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Анатомия и развитие зубов

Авторы:Rosalyn Sulyanto, DMD, MS, Boston Children's Hospital
Проверено/пересмотрено апр. 2024

Зубы

Зубы делят на резцы, клыки, премоляры (малые коренные) и моляры (большие коренные) и условно нумеруют, начиная с 3-го моляра правой верхней челюсти (см. рисунок Идентификация зубов).

Идентификация зубов

Представленная ситема нумерации является одной из наиболее широко используемых в Соединенных Штатах.

Каждый зуб имеет коронку и корень. Клыки имеют наиболее крупные и сильные корни. Внутренняя пульпа содержит кровеносные сосуды, лимфатические сосуды и нервы, окруженные твердым, но пористым дентином, который чувствителен к прикосновению и к изменениям температуры. Коронку покрывает очень твердое эмалевое покрытие. Остеовидный цемент находится над корнем, который в норме покрыт десной (см. рисунок Поперечное сечение клыка).

Двадцать молочных зубов обычно начинают появляться в возрасте 6 месяцев и должны появиться все к возрасту 30 месяцев (см. таблицу Время прорезывания зубов [Tooth Eruption Times]). Эти зубы сменяются 32 постоянными зубами, которые начинают появляться примерно в возрасте 6 лет. Период с 6 до 11 лет называется этапом смешанных зубов, в течение которого присутствуют как молочные, так и постоянные зубы. Сроки прорезывания зубов являются одним из показателей скелетного возраста и могут помочь определить задержку роста или установить возраст для судебно-медицинских целей.

(См. также Ведение пациентов со стоматологическими заболеваниями).

Поперечное сечение клыка

Поддерживающие Ткани

Десны окружают зубы в основании их коронки. Альвеолярные гребни представляют собой губчатую кость, содержащую гнезда для зубов. Пародонт состоит из тканей, которые поддерживают зубы – десны, эпителиальное прикрепление, соединительнотканное прикрепление, связки пародонта и альвеолярной кости. Верхняя и нижняя челюсти поддерживают альвеолярные гребни и защищают зубы. Слюна из слюнных желез омывает и защищает зубы. Язык направляет пищу между размалывающих поверхностей зубов и помогает очистить зубы.

Челюсть иннервируется верхнечелюстным нервом, 2-м ответвлением тройничного нерва (5-й черепно-мозговой нерв). Нижнечелюстной нерв, который является 3-м и низким разветвлением тройничного нерва, иннервирует нижнюю челюсть.

У лиц пожилого возраста или у некоторых лиц с заболеваниями пародонта рецессия десны обнажает корень зуба, прилегающий к коронке, что делает прикорневой кариес обычным явлением. Если происходит разрушение зуба и он должен быть удален, механическая стимуляция для поддержания целостности костей прекращается. Следовательно, атрофия альвеолярного гребня начинается при отсутствии зубов.

Рот

В норме ороговевший эпителий возникает на лицевой стороне губ, спинной поверхности языка, твердом нёбе и деснах вокруг зуба. В здоровом состоянии кератинизированные десна расположены в 5–7 мм от коронки зуба. Некератинизированная слизистая оболочка располагается вдоль альвеолярной кости дальше от зубов, с внутренней стороны губ и щек, по бокам и на нижней поверхности языка, на мягком небе и на нижней поверхности ротовой полости. Кожа и слизистые оболочки губ разграничены ярко-красной границей.

The слизистая оболочка щек, в том числе преддверие и некератинизированная альвеолярная слизистая оболочка, как правило, гладкая и влажная. Безвредные образования в этой зоне включают следующее:

  • Белая линия (тонкая белая линия, обычно двусторонняя, на уровне окклюзионной плоскости в том месте, где зубной прикус соприкасается со щекой)

  • Гранулы Фордайса (аномальные сальные железы, проявляющиеся в виде светло-желтых пятен < 1 мм, которые также могут появиться на губах)

  • Белый губчатый невус (двусторонние утолщенные белые складки на большей части слизистой оболочки полости рта)

Иногда пигментация слизистой оболочки может возникнуть вокруг инородного тела, которое внедрилось в ткань. Чаще всего, она проявляется в виде зоны синего или черного цвета, прилегающей к пломбе из дентальной амальгамы. Это явление известно как амальгамная татуировка. Отверстия околоушных протоков (Стенсена) расположены напротив первых моляров верхней челюсти на внутренней стороне каждой щеки, и их не следует путать с аномалиями. Распознавание этих образований позволяет избежать ненужной биопсии и опасений.

Верхняя поверхность языка покрыта многочисленными беловатыми возвышениями, называемыми нитевидными сосочками. Между ними вкраплены изолированные красноватые возвышения, называемые грибовидными сосочками, возникающими в основном на передней части языка. Желобовидные сосочки, числом от 8 до 12, имеют значительно больший размер и лежат сзади в форме V-узора. Листовидные сосочки не выступают с языка, но вместо этого окружены бороздой. Листовидные сосочки расположены как параллельные щелеобразные складки на боковых поверхностях языка, недалеко от передних небных дужек. Они различаются по длине и их можно легко спутать с злокачественными поражениями, которые могут возникать в отверстии слепой кишки, при среднем ромбовидном глоссите, и, реже, тироидном узелковом образовании языка. Языковые миндалины являются компонентами кольца Волдейера, находятся в задней части языка и не должны быть ошибочно приняты за поражение. Если «аномалия» является билатеральной, то это почти всегда нормальное образование.

Общая сенсорная иннервация обеспечивается языковыми нервами (ветви V черепных нервов), а волокна chorda tympani (VII пара черепно-мозговых нервов) иннервируют вкусовые рецепторы передних двух третей языка. В задней трети языка за желобовидными сосочками языка, тактильную и вкусовую чувствительность обеспечивают языкоглоточные нервы (IX пара черепных нервов). Блуждающий нерв (Х пара черепных нервов) обеспечивает незначительные вкусовые ощущения в области верхней части пищевода и надгортанника. Язык имеет вкусовые рецепторы для сладкого, соленого, кислого, горького и умами (острый вкус, обусловленный природными глутаминовой кислотой и глутаматами, такими как усилитель вкуса глутамат натрия). Хотя ранее они считались изолированными в определенных зонах языка, вкусовые рецепторы, как известно, распределены по всей поверхности языка. Подъязычный нерв (XII черепные нервы) контролирует движения языка.

Крупными слюнными железами являются парные околоушные, подчелюстные и подъязычные. Большая часть слизистой поверхности ротовой полости содержит множество мелких секретирующих слизь слюнных желез. Спереди и вблизи от средней линии на каждой стороне дна полости рта располагаются отверстия протоков Уортона, дренирующих ипсилатеральные подчелюстные и подъязычные железы. Околоушные железы открываются на щеках через каналы Стенсена.

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