Вывих нижней челюсти является лишь одним из множества неотложных состояний в стоматологии, которые требуют немедленного лечения.

Спонтанный вывих нижней челюсти обычно возникает у людей, имевших такие дислокации в анамнезе. Хотя вывих челюсти иногда вызывается травмой, инициирующим эпизодом, как правило, является широкое открытие рта с последующим кусающим усилием (например, откусывая большой бутерброд с черствым хлебом), широкий зевок или стоматологические манипуляции. Люди, склонные к дислокации, могут иметь природно ослабленные связки височно-нижнечелюстного сустава.

Пациенты широко открывают рот, который они не в состоянии закрыть. Боль является вторичной к попыткам пациентов закрыть рот. Если средняя линия нижней челюсти отклоняется в одну сторону, дислокация является односторонней. Хотя этот подход применяется редко, но местный анестетик (например, 2% лидокаин в количестве 2–5 мл) введенный в ипсилатеральный сустав и в смежную область вхождения боковой крыловидной мышцы, может позволить нижней челюсти спонтанно встать на место.

Может быть необходимо ручное вправление (см. рисунок Вправление нижней челюсти). Возможно применение препаратов (например, бензодиазепины, такие как диазепам или мидазолам в комбинации с опиоидами, такими как фентанил), которые могут способствовать расслаблению мышц, но обычно в этом нет необходимости. Чем дольше нижняя челюсть находится в дислоцированном состоянии, тем труднее ее вправить и тем больше вероятность, что дислокация будет повторяться.

Вправление нижней челюсти

Может потребоваться наложение повязки Бартона (см. рисунок Бандаж Бартона) на 2–3 дня. Самое главное, пациент должен избегать широко открывать рот, по крайней мере в течение 6 недель. (См. Как вправить вывих нижней челюсти). Когда собирается зевнуть, пациент должен разместить кулак под подбородком, чтобы предотвратить широкое открывание рта. Пищу нужно разрезать на мелкие кусочки. Если пациент страдает от хронических дислокаций и более консервативные методы лечения были исчерпаны, может потребоваться челюстно-лицевая хирургия. В качестве последнего средства лечения связки вокруг височно-нижнечелюстного сустава могут быть хирургически сжаты (укорочены) в попытке стабилизировать сустав или суставное возвышение может быть уменьшено (эминэктомия).