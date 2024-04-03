Гиперплазия тканей десны без воспаления может возникать в ответ на действие различных препаратов.

Лекарственные средства, которые, в частности, вызывают гиперплазию десен, включают в себя следующее (1):

Фенитоин

Соли вальпроевой кислоты

Циклоспорин

Нифедипин и другие блокаторы кальциевых каналов

Высокие дозы оральных контрацептивов

Гиперплазия характеризуется диффузным, относительно аваскулярным гладким или узловатым расширением десны, которое может почти покрыть некоторые зубы. Часто представляется возможным удалить гипертрофированную ткань. По возможности заменяют препараты, вызывающие нежелательные эффекты. Скрупулезная гигиена полости рта может минимизировать вероятность рецидива.

гиперплазия десен Изображение SCIENCE PHOTO LIBRARY

Плоскоклеточный рак слизистой оболочки полости рта может также возникнуть в десне, вызывая выраженное увеличение тканей десен.