сустава диск возвращается к головке мыщелка, расстройство называется с редукцией. Безболезненное расстройство с редукцией в какой-то момент встречается примерно у одной трети населения.
Все виды расстройства могут привести к капсулиту (или синовиту), который является воспалением тканей, окружающих сустав (например, сухожилий, связок, соединительной ткани, синовиальной оболочки). Капсулит может также возникать спонтанно или в результате артрита, травмы или инфекции.
Симптомы и признаки внутреннего расстройства ВНЧС
Расстройства диска с редукцией часто вызывают безболезненные щелчки или хлопки при открывании рта. Могут присутствовать болевые ощущения, особенно при пережевывании пищи жесткой консистенции. Пациенты часто смущаются, потому что они думают, что другие могут услышать шум, когда они жуют. В действительности окружающие могут иногда слышать этот звук, хотя пациенту он кажется громче.
Расстройство диска без редукции обычно не вызывает звук, но максимальное расстояние между верхними и нижними резцами во время открытия рта уменьшается. Результатом являются боль и изменение восприятия пациентами укуса. Оно, как правило, проявляется остро у пациента с хронически щелкающим суставом; примерно от 8 до 9% времени пациент приходит в себя и не может открыть челюсть полностью.
У небольшого процента пациентов симптомы, связанные с дисфункцией диска ВНЧС без сокращения (редукции), самопроизвольно исчезают через 6-12 месяцев.
Капсулит приводит к локализованной боли в суставах, чувствительности и иногда ограничению открытия.
Диагностика нарушений внутри ВНЧС
Клиническая оценка
Диагностика расстройства диска с редукцией требует обследования челюсти, когда рот открыт. Когда рот открывается > 10 мм (измеряют между краями верхних и нижних резцов), слышен щелчок или хлопок или ощущается защемление, когда диск возвращается обратно над головкой мыщелка. Мыщелок остается на диске во время дальнейшего открытия. Как правило, повторный щелчок, более тонкий (взаимный), слышен во время закрытия, когда мыщелок скользит над задним краем диска и диск скользит вперед.
Диагностика расстройства диска без редукции требует, чтобы пациент открыл рот как можно шире. Открытие измеряют и затем аккуратно надавливают на челюсть, чтобы открыть рот еще шире. Как правило, челюсть открывается примерно на 45–50 мм; если диск поврежден, рот будет открываться примерно на ≤ 30 мм, а челюсть отклонится в сторону поражения. Закрытие или вытягивание челюсти против сопротивления усугубляет боль.
Иногда для подтверждения наличия патологии диска проводится МРТ (путем наблюдения за положением диска относительно мыщелка во время открытия и закрытия челюсти) или для определения того, почему пациент не реагирует на лечение.
Капсулит часто диагностируется на основании травмы или инфекции в анамнезе, а также выраженной болезненности сустава и путем исключения, когда боль сохраняется после лечения височно-нижнечелюстного миофасциального болевого синдрома, поражения диска, артрита и структурной асимметрии. Тем не менее тенонит может присутствовать при любом из этих состояний.
Лечение внутренней дисфункции височно-нижнечелюстного сустава
Анальгетики по мере необходимости
Иногда нехирургические процедуры, такие как использование устройств для упражнений (например, устройства для пассивного движения челюсти) или передних репозиционирующих устройств
Необходимо хирургическое лечение, если консервативное лечение не действует
Иногда при капсулите назначают инъекцию кортикостероида.
Расстройство диска с редукцией не требует лечения, если пациент может открыть рот достаточно широко (около 40 мм или на ширину указательного, среднего и безымянного пальцев, сложенных вместе), не испытывая при этом дискомфорта. Если боль возникает, можно применять легкие анальгетики, такие как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП; ибупрофен по 400 мг перорально каждые 6 часов). Некоторые пациенты получают пользу от пассивных упражнений для челюсти с использованием коммерчески доступных механических устройств.
Если заболевание началось менее < 6 месяцев назад, переднее репозиционирующее устройство может использоваться для того чтобы подвинуть нижнюю челюсть вперед, переместив мыщелок на диск. Это оральное устройство выполнено в форме подковы из твердого прозрачного акрила (пластика), плотно прилегающее к зубам одной арки. Его окклюзионная поверхность предназначена для удержания нижней челюсти впереди, когда челюсть закрывается на устройстве. В этом положении диск всегда находится на мыщелке (т.е., восстановлено нормальное сочленение между мыщелком и диском). Для перемещения нижней челюсти назад оральное приспособление постепенно регулируют. Если диск остается на мыщелке, он называется захваченным. Тем не менее, чем дольше диск смещается, тем больше становится деформация и тем меньше вероятность удачного репозиционирования. Может быть проведена хирургическая пликация диска, но с переменным успехом.
Расстройство диска без редукции может не требовать другого лечения, кроме обезболивающих средств. Оральные приспособления могут помочь в случае, если диск был деформирован незначительно, еще они могут снизить нагрузку на ткани, которые находятся позади диска, способствуя тем самым адаптации этих тканей для формирования псевдодиска. Тем не менее, при длительном применении могут привести к необратимым изменениям архитектуры полости рта. В некоторых случаях пациент получает указание медленно растянуть диск из позиции, что позволяет челюсти открываться нормально. Различные артроскопические и открытые хирургические процедуры доступны, если консервативное лечение не эффективно.
Капсулит первоначально лечат НПВП или пероральными глюкокортикоидами, покоем челюсти и расслаблением мышц. Иногда оральное устройство, которое носят ночью или в течение дня, можно использовать до тех пор, пока воспаление не снижается. Если эти процедуры являются безуспешными, можно вводить глюкокортикоиды в сустав или провести артроскопическое совместное промывание и хирургическую обработку.
Основные положения
Суставной диск смещается вперед из-за аномальной механики челюсти; он может остаться перемещенным (без редукции) или возвращаться на место (с редукцией).
Смещение диска с редукцией обычно проявляется щелчком/хлопком и болью при движениях челюсти (например, при жевании).
Смещение диска без редукции не проявляется щелчками/хлопками, но максимальное раскрытие челюсти ограничено ≤ 30 мм.
Окружающие ткани могут стать болезненно воспаленными (капсулит).
Часто помогают анальгетики, оральные устройства и тренажеры для пассивной разработки челюсти, но иногда требуется операция.