Стоматологические устройства

Зубы могут быть потеряны из-за кариеса, заболеваний пародонта или травм или могут быть удалены, когда лечение оказывается неэффективным. Отсутствие зубов может вызвать косметические, фонетические проблемы, нарушить смыкание челюстей и может допустить движение оставшихся зубов.
Виды ортопедических конструкций
Ортопедические конструкции включают в себя
Несъемные мосты
Частичные съемные протезы
Съемные полные протезы
Остеоинтегрированные имплантаты
Мост (несъемный частичный протез) состоит из искусственных зубов, вылепленных или спаяных друг с другом с коронкой на каждом конце, которая цементируется к натуральным (опорным) зубам, несущим всю нагрузку при кусании. Сегодня мосты могут изготовлять с помощью фрезерования с использованием компьютерного дизайна и производственных технологий. После фиксации цементом мостовидный протез не удаляется. Мост меньше, чем съемный частичный протез, но 1 или несколько мостов могут быть установлены, чтобы заменить многие зубы в зубной дуге.
Съемный частичный протез, обычно представляет собой устройство с зажимами, которые закрепляются на опорных зубах и может быть удален для очистки и во время сна. Часть дискомфорта при сжимании челюсти может быть обусловлена мягкими тканями под протезом, часто на обеих сторонах челюсти. Это устройство обычно используют при замене большого числа зубов, и установить мосты или имплантаты не представляется возможным или они недоступны.
Полные протезы – съемные устройства, используемые, когда зубов не остается. Они помогают пациенту живать и улучшить речь и внешний вид, но не обеспечивают эффективность или ощущение естественных зубов. Когда зубы отсутствуют, нижняя челюсть медленно резорбируется, в результате чего протезы уже не так плотно сидят на челюсти и требуется их переделывание (называемое перебазированием зубного протеза) или замена. Альтернативой являются хирургические операции в полости рта, с целью увеличения альвеолярного отростка или зубных имплантов для замены отсутствующих зубов.
Имплант, как правило, представляет собой титановый цилиндр или винт, который заменяет корень зуба. Один или более имплантов помещают в альвеолярную кость, где они интегрируются в окружающую кость. Либо сразу, либо около 6 месяцев спустя искусственные зубы (от отдельных зубов до полных дуговых протезов) прикрепляются к имплантатам. Имплантаты не являются легко съемными, хотя протезы, которые они поддерживают могут быть достаточно легко удалены. Вероятность развития инфекции в этих сайтах обусловливает необходимость пристального внимания к гигиене полости рта.
Стоматологические устройства и хирургия
Как правило, все съемные зубные приборы удаляют перед общей анестезией, хирургической операцией на горле или судорожной терапии для предотвращения их разрушения или аспирации. Их хранят в воде, чтобы предотвратить изменение в форме. Однако некоторые анестезиологи считают, что оставление устройств на месте помогает прохождению эндотрахеальной трубки, поддерживает нормальную форму лица, благодаря чему маска для ингаляционной анестезии лучше прилегает, предотвращает повреждение естественными зубами противоположной десны полностью беззубой челюсти и не создает помех для ларингоскопии.
Проблемы протезов
Иногда слизистая оболочка под протезом воспаляется (воспалительная папиллярная гиперплазия). Развитию этого часто безболезненного состояния способствуют такие факторы, как кандидоз, плохое соответствие протеза, плохая гигиена, чрезмерное движение протеза и чаще всего ношение протеза 24 часа в сутки. Слизистая оболочка становится красной и бархатистой. Чрезмерный рост кандид может проявляться наличием прикрепленных хлопкоподобных бляшек или, чаще, эрозивных повреждений на слизистой оболочке.
Новый хорошо подогнанный протез почти всегда улучшает состояние. Другие методы лечения включают улучшение гигиены полости рта и протеза, переделывание существующего протеза, удаление зубного протеза на длительный период и применение противогрибковой терапии. Если воспаление сохраняется, показана биопсия, и системные состояния должны быть исключены.
Хотя существует некоторая неопределенность относительно роли Candida как причины воспалительной гиперплазии слизистой оболочки рта, существует корреляция между ее наличием и воспалением (1), и обычно рекомендуется лечение. Наличие грибов рода Candida может быть подтверждено микроскопически при выявлении типично ветвящихся гиф. Иногда бывает полезно выдержать протез в коммерческом моющем растворе. Другие варианты при избыточном росте кандиды включают нанесение суспензии нистатина на тканевую поверхность зубного протеза и размещение сублингвальных клотримазоловых таблеток по 10 мг 5 раз в день. Если инфекция, вызванная Candida, не проходит с помощью местных пероральных препаратов, может быть назначен флуконазол 100 мг (2 таблетки вначале и после этого 1 таблетка каждый день, до полного разрешения).
Справочные материалы
1. Poulopoulos A, Belazi M, Epivatianos A, Velegraki A, Antoniades D. The role of Candida in inflammatory papillary hyperplasia of the palate. J Oral Rehabil 2007;34(9):685-692. doi:10.1111/j.1365-2842.2007.01758.x