Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава – неподвижность или срастание сустава.

(См. также Обзор темпоромандибулярных нарушений (Overview of Temporomandibular Disorders)).

Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) наиболее часто является результатом травмы или инфекции, но может быть врожденным или возникнуть в результате ревматоидного артрита. Развивается хроническое безболезненное ограничение подвижности нижней челюсти. Когда анкилоз приводит к остановке роста мыщелка, часто встречается асимметрия лица (см. Кондилярная гиперплазия).

Внутрисуставной (истинный) анкилоз следует отличать от внесуставного (ложного), который может быть обусловлен расширением венечного отростка, вдавленным переломом скуловой дуги или формированием рубцов в результате операции, облучения или инфекции. В большинстве случаев истинного анкилоза рентген сустава выявляет потерю нормальной архитектуры кости.

Лечение может включать удаление мыщелка при внутрисуставном анкилозе или остеоэктомию части ветви при вовлечении венечного отростка и скуловой дуги. Упражнения по открыванию челюсти должны проводиться в течение от нескольких месяцев до нескольких лет для поддержания хирургической коррекции, однако принудительное открытие челюстей без хирургического вмешательства в целом не показано и, как правило, неэффективно из-за срастания костей.