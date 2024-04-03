Анатомия и развитие зубов

Зубы
Зубы делят на резцы, клыки, премоляры (малые коренные) и моляры (большие коренные) и условно нумеруют, начиная с 3-го моляра правой верхней челюсти (см. рисунок Идентификация зубов).
Идентификация зубов
Представленная ситема нумерации является одной из наиболее широко используемых в Соединенных Штатах.
Каждый зуб имеет коронку и корень. Клыки имеют наиболее крупные и сильные корни. Внутренняя пульпа содержит кровеносные сосуды, лимфатические сосуды и нервы, окруженные твердым, но пористым дентином, который чувствителен к прикосновению и к изменениям температуры. Коронку покрывает очень твердое эмалевое покрытие. Остеовидный цемент находится над корнем, который в норме покрыт десной (см. рисунок Поперечное сечение клыка).
Двадцать молочных зубов обычно начинают появляться в возрасте 6 месяцев и должны появиться все к возрасту 30 месяцев (см. таблицу Время прорезывания зубов [Tooth Eruption Times]). Эти зубы сменяются 32 постоянными зубами, которые начинают появляться примерно в возрасте 6 лет. Период с 6 до 11 лет называется этапом смешанных зубов, в течение которого присутствуют как молочные, так и постоянные зубы. Сроки прорезывания зубов являются одним из показателей скелетного возраста и могут помочь определить задержку роста или установить возраст для судебно-медицинских целей.
(См. также Ведение пациентов со стоматологическими заболеваниями).
Поперечное сечение клыка
Поддерживающие Ткани
Десны окружают зубы в основании их коронки. Альвеолярные гребни представляют собой губчатую кость, содержащую гнезда для зубов. Пародонт состоит из тканей, которые поддерживают зубы – десны, эпителиальное прикрепление, соединительнотканное прикрепление, связки пародонта и альвеолярной кости. Верхняя и нижняя челюсти поддерживают альвеолярные гребни и защищают зубы. Слюна из слюнных желез омывает и защищает зубы. Язык направляет пищу между размалывающих поверхностей зубов и помогает очистить зубы.
Челюсть иннервируется верхнечелюстным нервом, 2-м ответвлением тройничного нерва (5-й черепно-мозговой нерв). Нижнечелюстной нерв, который является 3-м и низким разветвлением тройничного нерва, иннервирует нижнюю челюсть.
Image provided by Jonathan A. Ship, DMD.
У лиц пожилого возраста или у некоторых лиц с заболеваниями пародонта рецессия десны обнажает корень зуба, прилегающий к коронке, что делает прикорневой кариес обычным явлением. Если происходит разрушение зуба и он должен быть удален, механическая стимуляция для поддержания целостности костей прекращается. Следовательно, атрофия альвеолярного гребня начинается при отсутствии зубов.
Рот
В норме ороговевший эпителий возникает на лицевой стороне губ, спинной поверхности языка, твердом нёбе и деснах вокруг зуба. В здоровом состоянии кератинизированные десна расположены в 5–7 мм от коронки зуба. Некератинизированная слизистая оболочка располагается вдоль альвеолярной кости дальше от зубов, с внутренней стороны губ и щек, по бокам и на нижней поверхности языка, на мягком небе и на нижней поверхности ротовой полости. Кожа и слизистые оболочки губ разграничены ярко-красной границей.
The слизистая оболочка щек, в том числе преддверие и некератинизированная альвеолярная слизистая оболочка, как правило, гладкая и влажная. Безвредные образования в этой зоне включают следующее:
Белая линия (тонкая белая линия, обычно двусторонняя, на уровне окклюзионной плоскости в том месте, где зубной прикус соприкасается со щекой)
Гранулы Фордайса (аномальные сальные железы, проявляющиеся в виде светло-желтых пятен < 1 мм, которые также могут появиться на губах)
Белый губчатый невус (двусторонние утолщенные белые складки на большей части слизистой оболочки полости рта)
Иногда пигментация слизистой оболочки может возникнуть вокруг инородного тела, которое внедрилось в ткань. Чаще всего, она проявляется в виде зоны синего или черного цвета, прилегающей к пломбе из дентальной амальгамы. Это явление известно как амальгамная татуировка. Отверстия околоушных протоков (Стенсена) расположены напротив первых моляров верхней челюсти на внутренней стороне каждой щеки, и их не следует путать с аномалиями. Распознавание этих образований позволяет избежать ненужной биопсии и опасений.
Верхняя поверхность языка покрыта многочисленными беловатыми возвышениями, называемыми нитевидными сосочками. Между ними вкраплены изолированные красноватые возвышения, называемые грибовидными сосочками, возникающими в основном на передней части языка. Желобовидные сосочки, числом от 8 до 12, имеют значительно больший размер и лежат сзади в форме V-узора. Листовидные сосочки не выступают с языка, но вместо этого окружены бороздой. Листовидные сосочки расположены как параллельные щелеобразные складки на боковых поверхностях языка, недалеко от передних небных дужек. Они различаются по длине и их можно легко спутать с злокачественными поражениями, которые могут возникать в отверстии слепой кишки, при среднем ромбовидном глоссите, и, реже, тироидном узелковом образовании языка. Языковые миндалины являются компонентами кольца Волдейера, находятся в задней части языка и не должны быть ошибочно приняты за поражение. Если «аномалия» является билатеральной, то это почти всегда нормальное образование.
Общая сенсорная иннервация обеспечивается языковыми нервами (ветви V черепных нервов), а волокна chorda tympani (VII пара черепно-мозговых нервов) иннервируют вкусовые рецепторы передних двух третей языка. В задней трети языка за желобовидными сосочками языка, тактильную и вкусовую чувствительность обеспечивают языкоглоточные нервы (IX пара черепных нервов). Блуждающий нерв (Х пара черепных нервов) обеспечивает незначительные вкусовые ощущения в области верхней части пищевода и надгортанника. Язык имеет вкусовые рецепторы для сладкого, соленого, кислого, горького и умами (острый вкус, обусловленный природными глутаминовой кислотой и глутаматами, такими как усилитель вкуса глутамат натрия). Хотя ранее они считались изолированными в определенных зонах языка, вкусовые рецепторы, как известно, распределены по всей поверхности языка. Подъязычный нерв (XII черепные нервы) контролирует движения языка.
Крупными слюнными железами являются парные околоушные, подчелюстные и подъязычные. Большая часть слизистой поверхности ротовой полости содержит множество мелких секретирующих слизь слюнных желез. Спереди и вблизи от средней линии на каждой стороне дна полости рта располагаются отверстия протоков Уортона, дренирующих ипсилатеральные подчелюстные и подъязычные железы. Околоушные железы открываются на щеках через каналы Стенсена.