Артрит височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС)

Инфекция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) может быть результатом прямого распространения инфекции из смежных областей или гематогенного распространения микроорганизмов (см. Острый инфекционный артрит). Область сустава воспаляется и движение челюсти ограничивается и сопровождается болью. Местные признаки инфекции, связанные с признаками системного заболевания или с прилегающей к нему инфекции, предполагают диагноз. Результаты рентгена отрицательные на ранних стадиях, но могут выявить разрушение костной ткани позже. При подозрении на гнойный артрит проводят аспирацию из сустава, чтобы подтвердить диагноз и определить возбудителя. Диагностика должна быть сделана быстро, чтобы предотвратить постоянное повреждение суставов.

Лечение включает антибиотики, надлежащую гидратацию, контроль боли и ограничение подвижности. Парентеральное введение бензилпенициллина – терапия антибиотиком выбора, пока не будет установлен конкретный бактериологический диагноз на основе культуральных тестов и теста на чувствительность. Для лечения инфекций ротовой полости, вызванных метициллин-устойчивым Staphylococcus aureus (МРЗС), предпочтительным является внутривенное введение антибиотика ванкомицина. Гнойные инфекции аспирируют или рассекают и дренируют. После установления контроля над инфекцией пассивные упражнения по открыванию челюсти помогают предотвратить образование рубцов и ограничение подвижности.