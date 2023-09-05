Артрит височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС)

Остеоартрит, инфекционный, травматический, ревматоидный и вторичный дегенеративный артриты могут вызвать повреждение височно-нижнечелюстного сустава.
(См. также Обзор темпоромандибулярных нарушений (Overview of Temporomandibular Disorders)).
Инфекционный артрит
Инфекция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) может быть результатом прямого распространения инфекции из смежных областей или гематогенного распространения микроорганизмов (см. Острый инфекционный артрит). Область сустава воспаляется и движение челюсти ограничивается и сопровождается болью. Местные признаки инфекции, связанные с признаками системного заболевания или с прилегающей к нему инфекции, предполагают диагноз. Результаты рентгена отрицательные на ранних стадиях, но могут выявить разрушение костной ткани позже. При подозрении на гнойный артрит проводят аспирацию из сустава, чтобы подтвердить диагноз и определить возбудителя. Диагностика должна быть сделана быстро, чтобы предотвратить постоянное повреждение суставов.
Лечение включает антибиотики, надлежащую гидратацию, контроль боли и ограничение подвижности. Парентеральное введение бензилпенициллина – терапия антибиотиком выбора, пока не будет установлен конкретный бактериологический диагноз на основе культуральных тестов и теста на чувствительность. Для лечения инфекций ротовой полости, вызванных метициллин-устойчивым Staphylococcus aureus (МРЗС), предпочтительным является внутривенное введение антибиотика ванкомицина. Гнойные инфекции аспирируют или рассекают и дренируют. После установления контроля над инфекцией пассивные упражнения по открыванию челюсти помогают предотвратить образование рубцов и ограничение подвижности.
Травматический артрит
Редко острое повреждение (например, связанное с затрудненным удалением зуба или интубацией трахеи) может привести к артриту височно-нижнечелюстного сустава. Появляются боль, чувствительность и ограничение подвижности нижней челюсти. Диагноз основывается прежде всего на истории болезни. Результаты рентгена отрицательны, за исключением случаев, когда внутрисуставной отек или кровоизлияние расширяют суставную полость. Лечение включает пероральные глюкокортикостероиды, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), согревание, легкую диету и ограничение движения челюсти.
Остеоартрит
Височно-нижнечелюстной сустав может быть затронут остеоартритом (дегенеративным заболеванием суставов), как правило, у людей > 50 лет. Иногда пациенты жалуются на скованность, скрежещущий звук при движении челюсти или легкую боль. Крепитация может развиваться в результате дегенерации диска или перфорации, в результате чего кость начинает тереться о кости. Вовлечение костей, как правило, двустороннее. На рентгенограмме или конусно-лучевой КТ можно увидеть уплощение (например, субхондральные кисты, эрозии и облитерацию мыщелков, что свидетельствует о дисфункциональных изменениях, вызванных, скорее всего, чрезмерной нагрузкой на сустав). Лечение является симптоматическим. Оральный аппарат (каппа), который носят во время сна (и, возможно, во время бодрствования), может облегчить боль и уменьшить звуки скрежета.
Вторичный дегенеративный артрит
Этот тип артрита обычно развивается у людей (чаще у женщин) в возрасте 20–40 лет с травмами в анамнезе или у людей с персистирующим височно-нижнечелюстноым синдромом миофасциальных болей. Он характеризуется ограниченным открыванием рта, односторонней болью во время движения челюсти, чувствительностью и крепитацией сустава. Когда он ассоциирован с височно-нижнечелюстным миофасциальным болевым синдромом, симптомы то усиливаются, то ослабевают.
Одностороннее вовлечение сустава помогает отличать вторичный дегенеративный артрит от остеоартрита. Диагноз ставят на основании рентгена, который, при остеоартрите как правило, выявляет уплощение, симптом козырька, остеофит или эрозию.
Лечение консервативное, как и при височно-нижнечелюстном миофасциальном болевом синдроме, хотя могут потребоваться артропластия или высокая кондилэктомия. Оральное приспособление (окклюзионная шина [зубная капа]) обычно облегчает симптомы. Устройство носят постоянно, за исключением времени приема пищи, гигиены полости рта и очистки самого устройства. Когда симптомы разрешаются, продолжительность ношения устройства в течение дня постепенно уменьшают. Внутрисуставные инъекции глюкокортикоидов могут облегчить симптомы, но могут нанести вред суставу при частом повторении.
Ревматоидный артрит
Височно-нижнечелюстной сустав повреждается у > 17% взрослых и детей с ревматоидным артритом, но это, как правило, последний из вовлекаемых суставов. Боль, отек и ограничение движения являются наиболее распространенными проявлениями. У детей разрушение мыщелка приводит к нарушению роста нижней челюсти и деформации лица. Впоследствии может развиться анкилоз. Рентген височно-нижнечелюстного сустава, как правило, отрицательный на ранних стадиях, но часто выявляет разрушение костной ткани на поздних стадиях, что может привести к передней вертикальной резцовой дизокклюзии. Диагноз предлагают по воспалению височно-нижнечелюстного сустава, связанному с полиартритом, и подтверждаются другими проявлениями, характерными для этой болезни.
Лечение аналогично ревматоидному артриту других суставов. В острой стадии могут быть назначены нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и должна быть ограничена функция челюсти. Часто полезно использование портативного перорального прибора во время сна. Когда симптомы стихают, легкие упражнения для челюсти помогают предотвратить чрезмерную потерю подвижности челюсти. При развитии анкилоза необходимо хирургическое вмешательство, но оно не должно проводиться, пока состояние протекает бессимптомно.