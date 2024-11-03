Стоматологические устройства

Ортопедические конструкции включают в себя

Несъемные мосты

Частичные съемные протезы

Съемные полные протезы

Остеоинтегрированные имплантаты

Мост (несъемный частичный протез) состоит из искусственных зубов, вылепленных или спаяных друг с другом с коронкой на каждом конце, которая цементируется к натуральным (опорным) зубам, несущим всю нагрузку при кусании. Сегодня мосты могут изготовлять с помощью фрезерования с использованием компьютерного дизайна и производственных технологий. После фиксации цементом мостовидный протез не удаляется. Мост меньше, чем съемный частичный протез, но 1 или несколько мостов могут быть установлены, чтобы заменить многие зубы в зубной дуге.

Съемный частичный протез, обычно представляет собой устройство с зажимами, которые закрепляются на опорных зубах и может быть удален для очистки и во время сна. Часть дискомфорта при сжимании челюсти может быть обусловлена мягкими тканями под протезом, часто на обеих сторонах челюсти. Это устройство обычно используют при замене большого числа зубов, и установить мосты или имплантаты не представляется возможным или они недоступны.

Полные протезы – съемные устройства, используемые, когда зубов не остается. Они помогают пациенту живать и улучшить речь и внешний вид, но не обеспечивают эффективность или ощущение естественных зубов. Когда зубы отсутствуют, нижняя челюсть медленно резорбируется, в результате чего протезы уже не так плотно сидят на челюсти и требуется их переделывание (называемое перебазированием зубного протеза) или замена. Альтернативой являются хирургические операции в полости рта, с целью увеличения альвеолярного отростка или зубных имплантов для замены отсутствующих зубов.

Имплант, как правило, представляет собой титановый цилиндр или винт, который заменяет корень зуба. Один или более имплантов помещают в альвеолярную кость, где они интегрируются в окружающую кость. Либо сразу, либо около 6 месяцев спустя искусственные зубы (от отдельных зубов до полных дуговых протезов) прикрепляются к имплантатам. Имплантаты не являются легко съемными, хотя протезы, которые они поддерживают могут быть достаточно легко удалены. Вероятность развития инфекции в этих сайтах обусловливает необходимость пристального внимания к гигиене полости рта.