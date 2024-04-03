Острый некротический язвенный гингивит (ANUG)

Острый некротический язвенный гингивит является болезненной инфекцией десен. Симптомы: острая боль, кровотечение и неприятный запах изо рта. Диагноз ставится основании клинических проявлений. Лечение состоит в аккуратной хирургической обработке раны, улучшении гигиены полости рта, полоскании рта, поддерживающей терапии и, если хирургическая обработка должна быть отложена, назначении антибиотиков.
Острый некротический язвенный гингивит (ОНЯГ) наиболее часто встречается у курильщиков и ослабленных больных, находящихся в состояни стресса. Другими факторами риска являются плохая гигиена полости рта, дефицит питательных веществ, иммунодефицит (например, ВИЧ/СПИД, применение иммуносупрессоров) и лишение сна. У некоторых пациентов также наблюдается кандидоз полости рта. Наиболее распространенная флора, вызывающая ОНЯГ, включает представителей рода трепонем, селеномонад, меланиногенных бактероидов, и фузобактерий (1).
Общие справочные материалы
1. Loesche WJ, Syed SA, Laughono SA, et al: The bacteriology of acute necrotizing ulcerative gingivitis. J Periodontol 53(4):223-230, 1982. https://doi.org/10.1902/jop.1982.53.4.223
Симптомы и признаки острого язвенно-некротического гингивита (ANUG)
Обычно резкое начало может сопровождаться недомоганием или лихорадкой. Основные проявления:
Резко болезненная, кровоточащая десна
Чрезмерное слюноотделение
Иногда очень неприятный запах изо рта (зловоние)
Изъязвления, которые являются патогномоничными, расположены на зубных сосочках и маргинальном крае (прилягающем к зубам) десен. Эти язвы имеют характерный внешний вид травм при избиении и покрыты серой псевдомембраной. Подобные поражения на слизистой оболочке щеки и миндалин редки. Глотание и разговор могут быть болезненными. Часто присутствует регионарная лимфаденопатия.
Часто ОЯНГ может проявляться без существенного запаха, и он также может проявляться как местная патология.
Диагностика ОНЯГ
Клиническая оценка
Редко поражаются ткани миндалин или глотки; в этом случае должны быть исключены дифтерия и инфекция из-за агранулоцитоза с помощью посева из горла и общего анализа крови, когда проявления заболевания не отвечают быстро на обычную терапию.
Лечение АНЯГ
Санация раневой полости
Полоскание (например, водорода пероксидом, хлоргексидином)
Улучшенная гигиена полости рта
Иногда антибиотики внутрь
Лечение острого язвенно-некротического гингивита состоит из аккуратной некрэктомии с помощью ручного скалера или ультразвукового аппарата. Хирургическую обработку раны проводят в течение нескольких дней. Пациент должен использовать мягкую зубную щетку или полотенце для протирки зубов.
Полоскание с часовыми интервалами теплым физиологическим раствором или 2 раза в день 1,5% раствором перекиси водорода или 0,12% хлоргексидином может помочь в течение первых нескольких дней после первоначальной хирургической обработки раны.
Основные меры поддержки включают улучшение гигиены полости рта (проводят сначала с осторожностью), полноценное питание, потребление большого количества жидкости, отдых, при необходимости анальгетики и избегание раздражения (например, такого, которое является следствием курения или приемом горячей или острой пищи). Заметное улучшение обычно наступает в течение 24–48 часов, после чего хирургическая обработка может быть завершена.
Если санация отложена (например, если стоматолог или инструменты, необходимые для санации, недоступны), пероральные антибиотики, эффективные против типичной флоры полости рта (например, метронидазол 500 мг каждые 8 часов или амоксициллин 500 мг каждые 8 часов), могут помочь обеспечить облегчение симптомов и их можно продолжать принимать еще 72 часа после исчезновения симптомов. Если пациенты имеют тяжелую аллергию на пенициллин, следует использовать другие антибиотики (например, клиндамицин 300 мг каждые 6 часов, эритромицин 250 мг каждые 6 часов или тетрациклин 250 мг каждые 6 часов).
Лечение кандидоза ротовой полости описано в другом разделе.
Если контур десны инвертирует (т.е., если кончики сосочков теряются) во время острой фазы, в конечном итоге требуется операция для предотвращения последующего периодонтита.