Первичное лечение кариеса, который проник в дентин, состоит в механическом удалении бурением с последующим пломбированием образовавшегося дефекта.

Реставрационные материалы для лечения кариеса варьируются в зависимости от локализации и размера кариозного поражения. Материалы для восстановления окклюзионных поверхностей жевательных зубов, несущих на себе основную нагрузку при жевании, должны быть прочными, включая

Серебряную амальгаму

Композитные смолы

Армированные стеклоиономеры

Серебряная амальгама сочетает в себе серебро, ртуть, медь, олово и иногда цинк, палладий или индий. Амальгама недорогая и держится в среднем 14 лет. Однако при качественной гигиене полости рта и если амальгама была помещена с использованием коффердама для изоляции от слюны, многие пломбы из амальгамы держатся > 40 лет. В целом амальгамные реставрации длятся дольше и более устойчивы к вторичному кариесу, чем композитные реставрации (4).

Существует тенденция к использованию других стоматологических материалов, кроме амальгамы (5). Уменьшение использования амальгамы в стоматологии можно объяснить несколькими факторами:

Эстетическими соображениями: амальгамные пломбы не столь привлекательны визуально, как пломбы из композитов или стеклоиономеров.

Улучшением прочности композитных смол.

В обновленных учебных программах стоматологических факультетов теперь обычно включено, кроме амальгамы, использование других реставрационных материалов.

Экологические опасения относительно удаления и утилизации ртутного содержимого амальгамы все чаще принимаются во внимание.

Хотя высказывались опасения по поводу «отравления ртутью», уровни ртути в крови не коррелируют с количеством амальгамных пломб у человека. Замена амальгамы не рекомендуется, поскольку это дорого, повреждает структуру зуба, увеличивает контакт пациента с ртутью и требует использования сепараторов амальгамы для исключения попадания ртути в окружающую среду.

Композитные смолы, которые имеют более приемлемый внешний вид, уже давно используются при лечении передних зубов, где эстетика является главным фактором и жевательная нагрузка минимальна. Многие пациенты просят установить их также и на жевательные зубы, где на сегодняшний момент их широко применяют. Композитные смолы раннего поколения при высоких окклюзионных нагрузках служили менее половины срока, если сравнивать с амальгамой, и могли привести к повторному кариесу, поскольку композитная смола сжимается при затвердевании, расширяется и сжимается при нагревании и охлаждении сильнее, чем зуб или другие пломбировочные материалы. Нынешнее поколение композитных материалов также имитирует эмаль по твердости, не имеет той же частоты рецидивов кариеса по сравнению с более ранними материалами и может служить дольше. Использование пломб из композиционных материалов на основе синтетических смол позволяет лучше сохранить структуру зубов по сравнению с обработкой амальгамой.

Стеклоиономерные, под цвет зубов, пломбы, высвобождающие фториды после установки на постоянное место, полезны для пациентов, особенно подверженным заболеванию кариесом. Он также используется для восстановления участков, поврежденных при усердной чистке щеткой. Стеклоиономерная пломба не является косметической, как композиционная, и она не должна использоваться на жевательной поверхности, потому что имеет слабую степень износоустойчивости. Также доступны стеклоиономерные материалы видоизмененные смолой, которые имеют лучшие эстетические характеристики в сравнении с обычными стеклоиономерами.

Если вследствие разрушения осталось слишком мало дентина для проведения полной или частичной реставрации, стоматолог заменяет отсутствующий дентин цементом, амальгамой, композитом или другими материалами. Иногда штырь должен быть вставлен в один или несколько корней, чтобы поддержать золотой, серебряный или композитный сердечник, который заменяет корональной дентин. Эта процедура требует заполнения корневого канала, при котором в зубе проделывается отверстие и удаляется пульпа. Систему корневых каналов тщательно обрабатывают, придают форму и затем заполняют гуттаперчей. Наружные поверхности зубов (которые должны были быть эмалью) затем восстанавливают, чтобы можно было установить искусственную коронку —как правило, металлическую, фарфоровую или керамическую. Коронки для фронтальных зубов сделаны из фарфора или керамики, либо покрыты ими.