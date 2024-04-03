Заболевания и патологические состояния периимплантных тканей связаны с дефицитом мягких и твердых тканей, что помогает прогнозировать успех зубной имплантации в долгосрочной перспективе. Клиническими проявлениями заболеваний периимплантита являются эритема, кровотечение при зондировании, отек и нагноение.
Классификация заболеваний пародонта Американской академии пародонтологии выделяет 3 формы периимплантита (1):
Периимплантный мукозит
Периимплантит
Периимплантные дефекты мягких и/или твердых тканей
Периимплантный мукозит
Клинические признаки периимплантитного мукозита включают кровотечение при зондировании, отек и воспаление, связанное с зубным налетом. Состояние может быть исправлено с помощью мер по устранению зубного налета.
Периимплантит
Периимплантит — это патологическое состояние, связанное с наличием зубного налета, характеризующееся воспалением и последующей прогрессирующей потерей поддерживающей кости. Он связан с недостаточным предупреждением появления зубного налета и встречается у пациентов с тяжелым пародонтитом в анамнезе. Лечение такое же, как и лечение периодонтита.
Периимплантные дефекты мягких и/или твердых тканей
Нормальное заживление после потери зуба может привести к дефициту челюстной кости или отсутствию плотной кератинизированной десны. Эти нарушения могут быть исправлены путем имплантации твердых или мягких тканей.
Общие справочные материалы
1. Caton JG, Armitage G, Berglundh T, et al: A new classification scheme for periodontal and peri-implant diseases and conditions – Introduction and key changes from the 1999 classification. J Periodontol 89(S1), 2018. https://doi.org/10.1002/JPER.18-0157