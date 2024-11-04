Проблемы после удаления зуба

Осложнения после удаления зуба являются частью неотложных состояний в стоматологии, которые требуют немедленного лечения. Эти проблемы включают
Отек и боль
Кровотечение
Альвеолит
Остеомиелит
Остеонекроз челюсти
Отек и боль
Отек является нормой после челюстно-лицевой хирургии и пропорционален степени манипуляций и травмы. Пакет со льдом (или полиэтиленовый пакет с замороженным горошком или кукурузой, который адаптируется к контурам лица) нужно использовать в течение первого дня. Холод применяют в виде 25-минутных аппликаций каждые 1–2 часа. Если отечность сохраняется или усиливается через 3 дня, или если боль становится сильной, то пациента следует повторно направить к его лечащему стоматологу или хирургу (1).
Послеоперационная боль варьирует от умеренной до тяжелой и лечится анальгетиками (см. Лечение боли).
Кровотечение
Кровотечение после удаления зуба обычно происходит из мелких сосудов. Любые сгустки, выступающие из розетки, удаляют марлей и 4-слойный марлевый тампон (свернутый) или чайный пакетик (содержащий таниновую кислоту) помещают над гнездом зуба. Затем пациенту дают задание применять постоянное давление, сжимая челюсти в течение 1 часа Процедуру, возможно, придется повторить 2 или 3 раза. Пациента перед проверкой гнезда зуба просят ждать по крайней мере 1 час, чтобы не нарушить образование тромба. Им также сообщают, что несколько капель крови, попадающие в полный рот слюны, создают впечатление значительно большего количества крови, чем на самом деле выделяется.
Если кровотечение продолжается, гнездо зуба может быть анестезировано с помощью блокады нерва или местной инфильтрацией 2% лидокаином, содержащим 1:100 000 эпинефрина. Затем проводят кюретаж гнезда зуба для удаления существующего сгустка и освежения кости и орошают изотоническим раствором натрия хлорида. Затем область зашивают с легким натяжением. Местные гемостатические средства, такие как окисленная целлюлоза, топический тромбин на желатиновой губке или микрофибриллярный коллаген, могут быть помещены в розетку до наложения швов.
В большинстве случаев пациенты, принимающие антикоагулянты (например, аспирин, клопидогрел, варфарин, пероральные антикоагулянты прямого действия), не нуждаются в прекращении их приема перед стоматологической хирургической процедурой (2). Тем, у кого повышен риск кровотечения из-за сопутствующего заболевания, или тем, кто подвергается более обширным процедурам, показана консультация с лечащим врачом пациента относительно выбора времени приема антиагрегантов или антикоагулянтов или кратковременного прерывания терапии в течение 24-48 часов
Альвеолит после удаления зуба (сухая лунка)
Альвеолит после удаления зуба проявляется болью, исходящей от обнаженной кости, если сгусток в альвеоле лизируется. Хотя это состояние является самокупирующимся, оно довольно болезненно и обычно требует определенного вмешательства. Гораздо более распространено среди курильщиков или тех, кто применяет оральные контрацептивы, и возникает главным образом после удаления моляров нижней челюсти, обычно зубов "мудрости". Как правило, боль начинается на 2-й или 3-й день после операции, реперкуссирует к уху и длится от нескольких дней до нескольких недель.
Гнездо должно быть промыто физиологическим раствором (хлоргексидин может использоваться только для дебридмента). Для облегчения боли можно нанести гель для местного обезболивания или сделать инъекцию местного анестетика. Другой вариант облегчения симптомов - поместить в гнездо йодоформную марлевую полоску размером 2,54-5,08 см, пропитанную эвгенолом (анальгетик) или покрытую анестезирующей мазью, например лидокаином 2,5% или тетракаином 0,5% (3). Марлю меняют каждые 1–3 дня, пока симптомы не перестают возвращаться после того, как марля убирается на несколько часов. В последнее время все чаще используется коммерчески доступная смесь бутамбена (анестетика), эвгенола и иодоформа (антимикробного препарата). Хотя эта смесь не рассасывается, через несколько дней она вымывается из лунки самопроизвольно. Эти процедуры обычно устраняют потребность в системных анальгетиках, хотя, если требуется дополнительное облегчение боли, могут быть назначены нестероидные противовоспалительные препараты НПВП. Пациенты должны проконсультироваться с дантистом в течение 24 часов.
Остеомиелит
Остеомиелит, который в редких случаях путают с альвеолитом, отличается наличием лихорадки, местной болезненностью и припухлостью. Если симптомы продолжаются в течение месяца, следует искать секвестр (т.е. локализованную область некротической кости), который является диагностическим признаком остеомиелита, с помощью специализированной стоматологической рентгенографии или КТ. Остеомиелит требует длительного лечения антибиотиками, эффективными против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов и направления к челюстно-лицевому хирургу для наблюдения и/или окончательного лечения
Image courtesy of Byron (Pete) Benson, DDS, MS, Texas A&M University Baylor College of Dentistry.
Остеонекроз челюсти
Остеонекроз челюсти является поражением ротовой полости, вызывающим постоянный дискомфорт в нижней челюсти или верхнечелюстной кости, которое обычно проявляется болью, ослаблением зубов и гнойными выделениями. Остеонекроз челюсти может развиться после удаления зубов, однако причиной также могут быть травма или лучевая терапия головы и шеи.
Medication-related ONJ (MRONJ) refers to the association discovered between use of antiresorptive agents and ONJ. Эти средства включают антирезорбтивные препараты (например, бисфосфонаты, деносумаб) и антиангиогенные препараты (например, сиролимус, бевацизумаб). Несмотря на сходство клинического течения с остеонекрозом челюсти, развитию ЛОНЧ не всегда предшествует удаление зуба или другая операция в полости рта.
Ведение остеонекроза челюсти является сложной задачей и обычно включает временное обезболивание, ограниченные хирургические вмешательства, антибиотики и полоскания полости рта.
Справочные материалы
1. Lockhart PB, Tampi MP, Abt E, et al. Evidence-based clinical practice guideline on antibiotic use for the urgent management of pulpal- and periapical-related dental pain and intraoral swelling: A report from the American Dental Association. J Am Dent Assoc. 2019;150(11):906-921.e12. doi:10.1016/j.adaj.2019.08.020
2. American Dental Association Library & Archives, Research Services and Scientific Information. Пероральные антикоагулянтные и антиагрегантные препараты и стоматологические процедуры. Основные положения. Accessed November 1, 2024.
3. Daly BJ, Sharif MO, Jones K, Worthington HV, Beattie A. Local interventions for the management of alveolar osteitis (dry socket). Cochrane Database Syst Rev. 2022;9(9):CD006968. Published 2022 Sep 26. doi:10.1002/14651858.CD006968.pub3