Проблемы после удаления зуба

Кровотечение после удаления зуба обычно происходит из мелких сосудов. Любые сгустки, выступающие из розетки, удаляют марлей и 4-слойный марлевый тампон (свернутый) или чайный пакетик (содержащий таниновую кислоту) помещают над гнездом зуба. Затем пациенту дают задание применять постоянное давление, сжимая челюсти в течение 1 часа Процедуру, возможно, придется повторить 2 или 3 раза. Пациента перед проверкой гнезда зуба просят ждать по крайней мере 1 час, чтобы не нарушить образование тромба. Им также сообщают, что несколько капель крови, попадающие в полный рот слюны, создают впечатление значительно большего количества крови, чем на самом деле выделяется.

Если кровотечение продолжается, гнездо зуба может быть анестезировано с помощью блокады нерва или местной инфильтрацией 2% лидокаином, содержащим 1:100 000 эпинефрина. Затем проводят кюретаж гнезда зуба для удаления существующего сгустка и освежения кости и орошают изотоническим раствором натрия хлорида. Затем область зашивают с легким натяжением. Местные гемостатические средства, такие как окисленная целлюлоза, топический тромбин на желатиновой губке или микрофибриллярный коллаген, могут быть помещены в розетку до наложения швов.

В большинстве случаев пациенты, принимающие антикоагулянты (например, аспирин, клопидогрел, варфарин, пероральные антикоагулянты прямого действия), не нуждаются в прекращении их приема перед стоматологической хирургической процедурой (2). Тем, у кого повышен риск кровотечения из-за сопутствующего заболевания, или тем, кто подвергается более обширным процедурам, показана консультация с лечащим врачом пациента относительно выбора времени приема антиагрегантов или антикоагулянтов или кратковременного прерывания терапии в течение 24-48 часов