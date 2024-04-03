skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Заболевания и патологические состояния периимплантных тканей

Авторы:James T. Ubertalli, DMD, Hingham, MA
Проверено/пересмотрено апр. 2024

Заболевания и патологические состояния периимплантных тканей связаны с дефицитом мягких и твердых тканей, что помогает прогнозировать успех зубной имплантации в долгосрочной перспективе. Клиническими проявлениями заболеваний периимплантита являются эритема, кровотечение при зондировании, отек и нагноение.

Классификация заболеваний пародонта Американской академии пародонтологии выделяет 3 формы периимплантита (1):

  • Периимплантный мукозит

  • Периимплантит

  • Периимплантные дефекты мягких и/или твердых тканей

Периимплантный мукозит

Клинические признаки периимплантитного мукозита включают кровотечение при зондировании, отек и воспаление, связанное с зубным налетом. Состояние может быть исправлено с помощью мер по устранению зубного налета.

Периимплантит

Периимплантит — это патологическое состояние, связанное с наличием зубного налета, характеризующееся воспалением и последующей прогрессирующей потерей поддерживающей кости. Он связан с недостаточным предупреждением появления зубного налета и встречается у пациентов с тяжелым пародонтитом в анамнезе. Лечение такое же, как и лечение периодонтита.

Периимплантные дефекты мягких и/или твердых тканей

Нормальное заживление после потери зуба может привести к дефициту челюстной кости или отсутствию плотной кератинизированной десны. Эти нарушения могут быть исправлены путем имплантации твердых или мягких тканей.

Общие справочные материалы

  1. 1. Caton JG, Armitage G, Berglundh T, et al: A new classification scheme for periodontal and peri-implant diseases and conditions – Introduction and key changes from the 1999 classification. J Periodontol 89(S1), 2018.  https://doi.org/10.1002/JPER.18-0157

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.