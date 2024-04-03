Заболевания и патологические состояния периимплантных тканей

Периимплантит — это патологическое состояние, связанное с наличием зубного налета, характеризующееся воспалением и последующей прогрессирующей потерей поддерживающей кости. Он связан с недостаточным предупреждением появления зубного налета и встречается у пациентов с тяжелым пародонтитом в анамнезе. Лечение такое же, как и лечение периодонтита.