Острый некротический язвенный гингивит (ANUG)

Санация раневой полости

Полоскание (например, водорода пероксидом, хлоргексидином)

Улучшенная гигиена полости рта

Иногда антибиотики внутрь

Лечение острого язвенно-некротического гингивита состоит из аккуратной некрэктомии с помощью ручного скалера или ультразвукового аппарата. Хирургическую обработку раны проводят в течение нескольких дней. Пациент должен использовать мягкую зубную щетку или полотенце для протирки зубов.

Полоскание с часовыми интервалами теплым физиологическим раствором или 2 раза в день 1,5% раствором перекиси водорода или 0,12% хлоргексидином может помочь в течение первых нескольких дней после первоначальной хирургической обработки раны.

Основные меры поддержки включают улучшение гигиены полости рта (проводят сначала с осторожностью), полноценное питание, потребление большого количества жидкости, отдых, при необходимости анальгетики и избегание раздражения (например, такого, которое является следствием курения или приемом горячей или острой пищи). Заметное улучшение обычно наступает в течение 24–48 часов, после чего хирургическая обработка может быть завершена.

Если санация отложена (например, если стоматолог или инструменты, необходимые для санации, недоступны), пероральные антибиотики, эффективные против типичной флоры полости рта (например, метронидазол 500 мг каждые 8 часов или амоксициллин 500 мг каждые 8 часов), могут помочь обеспечить облегчение симптомов и их можно продолжать принимать еще 72 часа после исчезновения симптомов. Если пациенты имеют тяжелую аллергию на пенициллин, следует использовать другие антибиотики (например, клиндамицин 300 мг каждые 6 часов, эритромицин 250 мг каждые 6 часов или тетрациклин 250 мг каждые 6 часов).

Лечение кандидоза ротовой полости описано в другом разделе.

Если контур десны инвертирует (т.е., если кончики сосочков теряются) во время острой фазы, в конечном итоге требуется операция для предотвращения последующего периодонтита.