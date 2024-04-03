Анатомия и развитие зубов

В норме ороговевший эпителий возникает на лицевой стороне губ, спинной поверхности языка, твердом нёбе и деснах вокруг зуба. В здоровом состоянии кератинизированные десна расположены в 5–7 мм от коронки зуба. Некератинизированная слизистая оболочка располагается вдоль альвеолярной кости дальше от зубов, с внутренней стороны губ и щек, по бокам и на нижней поверхности языка, на мягком небе и на нижней поверхности ротовой полости. Кожа и слизистые оболочки губ разграничены ярко-красной границей.

The слизистая оболочка щек, в том числе преддверие и некератинизированная альвеолярная слизистая оболочка, как правило, гладкая и влажная. Безвредные образования в этой зоне включают следующее:

Белая линия (тонкая белая линия, обычно двусторонняя, на уровне окклюзионной плоскости в том месте, где зубной прикус соприкасается со щекой)

Гранулы Фордайса (аномальные сальные железы, проявляющиеся в виде светло-желтых пятен < 1 мм, которые также могут появиться на губах)

Белый губчатый невус (двусторонние утолщенные белые складки на большей части слизистой оболочки полости рта)

Иногда пигментация слизистой оболочки может возникнуть вокруг инородного тела, которое внедрилось в ткань. Чаще всего, она проявляется в виде зоны синего или черного цвета, прилегающей к пломбе из дентальной амальгамы. Это явление известно как амальгамная татуировка. Отверстия околоушных протоков (Стенсена) расположены напротив первых моляров верхней челюсти на внутренней стороне каждой щеки, и их не следует путать с аномалиями. Распознавание этих образований позволяет избежать ненужной биопсии и опасений.

Верхняя поверхность языка покрыта многочисленными беловатыми возвышениями, называемыми нитевидными сосочками. Между ними вкраплены изолированные красноватые возвышения, называемые грибовидными сосочками, возникающими в основном на передней части языка. Желобовидные сосочки, числом от 8 до 12, имеют значительно больший размер и лежат сзади в форме V-узора. Листовидные сосочки не выступают с языка, но вместо этого окружены бороздой. Листовидные сосочки расположены как параллельные щелеобразные складки на боковых поверхностях языка, недалеко от передних небных дужек. Они различаются по длине и их можно легко спутать с злокачественными поражениями, которые могут возникать в отверстии слепой кишки, при среднем ромбовидном глоссите, и, реже, тироидном узелковом образовании языка. Языковые миндалины являются компонентами кольца Волдейера, находятся в задней части языка и не должны быть ошибочно приняты за поражение. Если «аномалия» является билатеральной, то это почти всегда нормальное образование.

Общая сенсорная иннервация обеспечивается языковыми нервами (ветви V черепных нервов), а волокна chorda tympani (VII пара черепно-мозговых нервов) иннервируют вкусовые рецепторы передних двух третей языка. В задней трети языка за желобовидными сосочками языка, тактильную и вкусовую чувствительность обеспечивают языкоглоточные нервы (IX пара черепных нервов). Блуждающий нерв (Х пара черепных нервов) обеспечивает незначительные вкусовые ощущения в области верхней части пищевода и надгортанника. Язык имеет вкусовые рецепторы для сладкого, соленого, кислого, горького и умами (острый вкус, обусловленный природными глутаминовой кислотой и глутаматами, такими как усилитель вкуса глутамат натрия). Хотя ранее они считались изолированными в определенных зонах языка, вкусовые рецепторы, как известно, распределены по всей поверхности языка. Подъязычный нерв (XII черепные нервы) контролирует движения языка.

Крупными слюнными железами являются парные околоушные, подчелюстные и подъязычные. Большая часть слизистой поверхности ротовой полости содержит множество мелких секретирующих слизь слюнных желез. Спереди и вблизи от средней линии на каждой стороне дна полости рта располагаются отверстия протоков Уортона, дренирующих ипсилатеральные подчелюстные и подъязычные железы. Околоушные железы открываются на щеках через каналы Стенсена.